Военнообязанный мужчина пытался уехать в Польшу, спрятавшись в матрасе, - Госпогранслужба. ФОТО

В пункте пропуска "Шегини" на Львовщине пограничники обнаружили мужчину призывного возраста, который пытался уехать в Польшу, спрятавшись в матрасе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Молодой человек скрылся в багажном отделении микроавтобуса, запрятавшись между сумками и чемоданами, прикрывшись полосатым матрасом.

Таким образом, он пытался скрыться от контроля и попасть в Польшу, ведь законных оснований для выезда за границу у военнообязанного мужчины не было.

Лицо через границу не пропустили и привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП. По поводу перевозчика, пограничники Львовского отряда направили сообщение в Нацполицию, в его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".