26-летний военнообязанный пытался выехать в Молдову в женской одежде, - Госпогранслужба. ВИДЕО

В Одесской области пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с сотрудниками Нацполиции и ТрО обнаружили 26-летнего украинца, который планировал выехать из Украины в женской одежде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.

Такси с пассажиркой, которая оказалась пассажиром, остановили для проверки на контрольном посту, расположенном на дороге к границе.

Путешественник в женских одеждах рассказал, что, несмотря на ограничения на выезд из Украины мужчин в возрасте 18-60 лет, планировал попасть на территорию Молдовы. При себе он также имел временное удостоверение военнообязанного.

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"За попытку незаконного пересечения границы пограничники оформили на мужчину документы административного производства и проинформировали о нем территориальный центр комплектования", - говорится в сообщении.