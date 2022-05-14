Україна та Іспанія разом чекають на нафтове ембарго ЄС, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів зустріч з іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом Буено.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Зустріч з іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом Буено. Обидва з нетерпінням чекаємо на нафтове ембарго ЄС, яке позбавить ресурсів військову машину Путіна. Наголосив: надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС посилить безпеку та процвітання Європи. Вдячний Іспанії за всю її підтримку", - йдеться в повідомленні.

