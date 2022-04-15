26-річний військовозобов’язаний намагався виїхати у Молдову в жіночому одязі, - Держприкордонслужба. ВIДЕО
На Одещині прикордонники Білгород-Дністровського загону спільно зі співробітниками Нацполіції та ТрО виявили 26-річного українця, який планував виїхати з України у жіночому одязі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Таксі з пасажиркою, яка виявилася пасажиром, зупинили для перевірки на контрольному посту, розташованому на дорозі до кордону.
Мандрівник у жіночому вбранні розповів, що попри обмеження на виїзд з України чоловіків віком 18-60 років, планував потрапити на територію Молдови. При собі він також мав тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.
"За спробу незаконного перетинання кордону прикордонники оформили на чоловіка документи адміністративного провадження та поінформували про нього територіальний центр комплектування", - йдеться у повідомленні.
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Ну захотів чувак схитрувати, порушив, піймали, ну а далі по закону - шахрайтсво і т д
https://www.youtube.com/watch?v=dXPvPWjyzxk
Хоча, по правді, історію про перевдягання Керенського то більшовики вигадали.
Добре, *******, але чому чоловікам не дають НІЧОГО замість права НА ЖИТТЯ? ну хоч ***** щось чого не буде у жінок? Нє, буде дискримінація? А оце значить не дискримінація, так? У чоловіків нема десятків прав, які є у жінок і всім ***** @ жінкам стало сумно - ШВИДКО ШВИДКО ДЕСЯТОК ОРГАНІЗАЦІЙ, ФЕМКИ З ПЛАКАТАМИ, МІЛЬЯРДНІ ГРАНТИ І БЮДЖЕТА НА ЖІНОЧІ ПРОГРАМИ! Р - рівні права в конституції...
Погранцов с автоматами и в беретах бы на передовую на ротацию... особенно после того, шо о них пишут волонтеры таскающие дроны итд снаряжение...
Яка з нього користь в якості військового з такою мотивацією?
В воєнкоматах Києва можна за день батальон добровольців зібрати і не треба ловити: всі на місці і чекають!
Чисто з моїх спостережень, є якась частина людей, які від війни просто кайфують і добровільно лізуть в саме пекло (як би це збочено не звучало). На інших одна згадка про неї наводить панічний жах. Більшість знаходиться між цими крайнощами.
Тобто війні вони зовсім не раді, але й панічно бігти від неї світ за очі теж не будуть. Але, в будь-якому разі, ніхто не здатний вплинути на свою фізіологію. Можливо й існують методи, але поки що вони невідомі науці.
А натомість - як у совку, виловлюємо от таких ментально слабких, які навіть автомат до рук не візьмуть. Такі на війні не потрібні. У кожного своє призначення.