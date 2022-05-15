УКР
Фінляндія офіційно ухвалила рішення подати заявку до НАТО

фінляндія

Фінляндія в неділю прийняла офіційне рішення про подачу заявки на членство в НАТО.

Рішення ухвалено на спільному засіданні президента та урядового комітету із зовнішньої політики та політики безпеки. Воно буде обговорюватися в парламенті в понеділок, і голосування, як очікується, відбудеться у вівторок. Заявка буде подана в НАТО, за даними ЗМІ, в середу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

12 травня президент Фінляндії Саулі Нііністе (Sauli Niinisto) і прем'єр-міністр Санна Марін (Sanna Marin) виступили зі спільною заявою, в якій висловилися за пріоритетний вступ країни в НАТО.

Читайте: Хочемо, щоб кордон із Росією залишався мирним, - МЗС Фінляндії

Членство в НАТО підтримали також парламентські комітети з оборони і зовнішньої політики. За підрахунками телерадіомовлення Yle, за вступ до НАТО виступають близько 130 депутатів парламенту з 200.

Згідно з останнім опитуванням громадської думки, проведеним на замовлення порталу телерадіомовлення Yle, 76% фінів хочуть бачити Фінляндію в НАТО.

Заявка спочатку буде розглянута Радою НАТО, після чого почнуться переговори з НАТО і угода про членство має бути ратифікована на національному рівні у всіх 30 країнах Альянсу, що може зайняти місяці.

Такі великі країни НАТО, як США, Франція, Німеччина і Велика Британія пообіцяли підтримку Фінляндії протягом періоду розгляду заявки. Фінляндія матиме звернутися по допомогу і уточнити, яка допомога буде потрібна. Це може бути військова підтримка, обмін розвідданими, кіберзахист і проведення спільних військових навчань.

Також читайте: Туреччина не зачиняє двері для вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, - речник Ердогана

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг неодноразово заявляв, що Фінляндію і Швецію приймуть до Альянсу "з розпростертими обіймами" і обіцяв провести процедури прийому в найкоротші терміни.

Розширення НАТО за рахунок Фінляндії і Швеції збільшить протяжність кордонів РФ з блоком ще більш ніж на 1,2 тис. км.

НАТО (6835) Фінляндія (1379) членство в НАТО (1771)
+18
Питер - приготовиться! Бавовна!!!
15.05.2022 14:09 Відповісти
+17
Чому раша боїться вступу фінів до НАТО. Тому що фіни вміють воювати. Ну якщо хтось пам'ятає фінську війну.
15.05.2022 14:10 Відповісти
+15
Молодці. Пам'ятають Зимову війну, коли довелося одним битися проти орди
15.05.2022 14:10 Відповісти
)(уйло-агент нато
15.05.2022 14:09 Відповісти
15.05.2022 14:48 Відповісти
Бей ***** - спасай расию. По сути так оно и есть, ********** войной ускоренно доведет тоталитарный режим кремлёвского рейха к краху, потом будет большой суд и перемены к лучшему для Мира.
15.05.2022 16:50 Відповісти
Вступ Фінляндії до НАТО продемонструє єдність Заходу та остаточно зруйнує міжнародний авторитет путіна.

Нічого не скажеш, "всєх пєрєіграл" дядя.

Фіни цей вступ заслужили не сьогодні, а зіткненнями з могутнім СРСР ще в 1944, 1941 та 1939-40 роках, з яких ми переважно пам'ятаємо тільки "зимову війну".

.................

І Україні тепер треба відстояти своє право на державність та позбутися будь-яких сумнівів щодо євроатлантичної інтеграції - там наше безпечне майбутнє.

А хто передшкоджав цьому, прямо виступаючи проти за рублі, або лукавими "не на часі", "нас там нікто нє ждєт" чи "закріплення в Конституції провокує росію" - мають отримати оцінку від нації та назавжди зникнути з її політичного життя;

як бачите, занадто дорого обходяться ілюзії про "многовєкторність" та "какую разніцу".

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011052402738&__cft__[0]=AZVfMONKNBY2cM8VoOBohaH1M4S6GT7dS7gPhXTKkSSFGskZsFfvOqXiakdqcFFGLLZ2P-5orc3ezR-2SJalCDfl8qL47I6qRCcrhIb0WtNw2OFfVe-HMMRR3UjM6OMx4ojlOcdhyEq2xZgQFG_LiVxsQTaFcCvcTOZgpMbpZDDGBw&__tn__=-]K-R Valeriy Prozapas
15.05.2022 17:12 Відповісти
Питер - приготовиться! Бавовна!!!
15.05.2022 14:09 Відповісти
Фіни молодці !!
15.05.2022 14:09 Відповісти
Умнички
15.05.2022 14:10 Відповісти
Чому раша боїться вступу фінів до НАТО. Тому що фіни вміють воювати. Ну якщо хтось пам'ятає фінську війну.
15.05.2022 14:10 Відповісти
Фінляндія і Швеція і без НАТО мають такі армії, як по забезпеченню озброєнням, технікою, так і за рівнем підготовки, що розмололи б армію кцп одною лівою. Але побачили неадекватні рішення ***** і вирішили таки приєднатися до НАТО.
15.05.2022 14:31 Відповісти
Молодці. Пам'ятають Зимову війну, коли довелося одним битися проти орди
15.05.2022 14:10 Відповісти
Тільки є великий нюанс-тоді за ссср багато українців воювало.А зараз орда сама по собі. Повиють трохи і все.
15.05.2022 14:12 Відповісти
І не тільки воювали, а й загинули багато за хотєлкі стална-сатани!
15.05.2022 16:24 Відповісти
Все по плану!
Девиз рашки на ближайшие несколько месяцев - Капитуляции нет!
Потом проще - нет рашки - нет и капитуляции...
15.05.2022 14:11 Відповісти
Вот токо я не понял , Турция , вроде бы, не омывается Атлантическим Океаном, каким боком, она в НАТО, и чего её колышат ,Курды в Финляндии.
15.05.2022 14:14 Відповісти
може вони думають про те що Францію окупували турки з сім'ями, а Францію омиває океан Атлантичний, тому вони кажуть ФранціяНаш
15.05.2022 14:15 Відповісти
Середземне море географічно відноситься до басейну Атлантичного океану.
15.05.2022 14:19 Відповісти
К полной акватории океана входят и моря, соединенные с ним. К акватории Атлантического океана относятся Средиземное море (и иже с ним), Черное море, Азовское море. Вот Красное море относится к полной акватории Индийского океана.
15.05.2022 14:41 Відповісти
Середземне й Чорне моря - це частини Атлантичного океану.
15.05.2022 18:03 Відповісти
Финны соблюдали нейтралитет при Сталине, Хрущеве, Брежневе, Андропове, Черненко, Горбачеве, Ельцине...
Вовочка...
Что за талант у тебя такой, что ты для людей страшнее Сталина?
15.05.2022 14:14 Відповісти
ждем озабоченности унылой лошади, глаз радует его печальная рожа
15.05.2022 14:15 Відповісти
а що там Ердоган?
15.05.2022 14:38 Відповісти
"зе - слуги " мабуть почнуть новий квартальний хіт на відміну від того.котрий недавно хором співали-"нам НАТО не треба й Америки теж .нейтральними, рашистськими ми станемо, авжеж"
15.05.2022 14:52 Відповісти
В добрый путь, Суоми
15.05.2022 15:20 Відповісти
И где же питерская 6-я армия? Шо то подохла под Киевом случайно..
15.05.2022 15:33 Відповісти
З камєнкі под виборгом були ще в березні полонені чмоні - танкісти.
15.05.2022 16:28 Відповісти
Цель пока не достигнута. Было 820 км границы с НАТО, а станет всего лишь 2140 км.
Цель - утроить протяженность, до 6680 км.
15.05.2022 16:00 Відповісти
Молодці
15.05.2022 17:15 Відповісти
Признаюся, заздрю їм. Хоч і не ясно що буде завтра, але вже те що США заявили про їх захист викликає заздрість
15.05.2022 18:05 Відповісти
Мадяри заблокують. Хіба що до того х-ло знебіжчиться.
15.05.2022 18:45 Відповісти
 
 