Військовозобов'язаний чоловік намагався виїхати до Польщі, сховавшись у матраці, - Держприкордонслужба. ФОТО
У пункті прописку "Шегині" на Львівщині прикордонники виявили чоловіка призовного віку, який намагався виїхати до Польщі, заховавшись у матраці.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Молодий чоловік сховався у багажному відділенні мікроавтобуса, занурившись між сумками та валізами, ще й прикрившись смугастим матрацом.
У такий спосіб він намагався сховатися від контролю та потрапити до Польщі, адже законних підстав для виїзду за кордон у військовозабов'язаного чоловіка не було.
Особу через кордон не пропущено та притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП. Стосовно перевізника прикордонники Львівського загону направили повідомлення до Нацполіції, в його діях вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".
хіба в дисбат, якщо такі є
а так - виправні роботи, трупи русскіх грузити або розмінування яке...
кто хочет пусть идет воюет, а кто не хочет - не идет
йшов би на відбудову розбомбленого,
якщо боїться воювати
Таким ******* , як ти , вже давно підсрачника на паРашу дати
Хотя его понимаю.
Я потерял работу, надо кормить семью, по здоровью и возрасту в армию не берут, говорят "четвертая волна", когда всех будут призывать, работы нет.... Пересечь границу, говорят после 60 лет, еще 8 лет ждать......
6 500 помощи от клоунов два месяца ждем и ее нету..... Только арестович сказками кормит.....
Подрабатываю за копейки.
В Польше предлагают и согласны взять на работу. Граница закрыта, как быть? Там предлагают, здесь на хрен не нужен....
Как быть? Здесь не нужен.....
Я всегда говорил, в цирке, хорошо живут только клоуны и те дебилы, которые за него голосовали.
Отсоси у всей погран заставы... Докажи что ты *****.... А таких не берут в космонавты...