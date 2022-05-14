Хочемо, щоб кордон із Росією залишався мирним, - МЗС Фінляндії
Глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що його країна хоче зберегти мир на кордоні з Росією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"У нас 1300 км кордону із Росією. Кордон мирний, і ми хочемо, щоб він залишався мирним. Дуже важливо, щоб ми спілкувалися з нашим сусідом", - зазначив він.
Відповідаючи на запитання про те, що Туреччина проти вступу Фінляндії в НАТО, Хаавісто сказав, що зателефонував міністру закордонних справ Туреччини Мевлюту Чавушоглу в п’ятницю, щоб "зняти напругу".
Він визнав, що будь-який член НАТО може "заблокувати процес", тому важливо підтримувати "хороші контакти" з усіма.
@BurningPookan
Сьогодні загинула дуже хороша та світла людина - Денис Антіпов.
Я бачила весь його шлях з 2014 року - автор найсмішніших мемів укртві, фанат історії, волонтер, доброволець, красень на параді, військовий ЗСУ...
руцкие...расияне !!
перестаньте говорить, что вас все недолюбливают.
это не правда - вас все ненавидят!
***********
Пригадав старий совєцький анекдот.
2035 рік. Останнє зведення новин, - "На китайсько-фінському кордоні все спокійно".
Схоже, все до того йде.