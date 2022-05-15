Страны НАТО должны уже сейчас предоставить Украине артиллерию, – Трасс
Страны НАТО договорились продолжать поддерживать Украину, чтобы помочь ей "вытеснить Россию". Теперь они должны немедленно предоставить Украине артиллерию.
Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Путин должен столкнуться с длительным поражением в Украине, Россию нужно сдержать, и такая агрессия никогда не должна повторяться… Союзники должны поддержать переход Украины на стандартное оборудование НАТО, немедленно предоставив артиллерию, обучение и необходимый опыт", - отметила Трасс после встречи министров иностранных дел НАТО в Берлине в воскресенье.
Она также отметила, что НАТО необходимо придерживаться политики открытых дверей.
"Политика открытых дверей НАТО имеет важное значение, и если Финляндия и Швеция решат подать заявку на вступление, очевидно, что они укрепят Альянс и европейскую безопасность в целом", – сказала Трасс.
Заседание НАТО – "Берлинский формат" является новым неформальным "интерактивным" раундом переговоров 30 членов Альянса. Германия впервые принимает министров. Это третья ежегодная встреча глав МИД стран НАТО.
В центре обсуждения – захватническая война России против Украины. С одной стороны, речь пойдет о том, как можно дальше поддерживать Украину в ее защите от нападения. Другой темой будет то, какие уроки для своей безопасности должно извлечь НАТО из агрессивного поведения России.
Вірогідніше бояться посилення Британії і США в Європі після повної параски Путіна.
https://twitter.com/i/status/1525788368700948480
Ти бував там, говорив з нашими бійцями?
Знаєш які реальні втрати?
Але у нас головний ворог це Зеленський і його шобла...
Знаєш скільки тої арти потрібно, щоб мати перевагу по всій лінії?
Арта вирішить все
.
На питання "як так, а нам коли?" відповідь "так потрібно ж розписатися у відомості", а на позиції з формою та відомостями сцикотно їхати.
А ви знаєте, що 60 бригада в першу атаку йшла в цивільному, без броніків і шоломів?
Потім вже роздобували форму де хто як міг та броніки через пару тижнів видали.
А волонтерські позашляховики я бачив тільки по тилам, в кращому випадку у штабних.
Бачив штабну кралечку, що постить по 20 твітів на день у твітері та розбила новеньку волонтерську L200 об відбійник на трасі, а зараз збирає на нову.
Ні, може десь потрапляють у потрібні місця, я не виключаю, але там де мої воюють не спостерігалося.
ПАЗіки, УАЗіки, або куплені за власні гроші Ніви.
А в 53 бригаді перших "мобіків" навіть не записували, так що "в спісках нє значілся".
А розбитий Айдар...
После таких "приключений " ТРО в Черкассах начали периодически устраивать облавы на мужиков -то в МРЕО повестки раздадут,то в очереди за бензином на заправке.Хотя до этого желающих в добровольцах было пруд пруди
"Нет, ну мы же его здесь не оставим?!". (видео)
https://t.me/ukraine_ukrainy/2082
Группа разведчиков и саперов ВСУ случайно увидела танк орков.
Ну а дальше получился отличный шашлык из бурятины.
И поможем.
И перетерпим повышение цен.
В Украине решается будущее Западной цивилизации.
Но орда будет разбита.
І все буде Україна.
Щоранку прокидаюся, згадую, що нас не залишили самих проти москалів вперше в історії - і якось легше стає. Я розумію, що цей день є заради чого жити, що у нас буде багато приємної роботи після Перемоги.
Так что помогают западники прежде всего себе