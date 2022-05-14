УКР
Хочемо, щоб кордон із Росією залишався мирним, - МЗС Фінляндії

фінляндія

Глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що його країна хоче зберегти мир на кордоні з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"У нас 1300 км кордону із Росією. Кордон мирний, і ми хочемо, щоб він залишався мирним. Дуже важливо, щоб ми спілкувалися з нашим сусідом", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання про те, що Туреччина проти вступу Фінляндії в НАТО, Хаавісто сказав, що зателефонував міністру закордонних справ Туреччини Мевлюту Чавушоглу в п’ятницю, щоб "зняти напругу".

Він визнав, що будь-який член НАТО може "заблокувати процес", тому важливо підтримувати "хороші контакти" з усіма.

+24
14.05.2022 21:09 Відповісти
14.05.2022 21:09 Відповісти
+12
14.05.2022 21:15 Відповісти
14.05.2022 21:15 Відповісти
+9
***
руцкие...расияне !!
перестаньте говорить, что вас все недолюбливают.
это не правда - вас все ненавидят!
14.05.2022 21:16 Відповісти
14.05.2022 21:16 Відповісти
14.05.2022 21:09 Відповісти
14.05.2022 21:09 Відповісти
Микрону👎 С козлостаном говорить нужно только выстрелами💥👍
14.05.2022 21:26 Відповісти
14.05.2022 21:26 Відповісти
Pani Betelgeuse 🌻
@BurningPookan
Сьогодні загинула дуже хороша та світла людина - Денис Антіпов.

Я бачила весь його шлях з 2014 року - автор найсмішніших мемів укртві, фанат історії, волонтер, доброволець, красень на параді, військовий ЗСУ...
14.05.2022 21:11 Відповісти
14.05.2022 21:11 Відповісти
14.05.2022 21:15 Відповісти
14.05.2022 21:15 Відповісти
Россия -- линия невозврата...
14.05.2022 21:12 Відповісти
14.05.2022 21:12 Відповісти
Кордоны козлостана ни где не заканчиваются сказал *****❗Но есть нюанс☝ В эту игру могут играть и другие👊💥
14.05.2022 21:28 Відповісти
14.05.2022 21:28 Відповісти
Хочете мирний кордон? Будіть скоріше Симо Хяухя, він уміє розмовляти з москалями!
14.05.2022 21:13 Відповісти
14.05.2022 21:13 Відповісти
Ну ще пару компліментів бракувало для путлєра у цій заяві-«мир ,дружба,жвачка»! Ми ведемо повноцінну війну, а хтось лиже дупу противнику.
14.05.2022 21:13 Відповісти
14.05.2022 21:13 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/Si_vis_pacem,_para_bellum Si vis pacem, para bellum .
14.05.2022 21:13 Відповісти
14.05.2022 21:13 Відповісти
Модернізуйте лінію Маннергейма! Коли ми закінчимо, по-своєму, російську "спецоперацію", то у Оркостані почнеться "гризня між собою" і через кордон до Суомі полізе всіляка нечисть Так що "заслон" знадобиться обов"язково!!!
14.05.2022 21:15 Відповісти
14.05.2022 21:15 Відповісти
Лінію Манергейма треба буде переносити за межі історичної Карелії.
14.05.2022 22:17 Відповісти
14.05.2022 22:17 Відповісти
В такому разі фінам потрібно будувати нову лінію оборони. Бо лінія Маннергейма після 44року залишилась у совєтів. Бачив в 80-х елементи бетонні цієї лінії на південь від зєлєногорска(Фінський Теріокі).
14.05.2022 23:29 Відповісти
14.05.2022 23:29 Відповісти
Слава Герою і співчуття рідним , друзям і знайомим
14.05.2022 21:15 Відповісти
14.05.2022 21:15 Відповісти
крокодилы там не приживутся, можно волков попробовать и мин, мин побольше.
14.05.2022 21:16 Відповісти
14.05.2022 21:16 Відповісти
Самий кращий кордон з залізної проволоки, та високим забором, по всіх кордонах з росією.
14.05.2022 21:16 Відповісти
14.05.2022 21:16 Відповісти
***
руцкие...расияне !!
перестаньте говорить, что вас все недолюбливают.
это не правда - вас все ненавидят!
14.05.2022 21:16 Відповісти
14.05.2022 21:16 Відповісти
Кажется, финны по-тихоньку сдают назад...
14.05.2022 21:18 Відповісти
14.05.2022 21:18 Відповісти
Ті, хто виступає з такими заявами,не будуть нашими союзниками ніколи.
14.05.2022 21:19 Відповісти
14.05.2022 21:19 Відповісти
Takix sosedej kak kacapstan luce neimet
14.05.2022 21:27 Відповісти
14.05.2022 21:27 Відповісти
Хочемо, щоб кордон із Росією залишався мирним
***********
Пригадав старий совєцький анекдот.
2035 рік. Останнє зведення новин, - "На китайсько-фінському кордоні все спокійно".

Схоже, все до того йде.
14.05.2022 21:28 Відповісти
14.05.2022 21:28 Відповісти
Они будут мирными... Только Расеи не будет
14.05.2022 21:53 Відповісти
14.05.2022 21:53 Відповісти
"Хочемо, щоб кордон із Росією залишався мирним..." ну то спитайте у Маннергейма....
14.05.2022 21:59 Відповісти
14.05.2022 21:59 Відповісти
эх,финны,финны...ничему вас история так и не научила!
14.05.2022 22:05 Відповісти
14.05.2022 22:05 Відповісти
Si vis pacem, para bellum.
14.05.2022 22:41 Відповісти
14.05.2022 22:41 Відповісти
единственный способ иметь мирную границу с мордором, это чтобы орки всегда видели изготовившихся для стрельбы лёжа бойцов и слышали гул прогреваемых моторов военной техники с соседской стороны.
14.05.2022 23:25 Відповісти
14.05.2022 23:25 Відповісти
Чтобы граница с Россией оставалась мирной, Россию надо развалить на отдельные страны. И отнять ядерное оружие.
15.05.2022 00:10 Відповісти
15.05.2022 00:10 Відповісти
Якщо дійсно хочете, то відновлюйте лінію Маннергейта, що вам можу більше порадити...
15.05.2022 01:15 Відповісти
15.05.2022 01:15 Відповісти
 
 