РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7123 посетителя онлайн
Новости Война
15 674 55

Страны НАТО должны уже сейчас предоставить Украине артиллерию, – Трасс

трасс

Страны НАТО договорились продолжать поддерживать Украину, чтобы помочь ей "вытеснить Россию". Теперь они должны немедленно предоставить Украине артиллерию.

Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Путин должен столкнуться с длительным поражением в Украине, Россию нужно сдержать, и такая агрессия никогда не должна повторяться… Союзники должны поддержать переход Украины на стандартное оборудование НАТО, немедленно предоставив артиллерию, обучение и необходимый опыт", - отметила Трасс после встречи министров иностранных дел НАТО в Берлине в воскресенье.

Она также отметила, что НАТО необходимо придерживаться политики открытых дверей.

"Политика открытых дверей НАТО имеет важное значение, и если Финляндия и Швеция решат подать заявку на вступление, очевидно, что они укрепят Альянс и европейскую безопасность в целом", – сказала Трасс.

Читайте: Кулеба встретился в Берлине с Блинкеном: Больше оружия следует в Украину. ФОТО

Заседание НАТО – "Берлинский формат" является новым неформальным "интерактивным" раундом переговоров 30 членов Альянса. Германия впервые принимает министров. Это третья ежегодная встреча глав МИД стран НАТО.

В центре обсуждения – захватническая война России против Украины. С одной стороны, речь пойдет о том, как можно дальше поддерживать Украину в ее защите от нападения. Другой темой будет то, какие уроки для своей безопасности должно извлечь НАТО из агрессивного поведения России.

НАТО (10370) оружие (10442) помощь (8122) Трасс Элизабет (116)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+29
це було б чудово,а то виходить що з Канади та Австралії надходить арта а вони за 15 тис.км від нас, а з Німеччини та Франції поки що тільки слова та форуми..
показать весь комментарий
15.05.2022 15:23 Ответить
+28
Може США нададуть Україні з півсотні САУ Паладін.
показать весь комментарий
15.05.2022 15:11 Ответить
+19
Якщо орієнтуватися на балачки,то артилерія до нас мінімум вже по п'ятому разу дійшла.
показать весь комментарий
15.05.2022 15:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Може США нададуть Україні з півсотні САУ Паладін.
показать весь комментарий
15.05.2022 15:11 Ответить
це було б чудово,а то виходить що з Канади та Австралії надходить арта а вони за 15 тис.км від нас, а з Німеччини та Франції поки що тільки слова та форуми..
показать весь комментарий
15.05.2022 15:23 Ответить
макрон повністю на компроматі, як і шольц, не чекайте від них нічого
показать весь комментарий
15.05.2022 15:26 Ответить
Э докази?
Вірогідніше бояться посилення Британії і США в Європі після повної параски Путіна.
показать весь комментарий
15.05.2022 15:34 Ответить
Параску путіна звуть Аліною
показать весь комментарий
15.05.2022 15:47 Ответить
Брехня. Параску .уйла звуть шойгу.
показать весь комментарий
15.05.2022 16:12 Ответить
Цезарі ж, наче, дали.
показать весь комментарий
15.05.2022 16:55 Ответить
Франція та Німеччина майже ввідкриту пропонують Україні прийняти вимоги росії. Адже найбільше що їх хвилює це жорстка поразка кремля та втрата напрацьованих економічних відносин з росією.
показать весь комментарий
15.05.2022 15:33 Ответить
...каналів грошових, так буде правильніше
показать весь комментарий
15.05.2022 18:49 Ответить
на кой они нужны? Дальность АРС 19400м < 2c19 рашистов В чем смысл ? О_о
показать весь комментарий
15.05.2022 15:27 Ответить
30км активно-реактивним ***********
показать весь комментарий
15.05.2022 16:26 Ответить
с хранения США могли бы легко и 200 дать, причем в модификациях А6 и А7. Модификации, имеющиеся на вооружении\хранении в Европе не сильно нам подходят ввиду меньшей дальности стрельбы (до 18 км). В модификации А5 с орудием M284 на новом станке (дальность до 30 км) эти САУ есть только у Испании до сотни шт. и пару десятков у Португалии. Остальное всё - археология.
показать весь комментарий
15.05.2022 15:37 Ответить
Обращение бойца ВСУ к президенту Украины.
https://twitter.com/i/status/1525788368700948480
показать весь комментарий
15.05.2022 15:43 Ответить
Очередное ИПСО. Как же вы надоели.
показать весь комментарий
15.05.2022 16:03 Ответить
А ти знаєш, як воно на позиціях?
Ти бував там, говорив з нашими бійцями?
Знаєш які реальні втрати?
показать весь комментарий
15.05.2022 17:47 Ответить
вы в гражданской жизни случайно не ассенизатором работаете?
показать весь комментарий
15.05.2022 18:09 Ответить
Вважаю що нададуть за програмою ленд-лізу котра тільки почала діяти, до цього зброя поступала, але за другими програмами і ціх програми будуть діяти три тижні маю. Байден закликав весь світ, щоб після третього тижня нам надавалась зброя. 40 млд. долларів це окрема программа від ленд-лізу. Також чув, що за программою ленд-лізу Америка має визначатись скільки, куди до 9 липня.

Але у нас головний ворог це Зеленський і його шобла...
показать весь комментарий
15.05.2022 16:11 Ответить
приєднати Україну до США 51 штатом, та й все. Проблема решена. Ні зеленої влади, ні шоколадної, а Нормальна ВЛАДА, нормальни умови бізнесу, нормальна освіта, нормальне життя, ******* армія
показать весь комментарий
15.05.2022 16:20 Ответить
А от не треба займатись плагіатом- таку думку ще рік тому озвучив, коли війни в гадках і не було...нічого не мішає Гаваям бути в складі США, так чому б і нам...
показать весь комментарий
15.05.2022 18:54 Ответить
Якщо орієнтуватися на балачки,то артилерія до нас мінімум вже по п'ятому разу дійшла.
показать весь комментарий
15.05.2022 15:20 Ответить
Она идет, но её пока что недостаточно для перелома.
показать весь комментарий
15.05.2022 15:31 Ответить
Так у нас фронт від Миколаєва до Волновахи і вгору до Личичанська і аж до Вовчанська під Бєлгородом!!!
Знаєш скільки тої арти потрібно, щоб мати перевагу по всій лінії?
показать весь комментарий
15.05.2022 16:13 Ответить
Ліз Трасс-черговий респект...
показать весь комментарий
15.05.2022 15:20 Ответить
Шось вже є. Чекаємо ще.
показать весь комментарий
15.05.2022 15:22 Ответить
И не только артиллерию а и танки и самолёты и пво и флот !!!!
показать весь комментарий
15.05.2022 15:22 Ответить
та все это не нада ... просто Томагавки ... )))
показать весь комментарий
15.05.2022 15:33 Ответить
.
Арта вирішить все
.
показать весь комментарий
15.05.2022 15:23 Ответить
багато чого ....))
показать весь комментарий
15.05.2022 15:36 Ответить
Таки не на рівному місці Британія пішла від цих сволот в ЕС...
показать весь комментарий
15.05.2022 15:29 Ответить
Англичане очень консервативны и националистичны. Так что может они вернуться в ЕС в будущем. Кто знает. Но они непростая страна.
показать весь комментарий
15.05.2022 15:32 Ответить
пам'ятаєте, як всі кричали що британці ідіоти, що Борис Джонсон агент кремля, що Брексіт це на руку рабсії, що це все рабсія організувала... а виявилось що Борька новий Черчіль
показать весь комментарий
15.05.2022 15:37 Ответить
Может и организовала. Но это им не помогло.
показать весь комментарий
15.05.2022 15:39 Ответить
Такі, як і я, значить. Тому і ставлення до нікчемного ЕС в нас однакове.
показать весь комментарий
15.05.2022 15:38 Ответить
Орки сидеть под обстрелами натовских гаубиц не будут,кишка тонка и мотивации нет.Снаряд калибра 155 мм это не стиральная машинка -удовольствия никакого.
показать весь комментарий
15.05.2022 15:30 Ответить
Это лучше чем стиралка. Это как посудомойка.
показать весь комментарий
15.05.2022 15:39 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2022 16:10 Ответить
ВЖЕ СЬОГОДНІ
показать весь комментарий
15.05.2022 15:35 Ответить
https://www.facebook.com/100028432609057/posts/866225981001814/
показать весь комментарий
15.05.2022 15:40 Ответить
Це дописи,у яких дружини наших захисників пишуть про те,що в мобілізованих немає одягу,касок,взуття! Невже така величезна допомога,що надходить з усього світу,не доходить до наших бійців.Нічого не можу зрозуміти.Як надіслати запит?
показать весь комментарий
15.05.2022 15:44 Ответить
Ищите людей, которые имеют связи с Минобороны. Другого варианта нет.
показать весь комментарий
15.05.2022 15:55 Ответить
Вообще все проблемы решаются на местах, а не в интернете. Так что хз какой смысл это разгонять. Людей, которые занимаются армией сейчас тьма, всё открыто. Идите, звоните или как-то иначе связывайтесь. Вместо того чтобы бегать как безголовые курицы.
показать весь комментарий
15.05.2022 15:58 Ответить
Зате у штабних комплекти різних форм.
На питання "як так, а нам коли?" відповідь "так потрібно ж розписатися у відомості", а на позиції з формою та відомостями сцикотно їхати.
А ви знаєте, що 60 бригада в першу атаку йшла в цивільному, без броніків і шоломів?
Потім вже роздобували форму де хто як міг та броніки через пару тижнів видали.
А волонтерські позашляховики я бачив тільки по тилам, в кращому випадку у штабних.
Бачив штабну кралечку, що постить по 20 твітів на день у твітері та розбила новеньку волонтерську L200 об відбійник на трасі, а зараз збирає на нову.
Ні, може десь потрапляють у потрібні місця, я не виключаю, але там де мої воюють не спостерігалося.
ПАЗіки, УАЗіки, або куплені за власні гроші Ніви.
А в 53 бригаді перших "мобіків" навіть не записували, так що "в спісках нє значілся".
А розбитий Айдар...
показать весь комментарий
15.05.2022 18:01 Ответить
а разбитый в пух и прах 56 бат Черкасской ТРО-с автоматами в Попасной.
После таких "приключений " ТРО в Черкассах начали периодически устраивать облавы на мужиков -то в МРЕО повестки раздадут,то в очереди за бензином на заправке.Хотя до этого желающих в добровольцах было пруд пруди
показать весь комментарий
15.05.2022 19:58 Ответить
скільки балачок ми почули за ці майже три місяці війни...тим часом ленд-ліз щось помер, так і не народившись, а франція з германією майже відкрито починають грати на боці ***** та паРаші.
показать весь комментарий
15.05.2022 15:51 Ответить
Основні европейські країни НАТО за вийнятком Британії, вже вчора не проти цілуватися в-засос з нацистською ро📈📈ією. Зокрема - Франція Макарона. Єлисейський палац вже дуже сумуж за "славетними" часами гітлеризма.
показать весь комментарий
15.05.2022 15:55 Ответить
Яб залюбки обміняв всю зелену шоблу, на високопосадовців Британії, Польщі, Америки і русня б вже була за кордоном України.
показать весь комментарий
15.05.2022 16:00 Ответить
приєднати Україну до США 51 штатом, та й все. Проблема решена. Ні зеленой влади, ні шоколадной, а Нормальна ВЛАДА.
показать весь комментарий
15.05.2022 16:16 Ответить
можна і без артилерії обійтись.Здати Україні в аренду десяток F- 35 на місяць, з правом пролонгації оренди ,у випадку ,якщо цього вимагатиме ще недобитий рашист
показать весь комментарий
15.05.2022 16:07 Ответить
///
"Нет, ну мы же его здесь не оставим?!". (видео)

https://t.me/ukraine_ukrainy/2082

Группа разведчиков и саперов ВСУ случайно увидела танк орков.
Ну а дальше получился отличный шашлык из бурятины.
показать весь комментарий
15.05.2022 16:28 Ответить
Украине никто ничего не должен
показать весь комментарий
15.05.2022 17:40 Ответить
Должны.
И поможем.
И перетерпим повышение цен.
В Украине решается будущее Западной цивилизации.
Но орда будет разбита.

І все буде Україна.
показать весь комментарий
15.05.2022 18:33 Ответить
Це взагалі дивно, що нам допомагають, а не висловили глибоке занепокоєння і забули.

Щоранку прокидаюся, згадую, що нас не залишили самих проти москалів вперше в історії - і якось легше стає. Я розумію, що цей день є заради чого жити, що у нас буде багато приємної роботи після Перемоги.
показать весь комментарий
15.05.2022 17:56 Ответить
ну оставили бы сам на сам-могу сказать ,что уже давно кацапские колонны были бы на границе Польши и Румынии (с аннексией Молдавии).
Так что помогают западники прежде всего себе
показать весь комментарий
15.05.2022 20:16 Ответить
Нам ще необхідно знищити 56 корабликів та 6 підводних човнів "Варшавянка" кацапського флоту...
показать весь комментарий
15.05.2022 19:25 Ответить
Щодо німецької артилерії - доручіть комусь вийняти йоршик з дупи Шольца, бо він вже третій місяць не може просратися.
показать весь комментарий
15.05.2022 19:25 Ответить
 
 