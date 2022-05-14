Россия не будет капитулировать, - посол РФ в США Антонов

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что его страна не собирается капитулировать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Мы твердо и ясно говорим и однозначно в этом уверены, по крайней мере работающие здесь российские дипломаты такой капитуляции не будет, никогда не будет", - отметил он.

По его словам, все цели, которые поставил Путин перед ВС РФ, "будут выполнены".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уничтоженная воинами 95-й ОДШБр техника российских оккупантов. ВИДЕО