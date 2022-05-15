УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5806 відвідувачів онлайн
Новини Війна
88 764 175

РФ розглядає можливість капітуляції, - Ходжес

війна,зсу,армія,воїн,захисник

Колишній командувач об’єднаного командування НАТО та збройних сил НАТО у Європі Бен Ходжес вважає, що росіяни розглядають можливість капітулювати.

Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

Таким чином Ходжес відреагував на слова посла РФ у США Анатолія Антонова про те, що Росія не капітулюватиме. "Що означає: насправді вони усвідомлюють, що це - цілком реальна можливість", - написав Ходжес.

Нагадаємо, раніше посол Росії в США Анатолій Антонов заявив, що його країна не збирається капітулювати. "Ми твердо і ясно говоримо й однозначно в цьому впевнені, принаймні російські дипломати, які працюють тут, такої капітуляції не буде, ніколи не буде", - зазначив він.

Слухайте: Останній радіообмін російського крейсера "Москва": Две пробоины ниже ватерлинии! Подтверждаю! Винт стал! Мостик отрезан! Молчит! Крен 30 градусов!". АУДIО

Автор: 

росія (68027) Ходжес Бен (178) капітуляція (32)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+99
показати весь коментар
15.05.2022 13:39 Відповісти
+55
Захопили додатково дві області, відрізали Україну від Азовського моря, прорубали сухопутний коридор в Крим і пустили туди дніпровську воду, повністю знищили український впк, тисячі інших підприємств, знищили половину економіки країни, вигнали з україни 20% молодого і прцедатного населення, закрили судоходство до наших портів у чорному морі... І тепер можна капітулювати. ***, ви серйозно це називаєте капітуляцією?!! Капітуція парашії може бути тільки виходом ЗСУ до кримського моста, можна навіть зі сторони ростовської області.
показати весь коментар
15.05.2022 13:46 Відповісти
+49
З Криму і так званих ОРДЛО тоже.... Ну якщо й з Кубані відведуть війська- цілком прийнятно....
показати весь коментар
15.05.2022 13:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Если Зеленский на это согласится то его сразу завалят друзья с правого сектора, или группа которую я не буду называть ,скажу только что в этой группе есть люди преданные Украине,они наблюдают за действиями Зеленнского и Ермака если только они увидят сдачу украинских территорий с одобрением Украинских лидеров .то Зеленнского и Ермака ждёт Аид,и они об этом знают ,СБУ думают что эти люди сейчас в полку Азов ,отвечу нет, это не так, эта группа надёжно законсервирована ,
показати весь коментар
15.05.2022 15:04 Відповісти
Так тут ,нравится не нравится а капитуляция ********* приближается .
показати весь коментар
15.05.2022 13:40 Відповісти
Их представитель сказал , что они не согласны капитулировать "в Украине", как того от них требуют , а только "на Украине", для них это принципиально
показати весь коментар
15.05.2022 13:44 Відповісти
шо значить капітуляція у його розумінні ?
показати весь коментар
15.05.2022 13:44 Відповісти
не катапультація путіна з кабіни його особистого су-58 ???
показати весь коментар
15.05.2022 13:49 Відповісти
Без парашута.
показати весь коментар
15.05.2022 21:28 Відповісти
Типо это не капитуляция, а специальная договорная операция
показати весь коментар
15.05.2022 13:52 Відповісти
специальная катапультация путина
показати весь коментар
15.05.2022 14:19 Відповісти
Bob Fayn , щось москалем тхне,
показати весь коментар
15.05.2022 13:44 Відповісти
Захопили додатково дві області, відрізали Україну від Азовського моря, прорубали сухопутний коридор в Крим і пустили туди дніпровську воду, повністю знищили український впк, тисячі інших підприємств, знищили половину економіки країни, вигнали з україни 20% молодого і прцедатного населення, закрили судоходство до наших портів у чорному морі... І тепер можна капітулювати. ***, ви серйозно це називаєте капітуляцією?!! Капітуція парашії може бути тільки виходом ЗСУ до кримського моста, можна навіть зі сторони ростовської області.
показати весь коментар
15.05.2022 13:46 Відповісти
Твереза думка
показати весь коментар
15.05.2022 16:09 Відповісти
Ну на конец то умный человек сказал правду браво,,, вот эту правду да Залужному в уши надуть ,а то что то он тупит там ,или его за мошонку держит Ермак
показати весь коментар
15.05.2022 16:29 Відповісти
Это ты вчера зарегился и сразу экспертом по Залужному стал?
А по ***** ты тоже эксперт?
показати весь коментар
15.05.2022 17:28 Відповісти
А какая разница, когда он зарегался? Тебя волнует?
показати весь коментар
15.05.2022 20:02 Відповісти
Конечно волнует, кацап
показати весь коментар
15.05.2022 22:33 Відповісти
Кацапа ольоша, іді *****.
показати весь коментар
16.05.2022 06:59 Відповісти
Пліз. Скажіть щось на захист Залужному -
Азов з обмеженими можливостями та озброєнням не тільки знищило багату купу ворожої сили та техніки , та проводили наступи.
Що зробили ВСУ за останні два місяці на цьому відрізку, маючи ВСЬОГО більше, ніж азовці?
Можна було б розтрощити усі групіровки довкола Маріуполя.
Тим паче, що російські війська майже ВСУ мають у себе в тилу.
Азовці казали неодноразово, що для деблокади достатньо 1500 бійців.
Невже не знаходилось стільки добровільців, бажаючих допомогти захисникам Маріуполя?
Тому за фактом - влада, а в її лиці також Залужний , діють так, щоб здати Маріуполь разом з усім півднем і сходом.
Тим паче, росіяни понесли такі втрати, що не зможуть чинити серйоного опору .
Але питання просте - що зроблено за останні 2 місяці на відрізку Маріуполя?
показати весь коментар
15.05.2022 21:14 Відповісти
Ты защищал Банковую? Покажи карты)
показати весь коментар
15.05.2022 23:11 Відповісти
То в чому проблема, розумнику? Напиши Зеленському, що Залужний - йолоп, а ти - неперевершений стратег і геній, котрих ще світ не бачив. А тому кращого від тебе начальника Генштабу просто не може бути.
Слабо? Чи лячно клізми Есмарка, гамівної сорочки та заштрику галоперидолу?
*****, дістали ви вже, таргани лаптєногі!
показати весь коментар
16.05.2022 06:55 Відповісти
Этот дебильный гогот бесит. Азовсталь бомбят фосфором, враг уже ведёт бои в жилых кварталах Северодонецка. А мы гогочем и ждём ***** с белым флагом.
показати весь коментар
15.05.2022 13:47 Відповісти
Браво
показати весь коментар
15.05.2022 16:36 Відповісти
Ти прав, аркаша, твая жопа ширє, чєм маїх чєтирє.
показати весь коментар
16.05.2022 07:04 Відповісти
Ви не ображайтеся, але є таке прислів'я - "дурень думкою багатіє...", так що віримо в Україну, ЗСУ та перемогу... але булки не розслабляємо і гатимо з усього що є по орках!!!
показати весь коментар
15.05.2022 13:51 Відповісти
Ожидание: Киев за три дня, через пять у Ла-Манша, весь мир в труху. Реальность: развал экономики, мировой изгнаник-террорист, испорченная на десятки лет репутация, разговоры о развале страны-капитуляция.

****
Это фиаско, братан!
показати весь коментар
15.05.2022 13:51 Відповісти
А Фуйлу пофуй кто там на него что подумает ,главное что бы Широкоглазые не загнусилиРФ, а на остальных ему насрать ,санкции рассчитаны на то что народ выйдет и скажет Путин нам жрать нефуй !а ну-ка **** меняй движуху, это так как в Европе обычно бывает но вот с Венгрией тоже не проканало, Орбану тоже насрать на остальное мнение.так что в Мордоре другие правила им санкции до жопы кари очи ,
показати весь коментар
15.05.2022 16:35 Відповісти
дрожите орки
показати весь коментар
15.05.2022 14:04 Відповісти
Молюся за те , щоби ху.. ло сьогодні здохло на операційному столі 😠‼️
показати весь коментар
15.05.2022 14:06 Відповісти
Если девушка говорит: "За 300 рублей ? Никогда!"
Значит, она уже всё решила.
показати весь коментар
15.05.2022 14:06 Відповісти
Кацапи ! Увага!

Крим Наш! Кубань Наш! Донбас Наш!

Ви ідете ***** на болота
показати весь коментар
15.05.2022 14:10 Відповісти
Повна капітуляція -без умов, а що наше, ми самі розберемося.
показати весь коментар
15.05.2022 14:18 Відповісти
Капітуляція без умов- однозначно.
показати весь коментар
15.05.2022 14:17 Відповісти
катапультация путіна з су-57 з подальшим харакірі в повітрі.
показати весь коментар
15.05.2022 14:22 Відповісти
Ну. все это жу-жу, точно неспроста.
показати весь коментар
15.05.2022 14:30 Відповісти
**** ЖАБА )))
показати весь коментар
15.05.2022 22:13 Відповісти
капитулировать и распасться!
показати весь коментар
15.05.2022 14:39 Відповісти
На что,на кусочки говна,которое накроет Европу?Нет,уж лучше пусть там будет царь,только мозги ему вправить,что бы занимался своей московией и добывал полезные ископаемые.
показати весь коментар
15.05.2022 15:11 Відповісти
самодур
показати весь коментар
15.05.2022 15:31 Відповісти
Ну, два царі, щоб між собою постійно воювали.
показати весь коментар
15.05.2022 16:47 Відповісти
ні, таки на кусочки і щоб воювали одні з одними
показати весь коментар
15.05.2022 19:39 Відповісти
На куски говна пусть распадается. Пусть будет там 40 маленьких царьков и пусть ******** друг друга. А чтобы Европу не накрыло - изъять все оружие до последнего патрона, а также ЯО.
показати весь коментар
16.05.2022 06:00 Відповісти
Давно не был тут. Кажется всех ватников наконец капитально зачистили. Даже этот сайт перешел на военное положение.
показати весь коментар
15.05.2022 14:42 Відповісти
А що їм тут робити?! Тут такі вже "рекси" що їм мізки пудрити чи перепрошивати всерівно що ситом воду носити))) За ватниками це до фейсбуку)))
показати весь коментар
15.05.2022 14:50 Відповісти
І контроль над ядерним потенціалом передати США і Великій Британії.
Обмін "жратва на ядерний арсенал".
показати весь коментар
15.05.2022 14:59 Відповісти
Нет. Котнтроль за ЯО передать Украине. А оплачивать расходы будут нефтегазовой трубой, которую передадут в собственность Украине.
показати весь коментар
16.05.2022 06:01 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2022 15:00 Відповісти
уж взамуж невтерпеж россиянцам
показати весь коментар
15.05.2022 15:08 Відповісти
Крах паркетных генералов: к власти в Кремле рвутся "сирийцы"
https://www.youtube.com/watch?v=xtmla9k8mBk
показати весь коментар
15.05.2022 15:09 Відповісти
Нам от этого ни холодно,ни жарко.Пока менталитете им не поменяют они так и будут думать,что славяне говоря только на русском ,что если бы не русские,то и победы бы небыло,что без них ну никуда.
Нам главное победить и что бы репарации исправно платили.
показати весь коментар
15.05.2022 15:21 Відповісти
Капитуляция скрепной недоимперии по состоянию на сегодня и в близкой перспективе это иллюзия к сожалению - бои сейчас идут исключительно на территории Украины,котлов с десятками или даже просто тысячами оккупантов нет,санкции не убойные,украинская армия и так проявляет чудеса и делает все возможное,оккупированы почти три области и почти все порты...кто капитулирует при таком раскладе? Тем более в воздухе витает слово "переховоры" и,пока призначно,но мелькает такой себе минск 3 - вот это опасно. Вызывает сожаление и злость что почти все требуют компенсаций и репараций,а вот наказать виновных желают лишь некоторые - так не должно быть - это насмешка над памятью погибших и плевок в душу их родным!
показати весь коментар
15.05.2022 15:23 Відповісти
Дайте людям помечтать.
показати весь коментар
15.05.2022 16:02 Відповісти
Тыпро кацапов?
показати весь коментар
15.05.2022 17:32 Відповісти
ну і чим все це путін триматиме?стиснутий кулак довго не втримаєш (мудрість від спартанців(?) вроді.).і далі.в Україну поставляють весь час нове озброєння . у кацапів запаси озброєння обмежені.воює путін не вмінням,а тушками.путін розраховував на бліцкриг,та шось пішло не так.на довгу війну у путіна немає ні зброї,ні вміння.тут капітуляція рф і путіна 100%.
показати весь коментар
15.05.2022 22:02 Відповісти
Поки товстий схудне, худий здохне. Нам ще воювать і воювать. Не розслабляйте булки.
показати весь коментар
15.05.2022 16:50 Відповісти
Никакой капитуляции сверхдержавы расии никогда не будет! Не дождетесь! Будет отрицательная победа
показати весь коментар
15.05.2022 16:52 Відповісти
Говно кацапское набежало. Значит, острая тема.
показати весь коментар
15.05.2022 17:18 Відповісти
Сказочники
показати весь коментар
15.05.2022 17:43 Відповісти
Мочить до последнего рашиста , гнать из Украины из луганды и из Крыма так чтобы штаны и жопу на бегу теряли. Смерть рашистским оккупантам!!!
показати весь коментар
15.05.2022 19:18 Відповісти
До вересня необхідно перетворити Крим на крисоловку і знищити міст. Також знищити електростанції в Криму. Дві вишки які качають український газ з українського шельфу в Крим. Перекрити воду в Крим знову. І буде сумна і надзвичайно важка зима для окупантів. А ось весною 23 повна зачистка Криму від того що до весни доживе. Ну і самом собою кацапський флот потрібно регулярно топити, а від Сєвастопольської військово морської бази має залишитися тільки купа щебню і забльовані бескозирки...
показати весь коментар
15.05.2022 19:21 Відповісти
не треба піддаватись ілюзіям. Кацапи досягли багато.. Південь захоплений (потім розберемось чому за три дні здали все) і по суті коридор в Крим є, воду можна пустити в Крим і електрику з Енергодару..
Можна багато говорити, ***** хоронити - але війна йде і до перемоги краю не видно
показати весь коментар
15.05.2022 21:25 Відповісти
путін взяв південь завдяки зраді.він розраховував ,що зрада буде і в інших частинах України,але щось пішло не так і бліцкриг не вдався.а вояка путін такий самий як і ЗЄ,може чуть більше знайомий з термінами і назвами зброї.
показати весь коментар
15.05.2022 22:12 Відповісти
ПУСТЬ САМОУНИЧТОЖИТЬСЯ !)
показати весь коментар
15.05.2022 22:14 Відповісти
Обмовка була по доку Фрейду ...

Це требо розуміти, що коли один український фронт стоячи у Керчи підірве цей гунявий міст , а другий з Краснодону (переіменованному в Бардерівськ) почне обстрілювати Ростов (який на Дону) , то вони все одно росповясять своїм рас"янам , що то вони НАТУ перемогли так ...
Й ніяких папірів про капітуляцію не погодяться підписувати . Й це логічно . Бо що їх змусити щось підписати требо йти воювати в цю срань Господню , тобто по шію занюруватися в те лайно .
А потім стоячи на зруйнованному Кремлі забов"язати себе годувати 149.999 млн. ледащо !

Знає падлюккко , що на це ніхто не погодиться йсь й спікулює на гуманізмі розвинутих країн й людей !
показати весь коментар
15.05.2022 23:45 Відповісти
До радянських полонених особо гумано навіть Захід не ставився, бо що радянські, що російські громадяни і вояки під світові конвенції не підпадають. Хай рєпу жруть з корою.
показати весь коментар
16.05.2022 04:00 Відповісти
ну ні - то ні, прийдеться їх так вибивати і нищити, як тих клопів
показати весь коментар
16.05.2022 00:17 Відповісти
Ну це Ходжес відколов - капітуляція паРащі означає що вона ДОБРОВІЛЬНО вийде з Криму і Донбасу. Всю іронію заяви Ходжеса зрозуміли ?
То б то це все одне що заявити що паРаша сама себе згодна утілізувати.
показати весь коментар
16.05.2022 03:58 Відповісти
Максимальні втрати + повноцінна тотальна зачистка Донбасу від сепарів та кацапів. Далі світова ізоляція. Економічний крах змусить віддати Крим, в якому за пару років буде людожерство...
показати весь коментар
16.05.2022 05:11 Відповісти
Новина, м'яко кажучи, не безперечна. А от факт виття з мокшанських боліт і зубовного скреготу звідтам же з приводу цієї новини не може не тішити.
показати весь коментар
16.05.2022 07:10 Відповісти
Ukraina обязана разбить оккупанта полностью и сжечь места дислокации на болотах мацковии
показати весь коментар
30.06.2022 06:49 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 