Росія не капітулюватиме, - посол РФ у США Антонов

Посол Росії в США Анатолій Антонов заявив, що його країна не збирається капітулювати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Ми твердо і ясно говоримо й однозначно в цьому впевнені, принаймні російські дипломати, які працюють тут, такої капітуляції не буде, ніколи не буде", - зазначив він.

За його словами, всі цілі, які поставив Путін перед ЗС РФ, "буде виконано".

