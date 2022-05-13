Военнообязанный мужчина пытался уехать в Польшу, спрятавшись в матрасе, - Госпогранслужба. ФОТО
В пункте пропуска "Шегини" на Львовщине пограничники обнаружили мужчину призывного возраста, который пытался уехать в Польшу, спрятавшись в матрасе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Молодой человек скрылся в багажном отделении микроавтобуса, запрятавшись между сумками и чемоданами, прикрывшись полосатым матрасом.
Таким образом, он пытался скрыться от контроля и попасть в Польшу, ведь законных оснований для выезда за границу у военнообязанного мужчины не было.
Лицо через границу не пропустили и привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП. По поводу перевозчика, пограничники Львовского отряда направили сообщение в Нацполицию, в его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".
хіба в дисбат, якщо такі є
а так - виправні роботи, трупи русскіх грузити або розмінування яке...
кто хочет пусть идет воюет, а кто не хочет - не идет
йшов би на відбудову розбомбленого,
якщо боїться воювати
Таким ******* , як ти , вже давно підсрачника на паРашу дати
Хотя его понимаю.
Я потерял работу, надо кормить семью, по здоровью и возрасту в армию не берут, говорят "четвертая волна", когда всех будут призывать, работы нет.... Пересечь границу, говорят после 60 лет, еще 8 лет ждать......
6 500 помощи от клоунов два месяца ждем и ее нету..... Только арестович сказками кормит.....
Подрабатываю за копейки.
В Польше предлагают и согласны взять на работу. Граница закрыта, как быть? Там предлагают, здесь на хрен не нужен....
Как быть? Здесь не нужен.....
Я всегда говорил, в цирке, хорошо живут только клоуны и те дебилы, которые за него голосовали.
Отсоси у всей погран заставы... Докажи что ты *****.... А таких не берут в космонавты...