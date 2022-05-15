Россия в новой стратегии НАТО обозначена как "непосредственная угроза", - Bloomberg

В действующей концепции НАТО Россия называется "стратегическим партнером".

Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Новая формулировка должна быть зафиксирована в новом стратегическом документе, который НАТО планирует утвердить в июне.

Действующую концепцию НАТО утвердили еще в 2010 году, и в ней говорится, что Евроатлантический регион находится в состоянии мира, а Россия в документе называется "стратегическим партнером". Вместе с тем, Китай вообще не упоминается.

