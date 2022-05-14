3 164 8
Украина и Испания вместе ждут нефтяного эмбарго ЕС, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел встречу с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Встреча с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно. Оба с нетерпением ждем нефтяного эмбарго ЕС, которое лишит ресурсов военную машину Путина. Подчеркнул: предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС усилит безопасность и процветание Европы." – говорится в сообщении.
