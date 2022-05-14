РУС
Россия не будет капитулировать, - посол РФ в США Антонов

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что его страна не собирается капитулировать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Мы твердо и ясно говорим и однозначно в этом уверены, по крайней мере работающие здесь российские дипломаты такой капитуляции не будет, никогда не будет", - отметил он.

По его словам, все цели, которые поставил Путин перед ВС РФ, "будут выполнены".

+101
От Киев за 2ое суток возьмём до капитуляции не будет всего за 3 месяца
14.05.2022 22:38 Ответить
+90
Уже произнесли слово "капитуляция" по отношению к себе. Пока только первый шаг к осознанию неизбежного.
14.05.2022 22:40 Ответить
+84
"Помста за МН17", - написано голландською мовою на корпусі снаряда.Нідерланди передали Україні снаряди
14.05.2022 22:42 Ответить
лёд тронулся?
15.05.2022 08:38 Ответить
лёд тронулся?
15.05.2022 08:40 Ответить
Зарікалася свиня що лайно не їстиме
15.05.2022 09:39 Ответить
а че у них посол оделся как вояка
он че военнный?
15.05.2022 09:18 Ответить
вікі пише, що генерал армії. В 2011-2016 був зам.міністра оборони кацапії
15.05.2022 09:33 Ответить
Штірліц в будьоновці.
15.05.2022 11:10 Ответить
Нічого, нічого...
За 2-3 місяці санкції підтягнуться.
Неофіційно, долар вже по 300, а там і нафтове ембарго не забаром
Як писала покійна В.Новодворська: "коли 1 гривня коштуватиме 10 рублів, росіяни тікатимуть в Україну за хлібом"
15.05.2022 09:31 Ответить
Звичайно не капітулюватиме. А хіба крейсер Москва потонув. Звичайно ні!! Ні в якому разі!! Просто його коефіцієнт плавучості став від,ємним. А хіба в Афгані СРСР капітулював! Звичайно ні!! Ні в якому разі!! Просто його пинком під зад вигнали звідти. Так буде і тепер з Україною.
15.05.2022 09:53 Ответить
Япония капитуляцию подписала, и победила в технологиях и культуре.
А у России своя гордость: будет упорно разлагаться до состояния гумуса.
15.05.2022 10:13 Ответить
Нравится не нравится, а ж@па приближается.
15.05.2022 10:15 Ответить
Что, анало- говнеты не понимают, что вовсе скоро будут воевать уже со всем миром ?Ну не боится Украина ихнего шантажа. С Ленд - лизом , по всякому Раше - @издец , не зависимо от их желания , если наши руководители не будут смотреть в глаза и задницу путлеру и дарить раше Крым и Лугандонию. Только полная победа, полная изоляция, полное уничтожение и унижение. Россия должна стать самой бедной и самой презираемой в мире. После ее распада , ее части , население зверолюдьми будут поедать друг друга - не мешать , пусть сожрут друг друга.
15.05.2022 10:49 Ответить
Я з першого дня війни ***** проти українців одразу ж зрозів,що це надовго.поки переб,ють хочаб половину зі 190міліонів тупорилих зазомбованних кацапів багато часу мине.
15.05.2022 11:45 Ответить
Де би ся там 190млн взяло? звідки? вони самі скиглили, що близько 120
15.05.2022 16:40 Ответить
У перемозі України я ніколи не сумнівався, навіть у 2014 р. сумніви могли викликати зрада Порошенка, олігархів, та УПЦ МП. Все ж таки Україна це навіть не Чечня. Нині такі ж сумніви візиває оточення Зеленського та УПЦ МП. Але половина олігархів уже почала переходити на позиції України. У цьому випадку допомога Заходу може вирішити все.
15.05.2022 11:50 Ответить
Зради Зеленського не боїшся?
15.05.2022 12:12 Ответить
А вжеж...У другу свiтову I японцi кричали що не здадуться i нiмцi. Чим закiнчилося? За усю iсторiю ще не одна краiна яка воювала проти усього свiту, не вигравала вiйну. А то що бельмечуть зараз офiцiйно росiйськи дипломати - то вони мають це казати, бо робота в них така.... Якщо вiн навiть i думаэ iнакше....
15.05.2022 12:09 Ответить
Японцами руководили патриотичные японцы - они признали, что милитаризм - это тупо. Тогда они покорили мир транзистором, работающим 100 лет, и автомобилем, способным пройти миллион километров. Потом добавили суши, сакуру и икебану.
А Россией рулит неславянский кремль - со всеми вытекающими.
15.05.2022 12:25 Ответить
все идет по плану, пока капитуляции не будет
15.05.2022 14:06 Ответить
будете,куда вы нахер денетесь!и развалитесь однозначно!
15.05.2022 14:57 Ответить
Еще как будете капитулировать.
15.05.2022 16:49 Ответить
