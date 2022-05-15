РФ рассматривает возможность капитуляции, – Ходжес

Бывший командующий объединенного командования НАТО и вооруженными силами НАТО в Европе Бен Ходжес считает, что россияне рассматривают возможность капитуляции

Об этом он написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

Таким образом Ходжес отреагировал на слова посла РФ в США Анатолия Антонова о том, что Россия не будет капитулировать. "Что значит: на самом деле они осознают, что это вполне реальная возможность", - написал Ходжес.

Напомним, ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что его страна не собирается капитулировать. "Мы твердо и ясно говорим и однозначно в этом уверены, по крайней мере работающие здесь российские дипломаты: такой капитуляции не будет, никогда не будет", - отметил он.

