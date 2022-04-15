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26-летний военнообязанный пытался выехать в Молдову в женской одежде, - Госпогранслужба. ВИДЕО

В Одесской области пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с сотрудниками Нацполиции и ТрО обнаружили 26-летнего украинца, который планировал выехать из Украины в женской одежде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.

26-летний военнообязанный пытался выехать в Молдову в женской одежде, - Госпогранслужба 01

Такси с пассажиркой, которая оказалась пассажиром, остановили для проверки на контрольном посту, расположенном на дороге к границе.

Путешественник в женских одеждах рассказал, что, несмотря на ограничения на выезд из Украины мужчин в возрасте 18-60 лет, планировал попасть на территорию Молдовы. При себе он также имел временное удостоверение военнообязанного.

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"За попытку незаконного пересечения границы пограничники оформили на мужчину документы административного производства и проинформировали о нем территориальный центр комплектования", - говорится в сообщении.

Госпогранслужба (6432) граница (5272) мобилизация (2764)


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Топ комментарии
+34
А Портнова і Тупицького що дали втекти,навіть не передягаючись слабо було арештувати і відправити в центр комплектування?найшли чим хизуватись
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15.04.2022 21:35
+26
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15.04.2022 21:34
+25
Ну его нахер так позорится
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15.04.2022 21:32
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Красопєта 😍 🤢
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15.04.2022 21:31 Ответить
Ну его нахер так позорится
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15.04.2022 21:32 Ответить
Тю, в хаті не без цього ... Це ж Україна!
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15.04.2022 21:44 Ответить
чому не смієтесь,не смішно? це Україна ☝ )
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15.04.2022 21:47 Ответить
А що не подобається? русскому миру це не зрозуміти
Україна Вільна Країна.

Ну захотів чувак схитрувати, порушив, піймали, ну а далі по закону - шахрайтсво і т д
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15.04.2022 22:04 Ответить
О, це ж уставший от войни зебіл, куди ж ти зібрався? А прикрити грудью Арестовича?
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15.04.2022 21:32 Ответить
Цего зараз перевоспітают а тебе и могила незможе
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15.04.2022 21:56 Ответить
Внук "Жентельменів удачі"
https://www.youtube.com/watch?v=dXPvPWjyzxk
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15.04.2022 21:32 Ответить
наверное тренируется ,видать в ДРГ собрался
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15.04.2022 21:33 Ответить
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15.04.2022 21:34 Ответить
А Портнова і Тупицького що дали втекти,навіть не передягаючись слабо було арештувати і відправити в центр комплектування?найшли чим хизуватись
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15.04.2022 21:35 Ответить
Це як у Орвелла: "Усі рівні, але є рівніші".
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15.04.2022 21:44 Ответить
Якщо при собі не мав "касмєтічки", то просто дешеве сцикло. Ретельніше там перевіряйте, бо можуть бути і кацапські диверсанти.
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15.04.2022 21:36 Ответить
Прізвище його випадково не Керенський?
Хоча, по правді, історію про перевдягання Керенського то більшовики вигадали.
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15.04.2022 21:39 Ответить
Отправить его в шоу Верки Сердючки
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15.04.2022 21:39 Ответить
До речі, а що робити з трансвеститами?
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15.04.2022 21:51 Ответить
Озбройні до зубів бійці не на фронті, а в безпечному, теплому місці розважаются, ловлять ухилянтів, сміху повні штани...
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15.04.2022 21:41 Ответить
Я тоже думаю, надо все границы бросить и согнать десять мульонов мужиков на северовосток, шоб свинособакам сподручней было ракетами казармы *******. А насчет смеха....смех продлевает жизнь, ненадо столько желчи туда, где нет ничего плохого
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15.04.2022 21:48 Ответить
Такое можно понять если увидишь где-то в Донецке, где свинособаки ловят и на убой неподготовленных и неумеющих воевать людей шлют. Ну а тут.... жопа в относительной безопастности на западе Украины, если не захочешь никто тебя воевать не отправит - там от желающих отбоя нет, живи да работай по мере возможности на благо страны, делай что умеешь. Тьфу мля позорище.
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15.04.2022 21:42 Ответить
Больше на транса похож чем на дезертира.
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15.04.2022 21:44 Ответить
На восточный фронт подлеца
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15.04.2022 21:45 Ответить
Ти серйозно?
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15.04.2022 22:16 Ответить
сейчас это один из вариантов как все таки получить автомат
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15.04.2022 21:48 Ответить
Серйозна мадмуазель
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15.04.2022 21:49 Ответить
Та може він просто передаст па жизні? )))
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15.04.2022 21:49 Ответить
Мабуть хотів груповуху, та не вийшло)))
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15.04.2022 21:58 Ответить
ну і глянути на нього, 55 кг, без армії, тобто ні фізухи ні вміння, і йому не можна евакуюватись, а тетяхі 180 см зросту, 90 кг вагою можна? І в чому тут логіка? Він більше навоює чем тетяха сажень в плечах, при чому бездітна? Тобто вся причина тільки в статі, а не в якій-небудь реальній причині, одні важливі тому що важливі, хоч НІКОЛИ не народять не то що 3, а й 1 дитину, а хтось не важливий бо народився з ****...

Добре, *******, але чому чоловікам не дають НІЧОГО замість права НА ЖИТТЯ? ну хоч ***** щось чого не буде у жінок? Нє, буде дискримінація? А оце значить не дискримінація, так? У чоловіків нема десятків прав, які є у жінок і всім ***** @ жінкам стало сумно - ШВИДКО ШВИДКО ДЕСЯТОК ОРГАНІЗАЦІЙ, ФЕМКИ З ПЛАКАТАМИ, МІЛЬЯРДНІ ГРАНТИ І БЮДЖЕТА НА ЖІНОЧІ ПРОГРАМИ! Р - рівні права в конституції...
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15.04.2022 21:55 Ответить
тоже считаю бредом, не все могут быть бойцами и даже жалко парня как-то, ещё и пальцами теперь будут показывать.
Погранцов с автоматами и в беретах бы на передовую на ротацию... особенно после того, шо о них пишут волонтеры таскающие дроны итд снаряжение...
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15.04.2022 21:58 Ответить
Було б мабуть справедливо, якби у мирний час усі військовозобовязані наприклад платили менше податків. Сподіваюся що до цього дойде. Тоді б у військовий час було б набагато простіше розібратися, хто на фронт, а хто у тил і не було б сегрегації за статтю.
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15.04.2022 22:02 Ответить
То так.У нас навіть по закону жинки мають більше прав ніж чоловіки.Діскримінація чоловіків,а це по факту діскримінація по статі,присутня в законодавствах всіх євро.країн.Якщо держава встановлює якісь обов'язкові речі у державі,то ці речі повинні стосуватися всіх ,не зважаючі на статеву відмінність.А вже потім виписутати окреми категорії які мають де які полегшення,і чому саме.В цьому Ізраільська модель мені більш подобається.
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16.04.2022 10:08 Ответить
Рівні права? Щоб тобі в Конституції прописали народити 5 дітей і місячні!
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17.04.2022 08:00 Ответить
емаё, ну не хочешь ты служить, ну не боец ты... ну то сиди молча где-то в подвале или на другой квартире, нафиг позориться и переться туда, где 100% возьмут за жабры и отправят в военкомат, хотя еслибы сидел молча то и повесток бы даже не получал т.к. очередь в военкоматах, не берут.... шо за бараны... позорище.
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15.04.2022 21:55 Ответить
*** да випустіть не можуть люди подолати страх , хай їдуть , в врмії від них толку ніякого
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15.04.2022 22:06 Ответить
Погоджуюсь
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15.04.2022 22:11 Ответить
А окопи рити?
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15.04.2022 22:42 Ответить
Ну навіщо його затримувати?
Яка з нього користь в якості військового з такою мотивацією?
В воєнкоматах Києва можна за день батальон добровольців зібрати і не треба ловити: всі на місці і чекають!
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15.04.2022 22:09 Ответить
Не розумію нафіг таких взагалі силою тримати в країні? Страх це чисто фізіологічна характеристика, яка залежить невідомо від чого (наука поки не здатна дати чітку відповідь).

Чисто з моїх спостережень, є якась частина людей, які від війни просто кайфують і добровільно лізуть в саме пекло (як би це збочено не звучало). На інших одна згадка про неї наводить панічний жах. Більшість знаходиться між цими крайнощами.

Тобто війні вони зовсім не раді, але й панічно бігти від неї світ за очі теж не будуть. Але, в будь-якому разі, ніхто не здатний вплинути на свою фізіологію. Можливо й існують методи, але поки що вони невідомі науці.
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15.04.2022 22:09 Ответить
Є альтернативна служба.
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15.04.2022 22:43 Ответить
А я не мав шансу поїхати з дочкою та онуками до Польші, бо мені лише 57 рочків. От тепер сиджу проїдаю останні гроші, не плачу за кімнату. Фірма наша закрилася назавжди, начальник у Європі. З ішемічною хворобою серця я не зможу знайти роботу. Так скажіть мені козаки-богатирі нах@я я вам тут потрібен?
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15.04.2022 22:13 Ответить
А до какого возразта призыв?
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16.04.2022 03:42 Ответить
І взагалі, не хоче воювати нехай не воює, толку ніякого в армії з нього. А ***** всякого бидла понти ганяють на заході України. От нехай і йдуть тут себе покажуть.
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15.04.2022 22:13 Ответить
то може він само-ідентифікує себе як дівчину
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15.04.2022 22:18 Ответить
а как же равноправие?
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15.04.2022 22:43 Ответить
Рівні права, це тіки отримувати привілеї і не мати зобов"язать якщо в тебе є *****? Круте рівноправ"я...
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16.04.2022 02:36 Ответить
"Не верил я в стойкость юных, не бреющих бороды..."
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15.04.2022 22:19 Ответить
Стільки роботи в країні, було би бажання. Різної роботи, з якою воно би справилося. Цей організм - не просто гей. Воно - гей в поганому сенсі слова. Чудило на букву "м". Просто бракує слів .
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15.04.2022 22:24 Ответить
Давно треба було робити професійну контрактну армію. З великою зарплатнею. Не суддям прокурорам по 50 тисяч зарплати, а солдатам. Набрали би мінімум 300 тисяч таких підготовлених і вмотивованих бійців по контракту.
А натомість - як у совку, виловлюємо от таких ментально слабких, які навіть автомат до рук не візьмуть. Такі на війні не потрібні. У кожного своє призначення.
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15.04.2022 22:47 Ответить
не можу зрозуміти - ганьбиться він/вона... та чому ж мені так "іспанські" соромно!
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15.04.2022 22:50 Ответить
Ні совісти ні чести у виродка.
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15.04.2022 23:25 Ответить
Насильно любити Батьківщину і воювати не заставиш, це тількі лишній клопіт.Хай би собі їхали, але в один кінець.
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15.04.2022 23:41 Ответить
Ну і скажіть, навіщо його(її) вертати? Яка користь з такої вояки? Щоб ненавмисно підірвалось і інших занепастило?
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15.04.2022 23:28 Ответить
Згоден, вертати не потрібно, треба було ще на кордоні РОЗСТРІЛЯТИ по закону військового часу, щоб не розплоджувався і не плодив ВИРОДКІВ. Таким тварям місце біля ПАРАШІ у зоні (на худий кінець, щоб жив, чи існував)
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15.04.2022 23:53 Ответить
ти - виродок, син шльондри!
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16.04.2022 01:47 Ответить
Мій син пішов добровольцем 25лютого о 7-30 ранку, і захищає нашу неньку Україну, землю своїх батьків, дідів, прадідів, пра-пра-прадідів не шкодуючи свого життя (слава БОГУ живий), а якийсь ПОКИДЬОК, буде перевдягатись У ЖІНОЧЕ і тікати??? НЕГАЙНО у форму і на ПЕРЕДОВУ, інакше НАРОД не зрозуміє нашу владу. БОЯГУЗСТВО виліковується НА ФРОНТІ !!!!
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15.04.2022 23:46 Ответить
нет на всех ни формы не автомата
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16.04.2022 01:17 Ответить
А щоб ви так рабіновічів та їх шісток з мільйонами доларів в багажниках ловили!!!
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16.04.2022 00:13 Ответить
У кожного є свій страх, і в такі важки часи держава повинна підтримувати таких як він, да тобі страшно, то на тобі лопату - рий окопи, на тобі клавіатуру - воюй із ботами... А так люди бачать як за хабарі виїзджають Бойки з шуфрічами і то чого той парубок має соромитись? Так 26 років кров має кипити, я наприклад сам не могу воювати за низькою причин, але ж кожного дня мрію потрапити на фронт хоча б одного дохлого кацапа за горло потримати, в мене пелена червона перед очіма коли я чую про ті згвалтування та розстріли, ех було б мені 26, але то я такий, зараз і тут, а люди бувають різні, то може хлопець взагалі з Маріуполя вирвався і після того аду тікає куди очі видять, хто зна
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16.04.2022 00:16 Ответить
а чого нема родильної мобілізації або альтернативної служби замість неї? Чому тільки чоловіки утискаються в правах? В середньому 1 дитина на 1 жінку, за 30 років мінус 15 мільйонів населення і ні одну бабу нічого не заставили, а от якщо в тебе нема ***** - тобі *****, ти всім все зобов"язаний...
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16.04.2022 02:37 Ответить
По манерам педуард
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16.04.2022 05:55 Ответить
да и ладно, дайте челу уехать, не умеет воевать, за границей такие украинцы тоже нужны, помогать семьям
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16.04.2022 06:00 Ответить
 
 