26-летний военнообязанный пытался выехать в Молдову в женской одежде, - Госпогранслужба. ВИДЕО
В Одесской области пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с сотрудниками Нацполиции и ТрО обнаружили 26-летнего украинца, который планировал выехать из Украины в женской одежде.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.
Такси с пассажиркой, которая оказалась пассажиром, остановили для проверки на контрольном посту, расположенном на дороге к границе.
Путешественник в женских одеждах рассказал, что, несмотря на ограничения на выезд из Украины мужчин в возрасте 18-60 лет, планировал попасть на территорию Молдовы. При себе он также имел временное удостоверение военнообязанного.
"За попытку незаконного пересечения границы пограничники оформили на мужчину документы административного производства и проинформировали о нем территориальный центр комплектования", - говорится в сообщении.
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Ну захотів чувак схитрувати, порушив, піймали, ну а далі по закону - шахрайтсво і т д
https://www.youtube.com/watch?v=dXPvPWjyzxk
Хоча, по правді, історію про перевдягання Керенського то більшовики вигадали.
Добре, *******, але чому чоловікам не дають НІЧОГО замість права НА ЖИТТЯ? ну хоч ***** щось чого не буде у жінок? Нє, буде дискримінація? А оце значить не дискримінація, так? У чоловіків нема десятків прав, які є у жінок і всім ***** @ жінкам стало сумно - ШВИДКО ШВИДКО ДЕСЯТОК ОРГАНІЗАЦІЙ, ФЕМКИ З ПЛАКАТАМИ, МІЛЬЯРДНІ ГРАНТИ І БЮДЖЕТА НА ЖІНОЧІ ПРОГРАМИ! Р - рівні права в конституції...
Погранцов с автоматами и в беретах бы на передовую на ротацию... особенно после того, шо о них пишут волонтеры таскающие дроны итд снаряжение...
Яка з нього користь в якості військового з такою мотивацією?
В воєнкоматах Києва можна за день батальон добровольців зібрати і не треба ловити: всі на місці і чекають!
Чисто з моїх спостережень, є якась частина людей, які від війни просто кайфують і добровільно лізуть в саме пекло (як би це збочено не звучало). На інших одна згадка про неї наводить панічний жах. Більшість знаходиться між цими крайнощами.
Тобто війні вони зовсім не раді, але й панічно бігти від неї світ за очі теж не будуть. Але, в будь-якому разі, ніхто не здатний вплинути на свою фізіологію. Можливо й існують методи, але поки що вони невідомі науці.
А натомість - як у совку, виловлюємо от таких ментально слабких, які навіть автомат до рук не візьмуть. Такі на війні не потрібні. У кожного своє призначення.