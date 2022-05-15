Росія в новій стратегії НАТО позначена як "безпосередня загроза", - Bloomberg

У чинній концепції НАТО Росія зветься "стратегічним партнером".

Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Нове формулювання має бути зафіксоване в новому стратегічному документі, який НАТО планує затвердити в червні.

Чинну концепцію НАТО затвердили ще у 2010 році, і в ній йдеться, що "Євроатлантичний регіон знаходиться в стані миру", а Росія в документі називається "стратегічним партнером". Разом з тим Китай взагалі не згадується.

