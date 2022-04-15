26-річний військовозобов’язаний намагався виїхати у Молдову в жіночому одязі, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

На Одещині прикордонники Білгород-Дністровського загону спільно зі співробітниками Нацполіції та ТрО виявили 26-річного українця, який планував виїхати з України у жіночому одязі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Таксі з пасажиркою, яка виявилася пасажиром, зупинили для перевірки на контрольному посту, розташованому на дорозі до кордону.

Мандрівник у жіночому вбранні розповів, що попри обмеження на виїзд з України чоловіків віком 18-60 років, планував потрапити на територію Молдови. При собі він також мав тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

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"За спробу незаконного перетинання кордону прикордонники оформили на чоловіка документи адміністративного провадження та поінформували про нього територіальний центр комплектування", - йдеться у повідомленні.