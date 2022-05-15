РФ рассматривает возможность капитуляции, – Ходжес
Бывший командующий объединенного командования НАТО и вооруженными силами НАТО в Европе Бен Ходжес считает, что россияне рассматривают возможность капитуляции
Об этом он написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
Таким образом Ходжес отреагировал на слова посла РФ в США Анатолия Антонова о том, что Россия не будет капитулировать. "Что значит: на самом деле они осознают, что это вполне реальная возможность", - написал Ходжес.
Напомним, ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что его страна не собирается капитулировать. "Мы твердо и ясно говорим и однозначно в этом уверены, по крайней мере работающие здесь российские дипломаты: такой капитуляции не будет, никогда не будет", - отметил он.
Слушайте также: Последний радиообмен российского крейсера "Москва": "Две пробоины ниже ватерлинии! Подтверждаю! Винт стал! Мостик отрезан! Молчит! Крен 30 градусов!". АУДИО
А по ***** ты тоже эксперт?
Азов з обмеженими можливостями та озброєнням не тільки знищило багату купу ворожої сили та техніки , та проводили наступи.
Що зробили ВСУ за останні два місяці на цьому відрізку, маючи ВСЬОГО більше, ніж азовці?
Можна було б розтрощити усі групіровки довкола Маріуполя.
Тим паче, що російські війська майже ВСУ мають у себе в тилу.
Азовці казали неодноразово, що для деблокади достатньо 1500 бійців.
Невже не знаходилось стільки добровільців, бажаючих допомогти захисникам Маріуполя?
Тому за фактом - влада, а в її лиці також Залужний , діють так, щоб здати Маріуполь разом з усім півднем і сходом.
Тим паче, росіяни понесли такі втрати, що не зможуть чинити серйоного опору .
Але питання просте - що зроблено за останні 2 місяці на відрізку Маріуполя?
Слабо? Чи лячно клізми Есмарка, гамівної сорочки та заштрику галоперидолу?
*****, дістали ви вже, таргани лаптєногі!
****
Это фиаско, братан!
Значит, она уже всё решила.
Крим Наш! Кубань Наш! Донбас Наш!
Ви ідете ***** на болота
Обмін "жратва на ядерний арсенал".
https://www.youtube.com/watch?v=xtmla9k8mBk
Нам главное победить и что бы репарации исправно платили.
Можна багато говорити, ***** хоронити - але війна йде і до перемоги краю не видно
Це требо розуміти, що коли один український фронт стоячи у Керчи підірве цей гунявий міст , а другий з Краснодону (переіменованному в Бардерівськ) почне обстрілювати Ростов (який на Дону) , то вони все одно росповясять своїм рас"янам , що то вони НАТУ перемогли так ...
Й ніяких папірів про капітуляцію не погодяться підписувати . Й це логічно . Бо що їх змусити щось підписати требо йти воювати в цю срань Господню , тобто по шію занюруватися в те лайно .
А потім стоячи на зруйнованному Кремлі забов"язати себе годувати 149.999 млн. ледащо !
Знає падлюккко , що на це ніхто не погодиться йсь й спікулює на гуманізмі розвинутих країн й людей !
То б то це все одне що заявити що паРаша сама себе згодна утілізувати.