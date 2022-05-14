УКР
Росія не капітулюватиме, - посол РФ у США Антонов

Посол Росії в США Анатолій Антонов заявив, що його країна не збирається капітулювати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Ми твердо і ясно говоримо й однозначно в цьому впевнені, принаймні російські дипломати, які працюють тут, такої капітуляції не буде, ніколи не буде", - зазначив він.

За його словами, всі цілі, які поставив Путін перед ЗС РФ, "буде виконано".

Також читайте: Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії, - Резніков

От Киев за 2ое суток возьмём до капитуляции не будет всего за 3 месяца
14.05.2022 22:38
Уже произнесли слово "капитуляция" по отношению к себе. Пока только первый шаг к осознанию неизбежного.
14.05.2022 22:40
"Помста за МН17", - написано голландською мовою на корпусі снаряда.Нідерланди передали Україні снаряди
14.05.2022 22:42
лёд тронулся?
лёд тронулся?
Зарікалася свиня що лайно не їстиме
а че у них посол оделся как вояка
он че военнный?
вікі пише, що генерал армії. В 2011-2016 був зам.міністра оборони кацапії
Штірліц в будьоновці.
Нічого, нічого...
За 2-3 місяці санкції підтягнуться.
Неофіційно, долар вже по 300, а там і нафтове ембарго не забаром
Як писала покійна В.Новодворська: "коли 1 гривня коштуватиме 10 рублів, росіяни тікатимуть в Україну за хлібом"
Звичайно не капітулюватиме. А хіба крейсер Москва потонув. Звичайно ні!! Ні в якому разі!! Просто його коефіцієнт плавучості став від,ємним. А хіба в Афгані СРСР капітулював! Звичайно ні!! Ні в якому разі!! Просто його пинком під зад вигнали звідти. Так буде і тепер з Україною.
Япония капитуляцию подписала, и победила в технологиях и культуре.
А у России своя гордость: будет упорно разлагаться до состояния гумуса.
Нравится не нравится, а ж@па приближается.
Что, анало- говнеты не понимают, что вовсе скоро будут воевать уже со всем миром ?Ну не боится Украина ихнего шантажа. С Ленд - лизом , по всякому Раше - @издец , не зависимо от их желания , если наши руководители не будут смотреть в глаза и задницу путлеру и дарить раше Крым и Лугандонию. Только полная победа, полная изоляция, полное уничтожение и унижение. Россия должна стать самой бедной и самой презираемой в мире. После ее распада , ее части , население зверолюдьми будут поедать друг друга - не мешать , пусть сожрут друг друга.
Я з першого дня війни ***** проти українців одразу ж зрозів,що це надовго.поки переб,ють хочаб половину зі 190міліонів тупорилих зазомбованних кацапів багато часу мине.
Де би ся там 190млн взяло? звідки? вони самі скиглили, що близько 120
У перемозі України я ніколи не сумнівався, навіть у 2014 р. сумніви могли викликати зрада Порошенка, олігархів, та УПЦ МП. Все ж таки Україна це навіть не Чечня. Нині такі ж сумніви візиває оточення Зеленського та УПЦ МП. Але половина олігархів уже почала переходити на позиції України. У цьому випадку допомога Заходу може вирішити все.
Зради Зеленського не боїшся?
А вжеж...У другу свiтову I японцi кричали що не здадуться i нiмцi. Чим закiнчилося? За усю iсторiю ще не одна краiна яка воювала проти усього свiту, не вигравала вiйну. А то що бельмечуть зараз офiцiйно росiйськи дипломати - то вони мають це казати, бо робота в них така.... Якщо вiн навiть i думаэ iнакше....
Японцами руководили патриотичные японцы - они признали, что милитаризм - это тупо. Тогда они покорили мир транзистором, работающим 100 лет, и автомобилем, способным пройти миллион километров. Потом добавили суши, сакуру и икебану.
А Россией рулит неславянский кремль - со всеми вытекающими.
все идет по плану, пока капитуляции не будет
будете,куда вы нахер денетесь!и развалитесь однозначно!
Еще как будете капитулировать.
