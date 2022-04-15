УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13625 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
27 063 61

26-річний військовозобов’язаний намагався виїхати у Молдову в жіночому одязі, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

На Одещині прикордонники Білгород-Дністровського загону спільно зі співробітниками Нацполіції та ТрО виявили 26-річного українця, який планував виїхати з України у жіночому одязі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

26-річний військовозобов’язаний намагався виїхати у Молдову в жіночому одязі, - Держприкордонслужба 01

Таксі з пасажиркою, яка виявилася пасажиром, зупинили для перевірки на контрольному посту, розташованому на дорозі до кордону.

Мандрівник у жіночому вбранні розповів, що попри обмеження на виїзд з України чоловіків віком 18-60 років, планував потрапити на територію Молдови. При собі він також мав тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З початку війни 2,2 тис. військовозобов'язаних чоловіків намагалися втекти з України за кордон, – ДПСУ. ФОТО

"За спробу незаконного перетинання кордону прикордонники оформили на чоловіка документи адміністративного провадження та поінформували про нього територіальний центр комплектування", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5986) кордон (4769) мобілізація (3057)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+34
А Портнова і Тупицького що дали втекти,навіть не передягаючись слабо було арештувати і відправити в центр комплектування?найшли чим хизуватись
показати весь коментар
15.04.2022 21:35
+26
показати весь коментар
15.04.2022 21:34
+25
Ну его нахер так позорится
показати весь коментар
15.04.2022 21:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Красопєта 😍 🤢
показати весь коментар
15.04.2022 21:31 Відповісти
Ну его нахер так позорится
показати весь коментар
15.04.2022 21:32 Відповісти
Тю, в хаті не без цього ... Це ж Україна!
показати весь коментар
15.04.2022 21:44 Відповісти
чому не смієтесь,не смішно? це Україна ☝ )
показати весь коментар
15.04.2022 21:47 Відповісти
А що не подобається? русскому миру це не зрозуміти
Україна Вільна Країна.

Ну захотів чувак схитрувати, порушив, піймали, ну а далі по закону - шахрайтсво і т д
показати весь коментар
15.04.2022 22:04 Відповісти
О, це ж уставший от войни зебіл, куди ж ти зібрався? А прикрити грудью Арестовича?
показати весь коментар
15.04.2022 21:32 Відповісти
Цего зараз перевоспітают а тебе и могила незможе
показати весь коментар
15.04.2022 21:56 Відповісти
Внук "Жентельменів удачі"
https://www.youtube.com/watch?v=dXPvPWjyzxk
показати весь коментар
15.04.2022 21:32 Відповісти
наверное тренируется ,видать в ДРГ собрался
показати весь коментар
15.04.2022 21:33 Відповісти
показати весь коментар
15.04.2022 21:34 Відповісти
А Портнова і Тупицького що дали втекти,навіть не передягаючись слабо було арештувати і відправити в центр комплектування?найшли чим хизуватись
показати весь коментар
15.04.2022 21:35 Відповісти
Це як у Орвелла: "Усі рівні, але є рівніші".
показати весь коментар
15.04.2022 21:44 Відповісти
Якщо при собі не мав "касмєтічки", то просто дешеве сцикло. Ретельніше там перевіряйте, бо можуть бути і кацапські диверсанти.
показати весь коментар
15.04.2022 21:36 Відповісти
Прізвище його випадково не Керенський?
Хоча, по правді, історію про перевдягання Керенського то більшовики вигадали.
показати весь коментар
15.04.2022 21:39 Відповісти
Отправить его в шоу Верки Сердючки
показати весь коментар
15.04.2022 21:39 Відповісти
До речі, а що робити з трансвеститами?
показати весь коментар
15.04.2022 21:51 Відповісти
Озбройні до зубів бійці не на фронті, а в безпечному, теплому місці розважаются, ловлять ухилянтів, сміху повні штани...
показати весь коментар
15.04.2022 21:41 Відповісти
Я тоже думаю, надо все границы бросить и согнать десять мульонов мужиков на северовосток, шоб свинособакам сподручней было ракетами казармы *******. А насчет смеха....смех продлевает жизнь, ненадо столько желчи туда, где нет ничего плохого
показати весь коментар
15.04.2022 21:48 Відповісти
Такое можно понять если увидишь где-то в Донецке, где свинособаки ловят и на убой неподготовленных и неумеющих воевать людей шлют. Ну а тут.... жопа в относительной безопастности на западе Украины, если не захочешь никто тебя воевать не отправит - там от желающих отбоя нет, живи да работай по мере возможности на благо страны, делай что умеешь. Тьфу мля позорище.
показати весь коментар
15.04.2022 21:42 Відповісти
Больше на транса похож чем на дезертира.
показати весь коментар
15.04.2022 21:44 Відповісти
На восточный фронт подлеца
показати весь коментар
15.04.2022 21:45 Відповісти
Ти серйозно?
показати весь коментар
15.04.2022 22:16 Відповісти
сейчас это один из вариантов как все таки получить автомат
показати весь коментар
15.04.2022 21:48 Відповісти
Серйозна мадмуазель
показати весь коментар
15.04.2022 21:49 Відповісти
Та може він просто передаст па жизні? )))
показати весь коментар
15.04.2022 21:49 Відповісти
Мабуть хотів груповуху, та не вийшло)))
показати весь коментар
15.04.2022 21:58 Відповісти
ну і глянути на нього, 55 кг, без армії, тобто ні фізухи ні вміння, і йому не можна евакуюватись, а тетяхі 180 см зросту, 90 кг вагою можна? І в чому тут логіка? Він більше навоює чем тетяха сажень в плечах, при чому бездітна? Тобто вся причина тільки в статі, а не в якій-небудь реальній причині, одні важливі тому що важливі, хоч НІКОЛИ не народять не то що 3, а й 1 дитину, а хтось не важливий бо народився з ****...

Добре, *******, але чому чоловікам не дають НІЧОГО замість права НА ЖИТТЯ? ну хоч ***** щось чого не буде у жінок? Нє, буде дискримінація? А оце значить не дискримінація, так? У чоловіків нема десятків прав, які є у жінок і всім ***** @ жінкам стало сумно - ШВИДКО ШВИДКО ДЕСЯТОК ОРГАНІЗАЦІЙ, ФЕМКИ З ПЛАКАТАМИ, МІЛЬЯРДНІ ГРАНТИ І БЮДЖЕТА НА ЖІНОЧІ ПРОГРАМИ! Р - рівні права в конституції...
показати весь коментар
15.04.2022 21:55 Відповісти
тоже считаю бредом, не все могут быть бойцами и даже жалко парня как-то, ещё и пальцами теперь будут показывать.
Погранцов с автоматами и в беретах бы на передовую на ротацию... особенно после того, шо о них пишут волонтеры таскающие дроны итд снаряжение...
показати весь коментар
15.04.2022 21:58 Відповісти
Було б мабуть справедливо, якби у мирний час усі військовозобовязані наприклад платили менше податків. Сподіваюся що до цього дойде. Тоді б у військовий час було б набагато простіше розібратися, хто на фронт, а хто у тил і не було б сегрегації за статтю.
показати весь коментар
15.04.2022 22:02 Відповісти
То так.У нас навіть по закону жинки мають більше прав ніж чоловіки.Діскримінація чоловіків,а це по факту діскримінація по статі,присутня в законодавствах всіх євро.країн.Якщо держава встановлює якісь обов'язкові речі у державі,то ці речі повинні стосуватися всіх ,не зважаючі на статеву відмінність.А вже потім виписутати окреми категорії які мають де які полегшення,і чому саме.В цьому Ізраільська модель мені більш подобається.
показати весь коментар
16.04.2022 10:08 Відповісти
Рівні права? Щоб тобі в Конституції прописали народити 5 дітей і місячні!
показати весь коментар
17.04.2022 08:00 Відповісти
емаё, ну не хочешь ты служить, ну не боец ты... ну то сиди молча где-то в подвале или на другой квартире, нафиг позориться и переться туда, где 100% возьмут за жабры и отправят в военкомат, хотя еслибы сидел молча то и повесток бы даже не получал т.к. очередь в военкоматах, не берут.... шо за бараны... позорище.
показати весь коментар
15.04.2022 21:55 Відповісти
*** да випустіть не можуть люди подолати страх , хай їдуть , в врмії від них толку ніякого
показати весь коментар
15.04.2022 22:06 Відповісти
Погоджуюсь
показати весь коментар
15.04.2022 22:11 Відповісти
А окопи рити?
показати весь коментар
15.04.2022 22:42 Відповісти
Ну навіщо його затримувати?
Яка з нього користь в якості військового з такою мотивацією?
В воєнкоматах Києва можна за день батальон добровольців зібрати і не треба ловити: всі на місці і чекають!
показати весь коментар
15.04.2022 22:09 Відповісти
Не розумію нафіг таких взагалі силою тримати в країні? Страх це чисто фізіологічна характеристика, яка залежить невідомо від чого (наука поки не здатна дати чітку відповідь).

Чисто з моїх спостережень, є якась частина людей, які від війни просто кайфують і добровільно лізуть в саме пекло (як би це збочено не звучало). На інших одна згадка про неї наводить панічний жах. Більшість знаходиться між цими крайнощами.

Тобто війні вони зовсім не раді, але й панічно бігти від неї світ за очі теж не будуть. Але, в будь-якому разі, ніхто не здатний вплинути на свою фізіологію. Можливо й існують методи, але поки що вони невідомі науці.
показати весь коментар
15.04.2022 22:09 Відповісти
Є альтернативна служба.
показати весь коментар
15.04.2022 22:43 Відповісти
А я не мав шансу поїхати з дочкою та онуками до Польші, бо мені лише 57 рочків. От тепер сиджу проїдаю останні гроші, не плачу за кімнату. Фірма наша закрилася назавжди, начальник у Європі. З ішемічною хворобою серця я не зможу знайти роботу. Так скажіть мені козаки-богатирі нах@я я вам тут потрібен?
показати весь коментар
15.04.2022 22:13 Відповісти
А до какого возразта призыв?
показати весь коментар
16.04.2022 03:42 Відповісти
І взагалі, не хоче воювати нехай не воює, толку ніякого в армії з нього. А ***** всякого бидла понти ганяють на заході України. От нехай і йдуть тут себе покажуть.
показати весь коментар
15.04.2022 22:13 Відповісти
то може він само-ідентифікує себе як дівчину
показати весь коментар
15.04.2022 22:18 Відповісти
а как же равноправие?
показати весь коментар
15.04.2022 22:43 Відповісти
Рівні права, це тіки отримувати привілеї і не мати зобов"язать якщо в тебе є *****? Круте рівноправ"я...
показати весь коментар
16.04.2022 02:36 Відповісти
"Не верил я в стойкость юных, не бреющих бороды..."
показати весь коментар
15.04.2022 22:19 Відповісти
Стільки роботи в країні, було би бажання. Різної роботи, з якою воно би справилося. Цей організм - не просто гей. Воно - гей в поганому сенсі слова. Чудило на букву "м". Просто бракує слів .
показати весь коментар
15.04.2022 22:24 Відповісти
Давно треба було робити професійну контрактну армію. З великою зарплатнею. Не суддям прокурорам по 50 тисяч зарплати, а солдатам. Набрали би мінімум 300 тисяч таких підготовлених і вмотивованих бійців по контракту.
А натомість - як у совку, виловлюємо от таких ментально слабких, які навіть автомат до рук не візьмуть. Такі на війні не потрібні. У кожного своє призначення.
показати весь коментар
15.04.2022 22:47 Відповісти
не можу зрозуміти - ганьбиться він/вона... та чому ж мені так "іспанські" соромно!
показати весь коментар
15.04.2022 22:50 Відповісти
Ні совісти ні чести у виродка.
показати весь коментар
15.04.2022 23:25 Відповісти
Насильно любити Батьківщину і воювати не заставиш, це тількі лишній клопіт.Хай би собі їхали, але в один кінець.
показати весь коментар
15.04.2022 23:41 Відповісти
Ну і скажіть, навіщо його(її) вертати? Яка користь з такої вояки? Щоб ненавмисно підірвалось і інших занепастило?
показати весь коментар
15.04.2022 23:28 Відповісти
Згоден, вертати не потрібно, треба було ще на кордоні РОЗСТРІЛЯТИ по закону військового часу, щоб не розплоджувався і не плодив ВИРОДКІВ. Таким тварям місце біля ПАРАШІ у зоні (на худий кінець, щоб жив, чи існував)
показати весь коментар
15.04.2022 23:53 Відповісти
ти - виродок, син шльондри!
показати весь коментар
16.04.2022 01:47 Відповісти
Мій син пішов добровольцем 25лютого о 7-30 ранку, і захищає нашу неньку Україну, землю своїх батьків, дідів, прадідів, пра-пра-прадідів не шкодуючи свого життя (слава БОГУ живий), а якийсь ПОКИДЬОК, буде перевдягатись У ЖІНОЧЕ і тікати??? НЕГАЙНО у форму і на ПЕРЕДОВУ, інакше НАРОД не зрозуміє нашу владу. БОЯГУЗСТВО виліковується НА ФРОНТІ !!!!
показати весь коментар
15.04.2022 23:46 Відповісти
нет на всех ни формы не автомата
показати весь коментар
16.04.2022 01:17 Відповісти
А щоб ви так рабіновічів та їх шісток з мільйонами доларів в багажниках ловили!!!
показати весь коментар
16.04.2022 00:13 Відповісти
У кожного є свій страх, і в такі важки часи держава повинна підтримувати таких як він, да тобі страшно, то на тобі лопату - рий окопи, на тобі клавіатуру - воюй із ботами... А так люди бачать як за хабарі виїзджають Бойки з шуфрічами і то чого той парубок має соромитись? Так 26 років кров має кипити, я наприклад сам не могу воювати за низькою причин, але ж кожного дня мрію потрапити на фронт хоча б одного дохлого кацапа за горло потримати, в мене пелена червона перед очіма коли я чую про ті згвалтування та розстріли, ех було б мені 26, але то я такий, зараз і тут, а люди бувають різні, то може хлопець взагалі з Маріуполя вирвався і після того аду тікає куди очі видять, хто зна
показати весь коментар
16.04.2022 00:16 Відповісти
а чого нема родильної мобілізації або альтернативної служби замість неї? Чому тільки чоловіки утискаються в правах? В середньому 1 дитина на 1 жінку, за 30 років мінус 15 мільйонів населення і ні одну бабу нічого не заставили, а от якщо в тебе нема ***** - тобі *****, ти всім все зобов"язаний...
показати весь коментар
16.04.2022 02:37 Відповісти
По манерам педуард
показати весь коментар
16.04.2022 05:55 Відповісти
да и ладно, дайте челу уехать, не умеет воевать, за границей такие украинцы тоже нужны, помогать семьям
показати весь коментар
16.04.2022 06:00 Відповісти
 
 