УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5729 відвідувачів онлайн
Новини Війна
15 674 55

Країни НАТО повинні вже зараз надати Україні артилерію, - Трасс

трасс

Країни НАТО домовились продовжувати підтримувати Україну, щоб допомогти їй "витіснити Росію". Тепер вони мають негайно надати Україні артилерію.

Про це заявила глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Путін повинен зіткнутися з тривалою поразкою в Україні, Росію потрібно стримати, і така агресія ніколи не повинна повторюватися… Союзники повинні підтримати перехід України на стандартне обладнання НАТО, негайно надавши артилерію, навчання та необхідний досвід", - наголосила Трасс після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Берліні у неділю.

Вона також зазначила, що НАТО має дотримуватися політики відкритих дверей.

"Політика відкритих дверей НАТО має важливе значення, і якщо Фінляндія та Швеція вирішать подати заявку на вступ, зрозуміло, що вони зміцнять Альянс і європейську безпеку в цілому", – сказала Трасс.

Читайте: Кулеба зустрівся у Берліні із Блінкеном: Більше зброї прямує до України. ФОТО

Засідання НАТО - "Берлінський формат" є новим неформальним "інтерактивним" раундом переговорів 30 членів Альянсу. Німеччина вперше приймає міністрів. Це третя щорічна зустріч очільників МЗС країн НАТО.

У центрі обговорення - загарбницька війна Росії проти України. З одного боку, йтиметься про те, як можна надалі підтримувати Україну в її захисті від нападу. Іншою темою буде те, які уроки та наслідки має винести НАТО з агресивної поведінки росії для власної безпеки.

Автор: 

НАТО (6835) зброя (7744) допомога (8771) Трасс Елізабет (172)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+29
це було б чудово,а то виходить що з Канади та Австралії надходить арта а вони за 15 тис.км від нас, а з Німеччини та Франції поки що тільки слова та форуми..
показати весь коментар
15.05.2022 15:23 Відповісти
+28
Може США нададуть Україні з півсотні САУ Паладін.
показати весь коментар
15.05.2022 15:11 Відповісти
+19
Якщо орієнтуватися на балачки,то артилерія до нас мінімум вже по п'ятому разу дійшла.
показати весь коментар
15.05.2022 15:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Може США нададуть Україні з півсотні САУ Паладін.
показати весь коментар
15.05.2022 15:11 Відповісти
це було б чудово,а то виходить що з Канади та Австралії надходить арта а вони за 15 тис.км від нас, а з Німеччини та Франції поки що тільки слова та форуми..
показати весь коментар
15.05.2022 15:23 Відповісти
макрон повністю на компроматі, як і шольц, не чекайте від них нічого
показати весь коментар
15.05.2022 15:26 Відповісти
Э докази?
Вірогідніше бояться посилення Британії і США в Європі після повної параски Путіна.
показати весь коментар
15.05.2022 15:34 Відповісти
Параску путіна звуть Аліною
показати весь коментар
15.05.2022 15:47 Відповісти
Брехня. Параску .уйла звуть шойгу.
показати весь коментар
15.05.2022 16:12 Відповісти
Цезарі ж, наче, дали.
показати весь коментар
15.05.2022 16:55 Відповісти
Франція та Німеччина майже ввідкриту пропонують Україні прийняти вимоги росії. Адже найбільше що їх хвилює це жорстка поразка кремля та втрата напрацьованих економічних відносин з росією.
показати весь коментар
15.05.2022 15:33 Відповісти
...каналів грошових, так буде правильніше
показати весь коментар
15.05.2022 18:49 Відповісти
на кой они нужны? Дальность АРС 19400м < 2c19 рашистов В чем смысл ? О_о
показати весь коментар
15.05.2022 15:27 Відповісти
30км активно-реактивним ***********
показати весь коментар
15.05.2022 16:26 Відповісти
с хранения США могли бы легко и 200 дать, причем в модификациях А6 и А7. Модификации, имеющиеся на вооружении\хранении в Европе не сильно нам подходят ввиду меньшей дальности стрельбы (до 18 км). В модификации А5 с орудием M284 на новом станке (дальность до 30 км) эти САУ есть только у Испании до сотни шт. и пару десятков у Португалии. Остальное всё - археология.
показати весь коментар
15.05.2022 15:37 Відповісти
Обращение бойца ВСУ к президенту Украины.
https://twitter.com/i/status/1525788368700948480
показати весь коментар
15.05.2022 15:43 Відповісти
Очередное ИПСО. Как же вы надоели.
показати весь коментар
15.05.2022 16:03 Відповісти
А ти знаєш, як воно на позиціях?
Ти бував там, говорив з нашими бійцями?
Знаєш які реальні втрати?
показати весь коментар
15.05.2022 17:47 Відповісти
вы в гражданской жизни случайно не ассенизатором работаете?
показати весь коментар
15.05.2022 18:09 Відповісти
Вважаю що нададуть за програмою ленд-лізу котра тільки почала діяти, до цього зброя поступала, але за другими програмами і ціх програми будуть діяти три тижні маю. Байден закликав весь світ, щоб після третього тижня нам надавалась зброя. 40 млд. долларів це окрема программа від ленд-лізу. Також чув, що за программою ленд-лізу Америка має визначатись скільки, куди до 9 липня.

Але у нас головний ворог це Зеленський і його шобла...
показати весь коментар
15.05.2022 16:11 Відповісти
приєднати Україну до США 51 штатом, та й все. Проблема решена. Ні зеленої влади, ні шоколадної, а Нормальна ВЛАДА, нормальни умови бізнесу, нормальна освіта, нормальне життя, ******* армія
показати весь коментар
15.05.2022 16:20 Відповісти
А от не треба займатись плагіатом- таку думку ще рік тому озвучив, коли війни в гадках і не було...нічого не мішає Гаваям бути в складі США, так чому б і нам...
показати весь коментар
15.05.2022 18:54 Відповісти
Якщо орієнтуватися на балачки,то артилерія до нас мінімум вже по п'ятому разу дійшла.
показати весь коментар
15.05.2022 15:20 Відповісти
Она идет, но её пока что недостаточно для перелома.
показати весь коментар
15.05.2022 15:31 Відповісти
Так у нас фронт від Миколаєва до Волновахи і вгору до Личичанська і аж до Вовчанська під Бєлгородом!!!
Знаєш скільки тої арти потрібно, щоб мати перевагу по всій лінії?
показати весь коментар
15.05.2022 16:13 Відповісти
Ліз Трасс-черговий респект...
показати весь коментар
15.05.2022 15:20 Відповісти
Шось вже є. Чекаємо ще.
показати весь коментар
15.05.2022 15:22 Відповісти
И не только артиллерию а и танки и самолёты и пво и флот !!!!
показати весь коментар
15.05.2022 15:22 Відповісти
та все это не нада ... просто Томагавки ... )))
показати весь коментар
15.05.2022 15:33 Відповісти
.
Арта вирішить все
.
показати весь коментар
15.05.2022 15:23 Відповісти
багато чого ....))
показати весь коментар
15.05.2022 15:36 Відповісти
Таки не на рівному місці Британія пішла від цих сволот в ЕС...
показати весь коментар
15.05.2022 15:29 Відповісти
Англичане очень консервативны и националистичны. Так что может они вернуться в ЕС в будущем. Кто знает. Но они непростая страна.
показати весь коментар
15.05.2022 15:32 Відповісти
пам'ятаєте, як всі кричали що британці ідіоти, що Борис Джонсон агент кремля, що Брексіт це на руку рабсії, що це все рабсія організувала... а виявилось що Борька новий Черчіль
показати весь коментар
15.05.2022 15:37 Відповісти
Может и организовала. Но это им не помогло.
показати весь коментар
15.05.2022 15:39 Відповісти
Такі, як і я, значить. Тому і ставлення до нікчемного ЕС в нас однакове.
показати весь коментар
15.05.2022 15:38 Відповісти
Орки сидеть под обстрелами натовских гаубиц не будут,кишка тонка и мотивации нет.Снаряд калибра 155 мм это не стиральная машинка -удовольствия никакого.
показати весь коментар
15.05.2022 15:30 Відповісти
Это лучше чем стиралка. Это как посудомойка.
показати весь коментар
15.05.2022 15:39 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2022 16:10 Відповісти
ВЖЕ СЬОГОДНІ
показати весь коментар
15.05.2022 15:35 Відповісти
https://www.facebook.com/100028432609057/posts/866225981001814/
показати весь коментар
15.05.2022 15:40 Відповісти
Це дописи,у яких дружини наших захисників пишуть про те,що в мобілізованих немає одягу,касок,взуття! Невже така величезна допомога,що надходить з усього світу,не доходить до наших бійців.Нічого не можу зрозуміти.Як надіслати запит?
показати весь коментар
15.05.2022 15:44 Відповісти
Ищите людей, которые имеют связи с Минобороны. Другого варианта нет.
показати весь коментар
15.05.2022 15:55 Відповісти
Вообще все проблемы решаются на местах, а не в интернете. Так что хз какой смысл это разгонять. Людей, которые занимаются армией сейчас тьма, всё открыто. Идите, звоните или как-то иначе связывайтесь. Вместо того чтобы бегать как безголовые курицы.
показати весь коментар
15.05.2022 15:58 Відповісти
Зате у штабних комплекти різних форм.
На питання "як так, а нам коли?" відповідь "так потрібно ж розписатися у відомості", а на позиції з формою та відомостями сцикотно їхати.
А ви знаєте, що 60 бригада в першу атаку йшла в цивільному, без броніків і шоломів?
Потім вже роздобували форму де хто як міг та броніки через пару тижнів видали.
А волонтерські позашляховики я бачив тільки по тилам, в кращому випадку у штабних.
Бачив штабну кралечку, що постить по 20 твітів на день у твітері та розбила новеньку волонтерську L200 об відбійник на трасі, а зараз збирає на нову.
Ні, може десь потрапляють у потрібні місця, я не виключаю, але там де мої воюють не спостерігалося.
ПАЗіки, УАЗіки, або куплені за власні гроші Ніви.
А в 53 бригаді перших "мобіків" навіть не записували, так що "в спісках нє значілся".
А розбитий Айдар...
показати весь коментар
15.05.2022 18:01 Відповісти
а разбитый в пух и прах 56 бат Черкасской ТРО-с автоматами в Попасной.
После таких "приключений " ТРО в Черкассах начали периодически устраивать облавы на мужиков -то в МРЕО повестки раздадут,то в очереди за бензином на заправке.Хотя до этого желающих в добровольцах было пруд пруди
показати весь коментар
15.05.2022 19:58 Відповісти
скільки балачок ми почули за ці майже три місяці війни...тим часом ленд-ліз щось помер, так і не народившись, а франція з германією майже відкрито починають грати на боці ***** та паРаші.
показати весь коментар
15.05.2022 15:51 Відповісти
Основні европейські країни НАТО за вийнятком Британії, вже вчора не проти цілуватися в-засос з нацистською ро📈📈ією. Зокрема - Франція Макарона. Єлисейський палац вже дуже сумуж за "славетними" часами гітлеризма.
показати весь коментар
15.05.2022 15:55 Відповісти
Яб залюбки обміняв всю зелену шоблу, на високопосадовців Британії, Польщі, Америки і русня б вже була за кордоном України.
показати весь коментар
15.05.2022 16:00 Відповісти
приєднати Україну до США 51 штатом, та й все. Проблема решена. Ні зеленой влади, ні шоколадной, а Нормальна ВЛАДА.
показати весь коментар
15.05.2022 16:16 Відповісти
можна і без артилерії обійтись.Здати Україні в аренду десяток F- 35 на місяць, з правом пролонгації оренди ,у випадку ,якщо цього вимагатиме ще недобитий рашист
показати весь коментар
15.05.2022 16:07 Відповісти
///
"Нет, ну мы же его здесь не оставим?!". (видео)

https://t.me/ukraine_ukrainy/2082

Группа разведчиков и саперов ВСУ случайно увидела танк орков.
Ну а дальше получился отличный шашлык из бурятины.
показати весь коментар
15.05.2022 16:28 Відповісти
Украине никто ничего не должен
показати весь коментар
15.05.2022 17:40 Відповісти
Должны.
И поможем.
И перетерпим повышение цен.
В Украине решается будущее Западной цивилизации.
Но орда будет разбита.

І все буде Україна.
показати весь коментар
15.05.2022 18:33 Відповісти
Це взагалі дивно, що нам допомагають, а не висловили глибоке занепокоєння і забули.

Щоранку прокидаюся, згадую, що нас не залишили самих проти москалів вперше в історії - і якось легше стає. Я розумію, що цей день є заради чого жити, що у нас буде багато приємної роботи після Перемоги.
показати весь коментар
15.05.2022 17:56 Відповісти
ну оставили бы сам на сам-могу сказать ,что уже давно кацапские колонны были бы на границе Польши и Румынии (с аннексией Молдавии).
Так что помогают западники прежде всего себе
показати весь коментар
15.05.2022 20:16 Відповісти
Нам ще необхідно знищити 56 корабликів та 6 підводних човнів "Варшавянка" кацапського флоту...
показати весь коментар
15.05.2022 19:25 Відповісти
Щодо німецької артилерії - доручіть комусь вийняти йоршик з дупи Шольца, бо він вже третій місяць не може просратися.
показати весь коментар
15.05.2022 19:25 Відповісти
 
 