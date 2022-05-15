Країни НАТО повинні вже зараз надати Україні артилерію, - Трасс
Країни НАТО домовились продовжувати підтримувати Україну, щоб допомогти їй "витіснити Росію". Тепер вони мають негайно надати Україні артилерію.
Про це заявила глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"Путін повинен зіткнутися з тривалою поразкою в Україні, Росію потрібно стримати, і така агресія ніколи не повинна повторюватися… Союзники повинні підтримати перехід України на стандартне обладнання НАТО, негайно надавши артилерію, навчання та необхідний досвід", - наголосила Трасс після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Берліні у неділю.
Вона також зазначила, що НАТО має дотримуватися політики відкритих дверей.
"Політика відкритих дверей НАТО має важливе значення, і якщо Фінляндія та Швеція вирішать подати заявку на вступ, зрозуміло, що вони зміцнять Альянс і європейську безпеку в цілому", – сказала Трасс.
Засідання НАТО - "Берлінський формат" є новим неформальним "інтерактивним" раундом переговорів 30 членів Альянсу. Німеччина вперше приймає міністрів. Це третя щорічна зустріч очільників МЗС країн НАТО.
У центрі обговорення - загарбницька війна Росії проти України. З одного боку, йтиметься про те, як можна надалі підтримувати Україну в її захисті від нападу. Іншою темою буде те, які уроки та наслідки має винести НАТО з агресивної поведінки росії для власної безпеки.
Вірогідніше бояться посилення Британії і США в Європі після повної параски Путіна.
https://twitter.com/i/status/1525788368700948480
Ти бував там, говорив з нашими бійцями?
Знаєш які реальні втрати?
Але у нас головний ворог це Зеленський і його шобла...
Знаєш скільки тої арти потрібно, щоб мати перевагу по всій лінії?
Арта вирішить все
.
На питання "як так, а нам коли?" відповідь "так потрібно ж розписатися у відомості", а на позиції з формою та відомостями сцикотно їхати.
А ви знаєте, що 60 бригада в першу атаку йшла в цивільному, без броніків і шоломів?
Потім вже роздобували форму де хто як міг та броніки через пару тижнів видали.
А волонтерські позашляховики я бачив тільки по тилам, в кращому випадку у штабних.
Бачив штабну кралечку, що постить по 20 твітів на день у твітері та розбила новеньку волонтерську L200 об відбійник на трасі, а зараз збирає на нову.
Ні, може десь потрапляють у потрібні місця, я не виключаю, але там де мої воюють не спостерігалося.
ПАЗіки, УАЗіки, або куплені за власні гроші Ніви.
А в 53 бригаді перших "мобіків" навіть не записували, так що "в спісках нє значілся".
А розбитий Айдар...
После таких "приключений " ТРО в Черкассах начали периодически устраивать облавы на мужиков -то в МРЕО повестки раздадут,то в очереди за бензином на заправке.Хотя до этого желающих в добровольцах было пруд пруди
"Нет, ну мы же его здесь не оставим?!". (видео)
https://t.me/ukraine_ukrainy/2082
Группа разведчиков и саперов ВСУ случайно увидела танк орков.
Ну а дальше получился отличный шашлык из бурятины.
И поможем.
И перетерпим повышение цен.
В Украине решается будущее Западной цивилизации.
Но орда будет разбита.
І все буде Україна.
Щоранку прокидаюся, згадую, що нас не залишили самих проти москалів вперше в історії - і якось легше стає. Я розумію, що цей день є заради чого жити, що у нас буде багато приємної роботи після Перемоги.
Так что помогают западники прежде всего себе