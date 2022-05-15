Країни НАТО повинні вже зараз надати Україні артилерію, - Трасс

Країни НАТО домовились продовжувати підтримувати Україну, щоб допомогти їй "витіснити Росію". Тепер вони мають негайно надати Україні артилерію.

Про це заявила глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Путін повинен зіткнутися з тривалою поразкою в Україні, Росію потрібно стримати, і така агресія ніколи не повинна повторюватися… Союзники повинні підтримати перехід України на стандартне обладнання НАТО, негайно надавши артилерію, навчання та необхідний досвід", - наголосила Трасс після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Берліні у неділю.

Вона також зазначила, що НАТО має дотримуватися політики відкритих дверей.

"Політика відкритих дверей НАТО має важливе значення, і якщо Фінляндія та Швеція вирішать подати заявку на вступ, зрозуміло, що вони зміцнять Альянс і європейську безпеку в цілому", – сказала Трасс.

Засідання НАТО - "Берлінський формат" є новим неформальним "інтерактивним" раундом переговорів 30 членів Альянсу. Німеччина вперше приймає міністрів. Це третя щорічна зустріч очільників МЗС країн НАТО.

У центрі обговорення - загарбницька війна Росії проти України. З одного боку, йтиметься про те, як можна надалі підтримувати Україну в її захисті від нападу. Іншою темою буде те, які уроки та наслідки має винести НАТО з агресивної поведінки росії для власної безпеки.