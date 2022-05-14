Рашисти з мінометів обстріляли Сумщину, жертв немає, - Живицький. ФОТОрепортаж
Російські окупанти ввечері обстріляли Великописарівську громаду на Сумщині.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ввечері з території росії вороги обстріляли Великописарівську громаду. Близько 6 пострілів з міномету. Людських жертв немає", - зазначив він.
