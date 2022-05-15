РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7236 посетителей онлайн
Новости
5 104 23

Россия в новой стратегии НАТО обозначена как "непосредственная угроза", - Bloomberg

нато,росія

В действующей концепции НАТО Россия называется "стратегическим партнером".

Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Новая формулировка должна быть зафиксирована в новом стратегическом документе, который НАТО планирует утвердить в июне.

Действующую концепцию НАТО утвердили еще в 2010 году, и в ней говорится, что Евроатлантический регион находится в состоянии мира, а Россия в документе называется "стратегическим партнером". Вместе с тем, Китай вообще не упоминается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Финляндия официально приняла решение подать заявку в НАТО

Автор: 

НАТО (10370) россия (97412)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Кацапский ******** должен быть и будет УНИЧТОЖЕН !!!
показать весь комментарий
15.05.2022 15:52 Ответить
+12
У Ютьбі дивився нещодавно Новодворську за 2007 рік...дослівно

Я бы никому не советовала напасть на Украину...,кровью умоетесь...
Почти Джохар Дудаев в 1995г.....
показать весь комментарий
15.05.2022 16:26 Ответить
+12
до сих пір храню відео з програм и соловйова де новодворська проти шльондри вітренко, де вітренко топила за рашку а новодворська за Україну !
показать весь комментарий
15.05.2022 16:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапский ******** должен быть и будет УНИЧТОЖЕН !!!
показать весь комментарий
15.05.2022 15:52 Ответить
Правда желательно не разнести планету при этом, а так да, надеюсь до этого дожить.
показать весь комментарий
15.05.2022 16:02 Ответить
Саме це і лякає євроатлантичну спільноту-неконтрольваний розрив цього величезного гнидника !!!)))
показать весь комментарий
15.05.2022 16:18 Ответить
Але альтернативи немає, інакше світ безкінечно буде знаходитися у принизливому стані "задабрівателя" божевільної орди. Як сказав класик: "Яка розумная цьому альтернатива?.."🙂
показать весь комментарий
15.05.2022 17:55 Ответить
Сплочение Западного мира вокруг блока НАТО и включение туда новых партнеров очень не нравится Китаю и в определенной мере режим ***** становится угрозой и для Китая.
показать весь комментарий
15.05.2022 16:00 Ответить
на рахунок стратегічного партнера вони довбойоби
показать весь комментарий
15.05.2022 16:00 Ответить
муркель постаралась
показать весь комментарий
15.05.2022 16:03 Ответить
Это было в 2010 году. Мир очень изменился
показать весь комментарий
15.05.2022 16:05 Ответить
В 2008-м році рашисти окупували третину Грузії. Не очікувано, правда?
показать весь комментарий
15.05.2022 16:34 Ответить
І в 1993 теж, а в 1992 частину Молдови
показать весь комментарий
15.05.2022 17:26 Ответить
Мокшебурятська орда має бути знищена!!!)))
показать весь комментарий
15.05.2022 16:01 Ответить
скільки ж загинуло наших громадян щоб вони прозріли????
зажраті вони, горя-біди скільки років не знали та ще ї агенти путлера баблом роклали їх мозги
показать весь комментарий
15.05.2022 16:11 Ответить
не прозріли, а бізнес з рф став занадто ризикованим. гроші ******* спокій
показать весь комментарий
15.05.2022 17:27 Ответить
Карфаген будзе разбураны.
показать весь комментарий
15.05.2022 16:11 Ответить
Во всем виноват дима сикелев...превративщий США в радиоактивній пепел...********* фыркнула трошки інакше...
показать весь комментарий
15.05.2022 16:15 Ответить
У Ютьбі дивився нещодавно Новодворську за 2007 рік...дослівно

Я бы никому не советовала напасть на Украину...,кровью умоетесь...
Почти Джохар Дудаев в 1995г.....
показать весь комментарий
15.05.2022 16:26 Ответить
до сих пір храню відео з програм и соловйова де новодворська проти шльондри вітренко, де вітренко топила за рашку а новодворська за Україну !
показать весь комментарий
15.05.2022 16:32 Ответить
Догралися кацапури
показать весь комментарий
15.05.2022 16:50 Ответить
Ну, а точнее - довыё@ывались!!!
показать весь комментарий
15.05.2022 22:09 Ответить
Вступ Фінляндії до НАТО продемонструє єдність Заходу та остаточно зруйнує міжнародний авторитет путіна.

Нічого не скажеш, "всєх пєрєіграл" дядя.

Фіни цей вступ заслужили не сьогодні, а зіткненнями з могутнім СРСР ще в 1944, 1941 та 1939-40 роках, з яких ми переважно пам'ятаємо тільки "зимову війну".

.................

І Україні тепер треба відстояти своє право на державність та позбутися будь-яких сумнівів щодо євроатлантичної інтеграції - там наше безпечне майбутнє.

А хто передшкоджав цьому, прямо виступаючи проти за рублі, або лукавими "не на часі", "нас там нікто нє ждєт" чи "закріплення в Конституції провокує росію" - мають отримати оцінку від нації та назавжди зникнути з її політичного життя;

як бачите, занадто дорого обходяться ілюзії про "многовєкторність" та "какую разніцу".

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011052402738&__cft__[0]=AZVfMONKNBY2cM8VoOBohaH1M4S6GT7dS7gPhXTKkSSFGskZsFfvOqXiakdqcFFGLLZ2P-5orc3ezR-2SJalCDfl8qL47I6qRCcrhIb0WtNw2OFfVe-HMMRR3UjM6OMx4ojlOcdhyEq2xZgQFG_LiVxsQTaFcCvcTOZgpMbpZDDGBw&__tn__=-]K-R Valeriy Prozapas
показать весь комментарий
15.05.2022 17:11 Ответить
Написано "стратегічний партнер", а деякі члени НАТО поводяться із пуйлом, як статеві партнери.
показать весь комментарий
15.05.2022 19:11 Ответить
А ВЕНГРИЯ КТО !!!???
показать весь комментарий
15.05.2022 22:12 Ответить
а кому интересно мнение этих **********.пусть репарации готовят гондоны.задолбали твари.
показать весь комментарий
16.05.2022 07:38 Ответить
 
 