Військовозобов'язаний чоловік намагався виїхати до Польщі, сховавшись у матраці, - Держприкордонслужба. ФОТО

У пункті прописку "Шегині" на Львівщині прикордонники виявили чоловіка призовного віку, який намагався виїхати до Польщі, заховавшись у матраці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Молодий чоловік сховався у багажному відділенні мікроавтобуса, занурившись між сумками та валізами, ще й прикрившись смугастим матрацом.

У такий спосіб він намагався сховатися від контролю та потрапити до Польщі, адже законних підстав для виїзду за кордон у військовозабов'язаного чоловіка не було.

Особу через кордон не пропущено та притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП. Стосовно перевізника прикордонники Львівського загону направили повідомлення до Нацполіції, в його діях вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".