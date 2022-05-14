Россия не будет капитулировать, - посол РФ в США Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что его страна не собирается капитулировать.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Мы твердо и ясно говорим и однозначно в этом уверены, по крайней мере работающие здесь российские дипломаты такой капитуляции не будет, никогда не будет", - отметил он.
По его словам, все цели, которые поставил Путин перед ВС РФ, "будут выполнены".
он че военнный?
За 2-3 місяці санкції підтягнуться.
Неофіційно, долар вже по 300, а там і нафтове ембарго не забаром
Як писала покійна В.Новодворська: "коли 1 гривня коштуватиме 10 рублів, росіяни тікатимуть в Україну за хлібом"
А у России своя гордость: будет упорно разлагаться до состояния гумуса.
А Россией рулит неславянский кремль - со всеми вытекающими.