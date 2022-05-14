Хочемо, щоб кордон із Росією залишався мирним, - МЗС Фінляндії

Глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що його країна хоче зберегти мир на кордоні з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"У нас 1300 км кордону із Росією. Кордон мирний, і ми хочемо, щоб він залишався мирним. Дуже важливо, щоб ми спілкувалися з нашим сусідом", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання про те, що Туреччина проти вступу Фінляндії в НАТО, Хаавісто сказав, що зателефонував міністру закордонних справ Туреччини Мевлюту Чавушоглу в п’ятницю, щоб "зняти напругу".

Він визнав, що будь-який член НАТО може "заблокувати процес", тому важливо підтримувати "хороші контакти" з усіма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Фінляндії Нііністе особисто повідомив Путіну про плани вступу до НАТО