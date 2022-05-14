УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9895 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
2 857 0

Рашисти з мінометів обстріляли Сумщину, жертв немає, - Живицький. ФОТОрепортаж

Російські окупанти ввечері обстріляли Великописарівську громаду на Сумщині.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ввечері з території росії вороги обстріляли Великописарівську громаду. Близько 6 пострілів з міномету. Людських жертв немає", - зазначив він.

Також читайте: Двом російським військовим повідомлено про підозру за наказ обстрілювати Харківщину з "Градів", - Офіс генпрокурора

Рашисти з мінометів обстріляли Сумщину, жертв немає, - Живицький 01

Автор: 

обстріл (31036) Сумська область (4256) Живицький Дмитро (466)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 