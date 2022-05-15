Россия в новой стратегии НАТО обозначена как "непосредственная угроза", - Bloomberg
В действующей концепции НАТО Россия называется "стратегическим партнером".
Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Новая формулировка должна быть зафиксирована в новом стратегическом документе, который НАТО планирует утвердить в июне.
Действующую концепцию НАТО утвердили еще в 2010 году, и в ней говорится, что Евроатлантический регион находится в состоянии мира, а Россия в документе называется "стратегическим партнером". Вместе с тем, Китай вообще не упоминается.
зажраті вони, горя-біди скільки років не знали та ще ї агенти путлера баблом роклали їх мозги
Я бы никому не советовала напасть на Украину...,кровью умоетесь...
Почти Джохар Дудаев в 1995г.....
Нічого не скажеш, "всєх пєрєіграл" дядя.
Фіни цей вступ заслужили не сьогодні, а зіткненнями з могутнім СРСР ще в 1944, 1941 та 1939-40 роках, з яких ми переважно пам'ятаємо тільки "зимову війну".
.................
І Україні тепер треба відстояти своє право на державність та позбутися будь-яких сумнівів щодо євроатлантичної інтеграції - там наше безпечне майбутнє.
А хто передшкоджав цьому, прямо виступаючи проти за рублі, або лукавими "не на часі", "нас там нікто нє ждєт" чи "закріплення в Конституції провокує росію" - мають отримати оцінку від нації та назавжди зникнути з її політичного життя;
як бачите, занадто дорого обходяться ілюзії про "многовєкторність" та "какую разніцу".
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011052402738&__cft__[0]=AZVfMONKNBY2cM8VoOBohaH1M4S6GT7dS7gPhXTKkSSFGskZsFfvOqXiakdqcFFGLLZ2P-5orc3ezR-2SJalCDfl8qL47I6qRCcrhIb0WtNw2OFfVe-HMMRR3UjM6OMx4ojlOcdhyEq2xZgQFG_LiVxsQTaFcCvcTOZgpMbpZDDGBw&__tn__=-]K-R Valeriy Prozapas