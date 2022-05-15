Фінляндія офіційно ухвалила рішення подати заявку до НАТО

Фінляндія в неділю прийняла офіційне рішення про подачу заявки на членство в НАТО.

Рішення ухвалено на спільному засіданні президента та урядового комітету із зовнішньої політики та політики безпеки. Воно буде обговорюватися в парламенті в понеділок, і голосування, як очікується, відбудеться у вівторок. Заявка буде подана в НАТО, за даними ЗМІ, в середу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

12 травня президент Фінляндії Саулі Нііністе (Sauli Niinisto) і прем'єр-міністр Санна Марін (Sanna Marin) виступили зі спільною заявою, в якій висловилися за пріоритетний вступ країни в НАТО.

Читайте: Хочемо, щоб кордон із Росією залишався мирним, - МЗС Фінляндії

Членство в НАТО підтримали також парламентські комітети з оборони і зовнішньої політики. За підрахунками телерадіомовлення Yle, за вступ до НАТО виступають близько 130 депутатів парламенту з 200.

Згідно з останнім опитуванням громадської думки, проведеним на замовлення порталу телерадіомовлення Yle, 76% фінів хочуть бачити Фінляндію в НАТО.

Заявка спочатку буде розглянута Радою НАТО, після чого почнуться переговори з НАТО і угода про членство має бути ратифікована на національному рівні у всіх 30 країнах Альянсу, що може зайняти місяці.

Такі великі країни НАТО, як США, Франція, Німеччина і Велика Британія пообіцяли підтримку Фінляндії протягом періоду розгляду заявки. Фінляндія матиме звернутися по допомогу і уточнити, яка допомога буде потрібна. Це може бути військова підтримка, обмін розвідданими, кіберзахист і проведення спільних військових навчань.

Також читайте: Туреччина не зачиняє двері для вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, - речник Ердогана

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг неодноразово заявляв, що Фінляндію і Швецію приймуть до Альянсу "з розпростертими обіймами" і обіцяв провести процедури прийому в найкоротші терміни.

Розширення НАТО за рахунок Фінляндії і Швеції збільшить протяжність кордонів РФ з блоком ще більш ніж на 1,2 тис. км.