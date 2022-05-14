Росія не капітулюватиме, - посол РФ у США Антонов
Посол Росії в США Анатолій Антонов заявив, що його країна не збирається капітулювати.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Ми твердо і ясно говоримо й однозначно в цьому впевнені, принаймні російські дипломати, які працюють тут, такої капітуляції не буде, ніколи не буде", - зазначив він.
За його словами, всі цілі, які поставив Путін перед ЗС РФ, "буде виконано".
он че военнный?
За 2-3 місяці санкції підтягнуться.
Неофіційно, долар вже по 300, а там і нафтове ембарго не забаром
Як писала покійна В.Новодворська: "коли 1 гривня коштуватиме 10 рублів, росіяни тікатимуть в Україну за хлібом"
А у России своя гордость: будет упорно разлагаться до состояния гумуса.
А Россией рулит неславянский кремль - со всеми вытекающими.