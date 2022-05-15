РФ розглядає можливість капітуляції, - Ходжес

Колишній командувач об’єднаного командування НАТО та збройних сил НАТО у Європі Бен Ходжес вважає, що росіяни розглядають можливість капітулювати.

Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

Таким чином Ходжес відреагував на слова посла РФ у США Анатолія Антонова про те, що Росія не капітулюватиме. "Що означає: насправді вони усвідомлюють, що це - цілком реальна можливість", - написав Ходжес.

Нагадаємо, раніше посол Росії в США Анатолій Антонов заявив, що його країна не збирається капітулювати. "Ми твердо і ясно говоримо й однозначно в цьому впевнені, принаймні російські дипломати, які працюють тут, такої капітуляції не буде, ніколи не буде", - зазначив він.

Слухайте: Останній радіообмін російського крейсера "Москва": Две пробоины ниже ватерлинии! Подтверждаю! Винт стал! Мостик отрезан! Молчит! Крен 30 градусов!". АУДIО