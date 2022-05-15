УКР
Росія в новій стратегії НАТО позначена як "безпосередня загроза", - Bloomberg

У чинній концепції НАТО Росія зветься "стратегічним партнером".

Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Нове формулювання має бути зафіксоване в новому стратегічному документі, який НАТО планує затвердити в червні.

Чинну концепцію НАТО затвердили ще у 2010 році, і в ній йдеться, що "Євроатлантичний регіон знаходиться в стані миру", а Росія в документі називається "стратегічним партнером". Разом з тим Китай взагалі не згадується.

Кацапский ******** должен быть и будет УНИЧТОЖЕН !!!
15.05.2022 15:52 Відповісти
+12
У Ютьбі дивився нещодавно Новодворську за 2007 рік...дослівно

Я бы никому не советовала напасть на Украину...,кровью умоетесь...
Почти Джохар Дудаев в 1995г.....
15.05.2022 16:26 Відповісти
+12
до сих пір храню відео з програм и соловйова де новодворська проти шльондри вітренко, де вітренко топила за рашку а новодворська за Україну !
15.05.2022 16:32 Відповісти
Правда желательно не разнести планету при этом, а так да, надеюсь до этого дожить.
15.05.2022 16:02 Відповісти
Саме це і лякає євроатлантичну спільноту-неконтрольваний розрив цього величезного гнидника !!!)))
15.05.2022 16:18 Відповісти
Але альтернативи немає, інакше світ безкінечно буде знаходитися у принизливому стані "задабрівателя" божевільної орди. Як сказав класик: "Яка розумная цьому альтернатива?.."🙂
15.05.2022 17:55 Відповісти
Сплочение Западного мира вокруг блока НАТО и включение туда новых партнеров очень не нравится Китаю и в определенной мере режим ***** становится угрозой и для Китая.
15.05.2022 16:00 Відповісти
на рахунок стратегічного партнера вони довбойоби
15.05.2022 16:00 Відповісти
муркель постаралась
15.05.2022 16:03 Відповісти
Это было в 2010 году. Мир очень изменился
15.05.2022 16:05 Відповісти
В 2008-м році рашисти окупували третину Грузії. Не очікувано, правда?
15.05.2022 16:34 Відповісти
І в 1993 теж, а в 1992 частину Молдови
15.05.2022 17:26 Відповісти
Мокшебурятська орда має бути знищена!!!)))
15.05.2022 16:01 Відповісти
скільки ж загинуло наших громадян щоб вони прозріли????
зажраті вони, горя-біди скільки років не знали та ще ї агенти путлера баблом роклали їх мозги
15.05.2022 16:11 Відповісти
не прозріли, а бізнес з рф став занадто ризикованим. гроші ******* спокій
15.05.2022 17:27 Відповісти
Карфаген будзе разбураны.
15.05.2022 16:11 Відповісти
Во всем виноват дима сикелев...превративщий США в радиоактивній пепел...********* фыркнула трошки інакше...
15.05.2022 16:15 Відповісти
Догралися кацапури
15.05.2022 16:50 Відповісти
Ну, а точнее - довыё@ывались!!!
15.05.2022 22:09 Відповісти
Вступ Фінляндії до НАТО продемонструє єдність Заходу та остаточно зруйнує міжнародний авторитет путіна.

Нічого не скажеш, "всєх пєрєіграл" дядя.

Фіни цей вступ заслужили не сьогодні, а зіткненнями з могутнім СРСР ще в 1944, 1941 та 1939-40 роках, з яких ми переважно пам'ятаємо тільки "зимову війну".

.................

І Україні тепер треба відстояти своє право на державність та позбутися будь-яких сумнівів щодо євроатлантичної інтеграції - там наше безпечне майбутнє.

А хто передшкоджав цьому, прямо виступаючи проти за рублі, або лукавими "не на часі", "нас там нікто нє ждєт" чи "закріплення в Конституції провокує росію" - мають отримати оцінку від нації та назавжди зникнути з її політичного життя;

як бачите, занадто дорого обходяться ілюзії про "многовєкторність" та "какую разніцу".

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011052402738&__cft__[0]=AZVfMONKNBY2cM8VoOBohaH1M4S6GT7dS7gPhXTKkSSFGskZsFfvOqXiakdqcFFGLLZ2P-5orc3ezR-2SJalCDfl8qL47I6qRCcrhIb0WtNw2OFfVe-HMMRR3UjM6OMx4ojlOcdhyEq2xZgQFG_LiVxsQTaFcCvcTOZgpMbpZDDGBw&__tn__=-]K-R Valeriy Prozapas
15.05.2022 17:11 Відповісти
Написано "стратегічний партнер", а деякі члени НАТО поводяться із пуйлом, як статеві партнери.
15.05.2022 19:11 Відповісти
А ВЕНГРИЯ КТО !!!???
15.05.2022 22:12 Відповісти
а кому интересно мнение этих **********.пусть репарации готовят гондоны.задолбали твари.
16.05.2022 07:38 Відповісти
 
 