Україна та Іспанія разом чекають на нафтове ембарго ЄС, - Кулеба

кулеба,альбарес

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів зустріч з іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом Буено.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Зустріч з іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом Буено. Обидва з нетерпінням чекаємо на нафтове ембарго ЄС, яке позбавить ресурсів військову машину Путіна. Наголосив: надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС посилить безпеку та процвітання Європи. Вдячний Іспанії за всю її підтримку", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Кулеба подякував Боррелю за додаткові €500 млн на потребу оборони України

Дипломатичні поцілунки
14.05.2022 22:08
amigos
14.05.2022 22:10
Кулеба і Хосе ждуть Ембарго
14.05.2022 22:10
Настоящие друзья выглядят именно так - Надо брат, не вопрос брат
14.05.2022 22:13
Мануэль не хочет 3,14доглазых бурятских беальников на улицах Мадрида и Браселоны..
14.05.2022 22:16
Румынская сотня

@latiniano

·
https://twitter.com/latiniano/status/1525111559550341122 13 мая

Кристоф Салай-Бобровнички, новый министр МО Венгрии, имеет совместное предприятие с Трансмашхолдингом (рф) его дочка (Метровагонмаш) производит части российского ракетного комплекса Бук-М2
ранее он был причастен к продаже китайским и русским шпионам "золотых виз ЕС"

14.05.2022 22:27
А поки чекають,може щось трапиться з ЄДИНИМ нафтопроводом з раші на теренах Білорусі чи України?
Якась діверСЯ рашистів?
14.05.2022 22:56
А де це вони чекають? Ніч в музеї? Або музейний пікнічок? 😆
14.05.2022 23:18
 
 