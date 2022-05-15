Росія в новій стратегії НАТО позначена як "безпосередня загроза", - Bloomberg
У чинній концепції НАТО Росія зветься "стратегічним партнером".
Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
Нове формулювання має бути зафіксоване в новому стратегічному документі, який НАТО планує затвердити в червні.
Чинну концепцію НАТО затвердили ще у 2010 році, і в ній йдеться, що "Євроатлантичний регіон знаходиться в стані миру", а Росія в документі називається "стратегічним партнером". Разом з тим Китай взагалі не згадується.
Топ коментарі
+19 Мистер Икс #492862
показати весь коментар15.05.2022 15:52 Відповісти Посилання
+12 Senator #518037
показати весь коментар15.05.2022 16:26 Відповісти Посилання
+12 Paul Foxen
показати весь коментар15.05.2022 16:32 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
зажраті вони, горя-біди скільки років не знали та ще ї агенти путлера баблом роклали їх мозги
Я бы никому не советовала напасть на Украину...,кровью умоетесь...
Почти Джохар Дудаев в 1995г.....
Нічого не скажеш, "всєх пєрєіграл" дядя.
Фіни цей вступ заслужили не сьогодні, а зіткненнями з могутнім СРСР ще в 1944, 1941 та 1939-40 роках, з яких ми переважно пам'ятаємо тільки "зимову війну".
.................
І Україні тепер треба відстояти своє право на державність та позбутися будь-яких сумнівів щодо євроатлантичної інтеграції - там наше безпечне майбутнє.
А хто передшкоджав цьому, прямо виступаючи проти за рублі, або лукавими "не на часі", "нас там нікто нє ждєт" чи "закріплення в Конституції провокує росію" - мають отримати оцінку від нації та назавжди зникнути з її політичного життя;
як бачите, занадто дорого обходяться ілюзії про "многовєкторність" та "какую разніцу".
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011052402738&__cft__[0]=AZVfMONKNBY2cM8VoOBohaH1M4S6GT7dS7gPhXTKkSSFGskZsFfvOqXiakdqcFFGLLZ2P-5orc3ezR-2SJalCDfl8qL47I6qRCcrhIb0WtNw2OFfVe-HMMRR3UjM6OMx4ojlOcdhyEq2xZgQFG_LiVxsQTaFcCvcTOZgpMbpZDDGBw&__tn__=-]K-R Valeriy Prozapas