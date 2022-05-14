РУС
Рашисты из минометов обстреляли Сумщину, жертв нет, - Живицкий. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты вечером обстреляли Великописаревскую громаду в Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня вечером с территории россии враги обстреляли Великописаревскую громаду. Около 6 выстрелов из миномета. Человеческих жертв нет", - отметил он.

Рашисты из минометов обстреляли Сумщину, жертв нет, - Живицкий 01

