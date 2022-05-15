Страны НАТО должны уже сейчас предоставить Украине артиллерию, – Трасс

Страны НАТО договорились продолжать поддерживать Украину, чтобы помочь ей "вытеснить Россию". Теперь они должны немедленно предоставить Украине артиллерию.

Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Путин должен столкнуться с длительным поражением в Украине, Россию нужно сдержать, и такая агрессия никогда не должна повторяться… Союзники должны поддержать переход Украины на стандартное оборудование НАТО, немедленно предоставив артиллерию, обучение и необходимый опыт", - отметила Трасс после встречи министров иностранных дел НАТО в Берлине в воскресенье.

Она также отметила, что НАТО необходимо придерживаться политики открытых дверей.

"Политика открытых дверей НАТО имеет важное значение, и если Финляндия и Швеция решат подать заявку на вступление, очевидно, что они укрепят Альянс и европейскую безопасность в целом", – сказала Трасс.

Заседание НАТО – "Берлинский формат" является новым неформальным "интерактивным" раундом переговоров 30 членов Альянса. Германия впервые принимает министров. Это третья ежегодная встреча глав МИД стран НАТО.

В центре обсуждения – захватническая война России против Украины. С одной стороны, речь пойдет о том, как можно дальше поддерживать Украину в ее защите от нападения. Другой темой будет то, какие уроки для своей безопасности должно извлечь НАТО из агрессивного поведения России.