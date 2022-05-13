УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6686 відвідувачів онлайн
Новини
14 673 75

Військовозобов'язаний чоловік намагався виїхати до Польщі, сховавшись у матраці, - Держприкордонслужба. ФОТО

У пункті прописку "Шегині" на Львівщині прикордонники виявили чоловіка призовного віку, який намагався виїхати до Польщі, заховавшись у матраці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Військовозобовязаний чоловік намагався виїхати до Польщі, сховавшись у матраці, - Держприкордонслужба 01

Молодий чоловік сховався у багажному відділенні мікроавтобуса, занурившись між сумками та валізами, ще й прикрившись смугастим матрацом.

У такий спосіб він намагався сховатися від контролю та потрапити до Польщі, адже законних підстав для виїзду за кордон у військовозабов'язаного чоловіка не було.

Військовозобовязаний чоловік намагався виїхати до Польщі, сховавшись у матраці, - Держприкордонслужба 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 26-річний військовозобов’язаний намагався виїхати у Молдову в жіночому одязі, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Особу через кордон не пропущено та притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП. Стосовно перевізника прикордонники Львівського загону направили повідомлення до Нацполіції, в його діях вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6431) кордон (4919) мобілізація (3226) Львівська область (2555)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Цікаво, а чим закінчилися історії з viр-втікачами: портнова з синком, суркіса з онуками?! Чи для своїх зе-******* закон не застосовує?! Закон для лошар!
показати весь коментар
13.05.2022 16:35 Відповісти
+17
ти вже в армії?
показати весь коментар
13.05.2022 16:26 Відповісти
+15
туалетная бумага ОБДРЫСТОВИЧ
показати весь коментар
13.05.2022 16:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
в армію це лайно не відправляйте
хіба в дисбат, якщо такі є
а так - виправні роботи, трупи русскіх грузити або розмінування яке...
показати весь коментар
13.05.2022 16:25 Відповісти
ти вже в армії?
показати весь коментар
13.05.2022 16:26 Відповісти
тобто ти виправдовуєш такі вчинки? тоді ти таке ж лайно
показати весь коментар
13.05.2022 18:32 Відповісти
демілітаризованими рашистами нехай полонені опікуються
показати весь коментар
13.05.2022 16:29 Відповісти
враньё
показати весь коментар
13.05.2022 16:36 Відповісти
Чому так жорстоко? Ну не хоче людина на війну, ну боїться... Не всі від природи безстрашні воїни, готові йти помирати за країну. Інша справа, що його праця в тилу б знадобилася. Але це ж і стосується тисячів українських жінок, які зараз гріються під італійським сонцем і пишуть коментарі співчуття Україні в інтернеті. Ми ж за гендерну рівність, чи як?
показати весь коментар
13.05.2022 16:58 Відповісти
А ви наяких фронтах воюєте?
показати весь коментар
13.05.2022 17:03 Відповісти
невже коля-котлета наважився нарешті прєднатися к потапу каменськіх?
показати весь коментар
13.05.2022 16:26 Відповісти
Але то дурне
показати весь коментар
13.05.2022 16:28 Відповісти
Усцатий-паласатий...
показати весь коментар
13.05.2022 16:28 Відповісти
ну и зачем его в армию какой из него боец?
показати весь коментар
13.05.2022 16:29 Відповісти
зачем тогда вообще мобилизацию обьявлять?
кто хочет пусть идет воюет, а кто не хочет - не идет
показати весь коментар
13.05.2022 16:47 Відповісти
Але слабкодухі в армії лише шкодять
показати весь коментар
13.05.2022 16:55 Відповісти
Костюм оленя больше для этого подойдёт, а если собрать единомышленников и прикинутся стадом то можно свободно пересечь границ
показати весь коментар
13.05.2022 16:30 Відповісти
*** фантазьори
йшов би на відбудову розбомбленого,
якщо боїться воювати
показати весь коментар
13.05.2022 16:31 Відповісти
А якщо він просто не хоче жити в Україні це злочин?
показати весь коментар
13.05.2022 16:52 Відповісти
то нехай краще повіситься.
показати весь коментар
13.05.2022 19:27 Відповісти
Ну був би він сином Коломойського, то мав би альтернативи.
показати весь коментар
13.05.2022 17:11 Відповісти
Цікаво, а чим закінчилися історії з viр-втікачами: портнова з синком, суркіса з онуками?! Чи для своїх зе-******* закон не застосовує?! Закон для лошар!
показати весь коментар
13.05.2022 16:35 Відповісти
мені цікаво, чи сивоху або шефіра призвали?....
показати весь коментар
13.05.2022 16:48 Відповісти
даже с замыленным лицом я вижу что это подросток. Даже если ему 26 ну вы посмотрите видно что там ручка как горобца колено и лицо смазливое. Какой это вояка. Пусть себе бы ехал. И в армию не пускают и выехать нельзя. Зачем маринуют.
показати весь коментар
13.05.2022 16:35 Відповісти
потому что кроме права пользоваться загранпаспортом есть еще и военная повинность. у нас многие забывают о том, что кроме прав есть еще и обязанности.
показати весь коментар
13.05.2022 16:43 Відповісти
так, а где же эту повинность искупить? А? Я понимаю еще просто мужиков, пацанов не берут. Так не берут и с военными специальностями. Добровольцев море. Так зачем мариновать людей, этот пацаненок там бы заработал денег и суда приехали бы потратил.
показати весь коментар
13.05.2022 17:00 Відповісти
Так нам в країні малоросів і не потрібно ..З за них і прийшло ***** та мордор.
показати весь коментар
13.05.2022 17:24 Відповісти
туалетная бумага ОБДРЫСТОВИЧ
показати весь коментар
13.05.2022 16:37 Відповісти
Та треба наказувать не того, хто ховався під матрасом, а отих перевізників. Там, ще та шобла. Шофер, тіпа, не знав кого везе. От так у нас і немає порядку, бо все куплене, а там не ПОВЕЗЛО-НЕ ТА СМЕНА ЗАСТУПИЛА.
показати весь коментар
13.05.2022 16:38 Відповісти
Не виправдовую цього уклоніста, але якби ДПСУ ще так і Суркісів всіляких ловила, ціни б ї не було.
показати весь коментар
13.05.2022 16:38 Відповісти
Отдайте матрас Шендеровичу.
показати весь коментар
13.05.2022 16:38 Відповісти
Кучу мужиков из военкоматов домой отправляют, а тут, прям, дезертира задержали.
показати весь коментар
13.05.2022 16:39 Відповісти
Мотивированные в армии зелени не нужны...
показати весь коментар
13.05.2022 18:46 Відповісти
а на лобі йому тату з поясненням: сперматозоїд. висох на матрасі.
показати весь коментар
13.05.2022 16:40 Відповісти
Тей хто воювати не вміє і не хоче - солдат ніякий. Тому краще нехай гроші заробляє і податки платить. А так з підприємств і заводів позабирали персонал, а безробітні дармоїди як лазили так і лазять.
показати весь коментар
13.05.2022 16:40 Відповісти
кхм ... ну и чушь ... ты думаешь все кто уедут потом назад вернуться, даже если им будет куда? ... после войны в бывшей Югославии по всей Европе сотни тысяч балканцев осели, от Швейцарии до Швеции, и никто из них в даже в приличную по нашим меркам Хорватию не вернулся ... я уже не говорю про всякие Сербии и Боснии с Албаниями
показати весь коментар
13.05.2022 16:52 Відповісти
ну и хорошо, а что тут сидеть ему и знать что возможно его город станет Мариком или Бучей не сегодня так через 10 лет? Или Абдристович потом скажет про мою область ********?
показати весь коментар
13.05.2022 17:02 Відповісти
как про мою*
показати весь коментар
13.05.2022 17:04 Відповісти
" ...10 лет !? "
Таким ******* , як ти , вже давно підсрачника на паРашу дати
показати весь коментар
13.05.2022 17:27 Відповісти
а дадут тебе если ты думаешь что рашка так просто отступиться даже после проигрыша. Нужно просто взглянуть назад в нашу историю. Как оно обычно бывало.
показати весь коментар
13.05.2022 19:27 Відповісти
за мільярди стирених грошей - підозра, за вкрадену буханку хліба з магазину - строк... показуха совкова
показати весь коментар
13.05.2022 16:40 Відповісти
Ну не хочет оно воевать. Пусть завалы разбирает или окопы роет. Нужно дать альтернативу таким бесполезным элементам.
показати весь коментар
13.05.2022 16:43 Відповісти
А чому просто не відпустити людину? Навіщо той совок-насильно Родіну любіть?
показати весь коментар
13.05.2022 16:56 Відповісти
я замечаю что многие не знают что в армию сейчас не попасть. И кстати один из шансов попасть в армию это именно так пытаться выехать. Я сам как с оккупации выберусь возможно таким способом в армию буду прорываться)) ну а шо))
показати весь коментар
13.05.2022 17:06 Відповісти
щегла в матрасе таки легче найти чем 12 ролексов или чемодан доверху набитый налом ... и главное, зачем этот дурик в Польшу то ломился? ... все джентельмены удачи выбирают кордон с Мадьярстаном ... там хоть верхом на Годзилле можно пункт пропуска пересекать - все равно не заметят
показати весь коментар
13.05.2022 16:45 Відповісти
ця як треба себе не поважати
показати весь коментар
13.05.2022 16:45 Відповісти
Як цього то зловили....а як суркісів, портнових і іншу 3.14*** так напевно з хлібом і сіллю зустрічали і проводжали.
показати весь коментар
13.05.2022 16:50 Відповісти
Та ж сама історія і з Погребинським, якому спершу оголосили підозрілу підозру у держзраді і навіть провели обшуки, а потім спокійнісінько випустили ту падаль з України. У нас вибіркрве правосуддя: закон лише для пересічних громадян, для еліти у нас лафа.
показати весь коментар
13.05.2022 18:29 Відповісти
Просто в цього нещасного не було бабла заплатити при перетині кордону. А якби заплатив,поїхав би як миленький. Оце і все,що можна сказати з цього приводу.
показати весь коментар
13.05.2022 17:02 Відповісти
один блогер за 40к через Львов выехал.
показати весь коментар
13.05.2022 17:07 Відповісти
Погранцы, не запишет вас народ в герои за пойманного перепуганного дрища, который войны боится! И не забудут других "подвигов" за "кроху упавшую малую". Безусловно это не касается тех, кто не ушел с поста, когда начальство сдрыснуло, кинув подчиненных на границе в первые минуты войны под кацанские танки!
показати весь коментар
13.05.2022 17:07 Відповісти
И что потом с ними делают?
показати весь коментар
13.05.2022 17:15 Відповісти
Штраф начисляют и домой отпускают.
показати весь коментар
13.05.2022 19:12 Відповісти
Таких потрібно дійсно до суспільних робіт ., якщо була повістка а воно линяло
показати весь коментар
13.05.2022 17:30 Відповісти
У него просто денег не было. Если бы были, то таможня на руках бы перенесла и опахалом бы пылинки сдувала.
показати весь коментар
13.05.2022 17:33 Відповісти
Дурак.
Хотя его понимаю.

Я потерял работу, надо кормить семью, по здоровью и возрасту в армию не берут, говорят "четвертая волна", когда всех будут призывать, работы нет.... Пересечь границу, говорят после 60 лет, еще 8 лет ждать......
6 500 помощи от клоунов два месяца ждем и ее нету..... Только арестович сказками кормит.....
Подрабатываю за копейки.

В Польше предлагают и согласны взять на работу. Граница закрыта, как быть? Там предлагают, здесь на хрен не нужен....

Как быть? Здесь не нужен.....
показати весь коментар
13.05.2022 17:44 Відповісти
злопыхателям отвечаю, пособие по безработице есть - проживите на него.....

Я всегда говорил, в цирке, хорошо живут только клоуны и те дебилы, которые за него голосовали.
показати весь коментар
13.05.2022 17:51 Відповісти
если не берут в армию по состоянию здоровья, должно быть решение влк. тогда можешь ехать
показати весь коментар
13.05.2022 19:22 Відповісти
то він не обісрався, як його витягували з матраса?
показати весь коментар
13.05.2022 21:44 Відповісти
Есть более лёгкий способ.
Отсоси у всей погран заставы... Докажи что ты *****.... А таких не берут в космонавты...
показати весь коментар
14.05.2022 03:40 Відповісти
 
 