Украина и Испания вместе ждут нефтяного эмбарго ЕС, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел встречу с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Встреча с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно. Оба с нетерпением ждем нефтяного эмбарго ЕС, которое лишит ресурсов военную машину Путина. Подчеркнул: предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС усилит безопасность и процветание Европы." – говорится в сообщении.

Дипломатичні поцілунки
14.05.2022 22:08 Ответить
amigos
14.05.2022 22:10 Ответить
Кулеба і Хосе ждуть Ембарго
14.05.2022 22:10 Ответить
Настоящие друзья выглядят именно так - Надо брат, не вопрос брат
14.05.2022 22:13 Ответить
Мануэль не хочет 3,14доглазых бурятских беальников на улицах Мадрида и Браселоны..
14.05.2022 22:16 Ответить
Румынская сотня

@latiniano

·
https://twitter.com/latiniano/status/1525111559550341122 13 мая

Кристоф Салай-Бобровнички, новый министр МО Венгрии, имеет совместное предприятие с Трансмашхолдингом (рф) его дочка (Метровагонмаш) производит части российского ракетного комплекса Бук-М2
ранее он был причастен к продаже китайским и русским шпионам "золотых виз ЕС"

14.05.2022 22:27 Ответить
А поки чекають,може щось трапиться з ЄДИНИМ нафтопроводом з раші на теренах Білорусі чи України?
Якась діверСЯ рашистів?
14.05.2022 22:56 Ответить
А де це вони чекають? Ніч в музеї? Або музейний пікнічок? 😆
14.05.2022 23:18 Ответить
 
 