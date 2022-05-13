РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8873 посетителя онлайн
Новости
14 673 75

Военнообязанный мужчина пытался уехать в Польшу, спрятавшись в матрасе, - Госпогранслужба. ФОТО

В пункте пропуска "Шегини" на Львовщине пограничники обнаружили мужчину призывного возраста, который пытался уехать в Польшу, спрятавшись в матрасе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Военнообязанный мужчина пытался уехать в Польшу, спрятавшись в матрасе, - Госпогранслужба 01

Молодой человек скрылся в багажном отделении микроавтобуса, запрятавшись между сумками и чемоданами, прикрывшись полосатым матрасом.

Таким образом, он пытался скрыться от контроля и попасть в Польшу, ведь законных оснований для выезда за границу у военнообязанного мужчины не было.

Военнообязанный мужчина пытался уехать в Польшу, спрятавшись в матрасе, - Госпогранслужба 02

Читайте: Очередной нарушитель границы утонул в Тисе при попытке попасть в Румынию, - Госпогранслужба. ФОТО

Лицо через границу не пропустили и привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП. По поводу перевозчика, пограничники Львовского отряда направили сообщение в Нацполицию, в его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Госпогранслужба (6856) граница (5373) мобилизация (2904) Львовская область (3016)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Цікаво, а чим закінчилися історії з viр-втікачами: портнова з синком, суркіса з онуками?! Чи для своїх зе-******* закон не застосовує?! Закон для лошар!
показать весь комментарий
13.05.2022 16:35 Ответить
+17
ти вже в армії?
показать весь комментарий
13.05.2022 16:26 Ответить
+15
туалетная бумага ОБДРЫСТОВИЧ
показать весь комментарий
13.05.2022 16:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
в армію це лайно не відправляйте
хіба в дисбат, якщо такі є
а так - виправні роботи, трупи русскіх грузити або розмінування яке...
показать весь комментарий
13.05.2022 16:25 Ответить
ти вже в армії?
показать весь комментарий
13.05.2022 16:26 Ответить
тобто ти виправдовуєш такі вчинки? тоді ти таке ж лайно
показать весь комментарий
13.05.2022 18:32 Ответить
демілітаризованими рашистами нехай полонені опікуються
показать весь комментарий
13.05.2022 16:29 Ответить
враньё
показать весь комментарий
13.05.2022 16:36 Ответить
Чому так жорстоко? Ну не хоче людина на війну, ну боїться... Не всі від природи безстрашні воїни, готові йти помирати за країну. Інша справа, що його праця в тилу б знадобилася. Але це ж і стосується тисячів українських жінок, які зараз гріються під італійським сонцем і пишуть коментарі співчуття Україні в інтернеті. Ми ж за гендерну рівність, чи як?
показать весь комментарий
13.05.2022 16:58 Ответить
А ви наяких фронтах воюєте?
показать весь комментарий
13.05.2022 17:03 Ответить
невже коля-котлета наважився нарешті прєднатися к потапу каменськіх?
показать весь комментарий
13.05.2022 16:26 Ответить
Але то дурне
показать весь комментарий
13.05.2022 16:28 Ответить
Усцатий-паласатий...
показать весь комментарий
13.05.2022 16:28 Ответить
ну и зачем его в армию какой из него боец?
показать весь комментарий
13.05.2022 16:29 Ответить
зачем тогда вообще мобилизацию обьявлять?
кто хочет пусть идет воюет, а кто не хочет - не идет
показать весь комментарий
13.05.2022 16:47 Ответить
Але слабкодухі в армії лише шкодять
показать весь комментарий
13.05.2022 16:55 Ответить
Костюм оленя больше для этого подойдёт, а если собрать единомышленников и прикинутся стадом то можно свободно пересечь границ
показать весь комментарий
13.05.2022 16:30 Ответить
*** фантазьори
йшов би на відбудову розбомбленого,
якщо боїться воювати
показать весь комментарий
13.05.2022 16:31 Ответить
А якщо він просто не хоче жити в Україні це злочин?
показать весь комментарий
13.05.2022 16:52 Ответить
то нехай краще повіситься.
показать весь комментарий
13.05.2022 19:27 Ответить
Ну був би він сином Коломойського, то мав би альтернативи.
показать весь комментарий
13.05.2022 17:11 Ответить
Цікаво, а чим закінчилися історії з viр-втікачами: портнова з синком, суркіса з онуками?! Чи для своїх зе-******* закон не застосовує?! Закон для лошар!
показать весь комментарий
13.05.2022 16:35 Ответить
мені цікаво, чи сивоху або шефіра призвали?....
показать весь комментарий
13.05.2022 16:48 Ответить
даже с замыленным лицом я вижу что это подросток. Даже если ему 26 ну вы посмотрите видно что там ручка как горобца колено и лицо смазливое. Какой это вояка. Пусть себе бы ехал. И в армию не пускают и выехать нельзя. Зачем маринуют.
показать весь комментарий
13.05.2022 16:35 Ответить
потому что кроме права пользоваться загранпаспортом есть еще и военная повинность. у нас многие забывают о том, что кроме прав есть еще и обязанности.
показать весь комментарий
13.05.2022 16:43 Ответить
так, а где же эту повинность искупить? А? Я понимаю еще просто мужиков, пацанов не берут. Так не берут и с военными специальностями. Добровольцев море. Так зачем мариновать людей, этот пацаненок там бы заработал денег и суда приехали бы потратил.
показать весь комментарий
13.05.2022 17:00 Ответить
Так нам в країні малоросів і не потрібно ..З за них і прийшло ***** та мордор.
показать весь комментарий
13.05.2022 17:24 Ответить
туалетная бумага ОБДРЫСТОВИЧ
показать весь комментарий
13.05.2022 16:37 Ответить
Та треба наказувать не того, хто ховався під матрасом, а отих перевізників. Там, ще та шобла. Шофер, тіпа, не знав кого везе. От так у нас і немає порядку, бо все куплене, а там не ПОВЕЗЛО-НЕ ТА СМЕНА ЗАСТУПИЛА.
показать весь комментарий
13.05.2022 16:38 Ответить
Не виправдовую цього уклоніста, але якби ДПСУ ще так і Суркісів всіляких ловила, ціни б ї не було.
показать весь комментарий
13.05.2022 16:38 Ответить
Отдайте матрас Шендеровичу.
показать весь комментарий
13.05.2022 16:38 Ответить
Кучу мужиков из военкоматов домой отправляют, а тут, прям, дезертира задержали.
показать весь комментарий
13.05.2022 16:39 Ответить
Мотивированные в армии зелени не нужны...
показать весь комментарий
13.05.2022 18:46 Ответить
а на лобі йому тату з поясненням: сперматозоїд. висох на матрасі.
показать весь комментарий
13.05.2022 16:40 Ответить
Тей хто воювати не вміє і не хоче - солдат ніякий. Тому краще нехай гроші заробляє і податки платить. А так з підприємств і заводів позабирали персонал, а безробітні дармоїди як лазили так і лазять.
показать весь комментарий
13.05.2022 16:40 Ответить
кхм ... ну и чушь ... ты думаешь все кто уедут потом назад вернуться, даже если им будет куда? ... после войны в бывшей Югославии по всей Европе сотни тысяч балканцев осели, от Швейцарии до Швеции, и никто из них в даже в приличную по нашим меркам Хорватию не вернулся ... я уже не говорю про всякие Сербии и Боснии с Албаниями
показать весь комментарий
13.05.2022 16:52 Ответить
ну и хорошо, а что тут сидеть ему и знать что возможно его город станет Мариком или Бучей не сегодня так через 10 лет? Или Абдристович потом скажет про мою область ********?
показать весь комментарий
13.05.2022 17:02 Ответить
как про мою*
показать весь комментарий
13.05.2022 17:04 Ответить
" ...10 лет !? "
Таким ******* , як ти , вже давно підсрачника на паРашу дати
показать весь комментарий
13.05.2022 17:27 Ответить
а дадут тебе если ты думаешь что рашка так просто отступиться даже после проигрыша. Нужно просто взглянуть назад в нашу историю. Как оно обычно бывало.
показать весь комментарий
13.05.2022 19:27 Ответить
за мільярди стирених грошей - підозра, за вкрадену буханку хліба з магазину - строк... показуха совкова
показать весь комментарий
13.05.2022 16:40 Ответить
Ну не хочет оно воевать. Пусть завалы разбирает или окопы роет. Нужно дать альтернативу таким бесполезным элементам.
показать весь комментарий
13.05.2022 16:43 Ответить
А чому просто не відпустити людину? Навіщо той совок-насильно Родіну любіть?
показать весь комментарий
13.05.2022 16:56 Ответить
я замечаю что многие не знают что в армию сейчас не попасть. И кстати один из шансов попасть в армию это именно так пытаться выехать. Я сам как с оккупации выберусь возможно таким способом в армию буду прорываться)) ну а шо))
показать весь комментарий
13.05.2022 17:06 Ответить
щегла в матрасе таки легче найти чем 12 ролексов или чемодан доверху набитый налом ... и главное, зачем этот дурик в Польшу то ломился? ... все джентельмены удачи выбирают кордон с Мадьярстаном ... там хоть верхом на Годзилле можно пункт пропуска пересекать - все равно не заметят
показать весь комментарий
13.05.2022 16:45 Ответить
ця як треба себе не поважати
показать весь комментарий
13.05.2022 16:45 Ответить
Як цього то зловили....а як суркісів, портнових і іншу 3.14*** так напевно з хлібом і сіллю зустрічали і проводжали.
показать весь комментарий
13.05.2022 16:50 Ответить
Та ж сама історія і з Погребинським, якому спершу оголосили підозрілу підозру у держзраді і навіть провели обшуки, а потім спокійнісінько випустили ту падаль з України. У нас вибіркрве правосуддя: закон лише для пересічних громадян, для еліти у нас лафа.
показать весь комментарий
13.05.2022 18:29 Ответить
Просто в цього нещасного не було бабла заплатити при перетині кордону. А якби заплатив,поїхав би як миленький. Оце і все,що можна сказати з цього приводу.
показать весь комментарий
13.05.2022 17:02 Ответить
один блогер за 40к через Львов выехал.
показать весь комментарий
13.05.2022 17:07 Ответить
Погранцы, не запишет вас народ в герои за пойманного перепуганного дрища, который войны боится! И не забудут других "подвигов" за "кроху упавшую малую". Безусловно это не касается тех, кто не ушел с поста, когда начальство сдрыснуло, кинув подчиненных на границе в первые минуты войны под кацанские танки!
показать весь комментарий
13.05.2022 17:07 Ответить
И что потом с ними делают?
показать весь комментарий
13.05.2022 17:15 Ответить
Штраф начисляют и домой отпускают.
показать весь комментарий
13.05.2022 19:12 Ответить
Таких потрібно дійсно до суспільних робіт ., якщо була повістка а воно линяло
показать весь комментарий
13.05.2022 17:30 Ответить
У него просто денег не было. Если бы были, то таможня на руках бы перенесла и опахалом бы пылинки сдувала.
показать весь комментарий
13.05.2022 17:33 Ответить
Дурак.
Хотя его понимаю.

Я потерял работу, надо кормить семью, по здоровью и возрасту в армию не берут, говорят "четвертая волна", когда всех будут призывать, работы нет.... Пересечь границу, говорят после 60 лет, еще 8 лет ждать......
6 500 помощи от клоунов два месяца ждем и ее нету..... Только арестович сказками кормит.....
Подрабатываю за копейки.

В Польше предлагают и согласны взять на работу. Граница закрыта, как быть? Там предлагают, здесь на хрен не нужен....

Как быть? Здесь не нужен.....
показать весь комментарий
13.05.2022 17:44 Ответить
злопыхателям отвечаю, пособие по безработице есть - проживите на него.....

Я всегда говорил, в цирке, хорошо живут только клоуны и те дебилы, которые за него голосовали.
показать весь комментарий
13.05.2022 17:51 Ответить
если не берут в армию по состоянию здоровья, должно быть решение влк. тогда можешь ехать
показать весь комментарий
13.05.2022 19:22 Ответить
то він не обісрався, як його витягували з матраса?
показать весь комментарий
13.05.2022 21:44 Ответить
Есть более лёгкий способ.
Отсоси у всей погран заставы... Докажи что ты *****.... А таких не берут в космонавты...
показать весь комментарий
14.05.2022 03:40 Ответить
 
 