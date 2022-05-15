Фінляндія офіційно ухвалила рішення подати заявку до НАТО
Фінляндія в неділю прийняла офіційне рішення про подачу заявки на членство в НАТО.
Рішення ухвалено на спільному засіданні президента та урядового комітету із зовнішньої політики та політики безпеки. Воно буде обговорюватися в парламенті в понеділок, і голосування, як очікується, відбудеться у вівторок. Заявка буде подана в НАТО, за даними ЗМІ, в середу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
12 травня президент Фінляндії Саулі Нііністе (Sauli Niinisto) і прем'єр-міністр Санна Марін (Sanna Marin) виступили зі спільною заявою, в якій висловилися за пріоритетний вступ країни в НАТО.
Членство в НАТО підтримали також парламентські комітети з оборони і зовнішньої політики. За підрахунками телерадіомовлення Yle, за вступ до НАТО виступають близько 130 депутатів парламенту з 200.
Згідно з останнім опитуванням громадської думки, проведеним на замовлення порталу телерадіомовлення Yle, 76% фінів хочуть бачити Фінляндію в НАТО.
Заявка спочатку буде розглянута Радою НАТО, після чого почнуться переговори з НАТО і угода про членство має бути ратифікована на національному рівні у всіх 30 країнах Альянсу, що може зайняти місяці.
Такі великі країни НАТО, як США, Франція, Німеччина і Велика Британія пообіцяли підтримку Фінляндії протягом періоду розгляду заявки. Фінляндія матиме звернутися по допомогу і уточнити, яка допомога буде потрібна. Це може бути військова підтримка, обмін розвідданими, кіберзахист і проведення спільних військових навчань.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг неодноразово заявляв, що Фінляндію і Швецію приймуть до Альянсу "з розпростертими обіймами" і обіцяв провести процедури прийому в найкоротші терміни.
Розширення НАТО за рахунок Фінляндії і Швеції збільшить протяжність кордонів РФ з блоком ще більш ніж на 1,2 тис. км.
Нічого не скажеш, "всєх пєрєіграл" дядя.
Фіни цей вступ заслужили не сьогодні, а зіткненнями з могутнім СРСР ще в 1944, 1941 та 1939-40 роках, з яких ми переважно пам'ятаємо тільки "зимову війну".
.................
І Україні тепер треба відстояти своє право на державність та позбутися будь-яких сумнівів щодо євроатлантичної інтеграції - там наше безпечне майбутнє.
А хто передшкоджав цьому, прямо виступаючи проти за рублі, або лукавими "не на часі", "нас там нікто нє ждєт" чи "закріплення в Конституції провокує росію" - мають отримати оцінку від нації та назавжди зникнути з її політичного життя;
як бачите, занадто дорого обходяться ілюзії про "многовєкторність" та "какую разніцу".
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011052402738&__cft__[0]=AZVfMONKNBY2cM8VoOBohaH1M4S6GT7dS7gPhXTKkSSFGskZsFfvOqXiakdqcFFGLLZ2P-5orc3ezR-2SJalCDfl8qL47I6qRCcrhIb0WtNw2OFfVe-HMMRR3UjM6OMx4ojlOcdhyEq2xZgQFG_LiVxsQTaFcCvcTOZgpMbpZDDGBw&__tn__=-]K-R Valeriy Prozapas
Девиз рашки на ближайшие несколько месяцев - Капитуляции нет!
Потом проще - нет рашки - нет и капитуляции...
Вовочка...
Что за талант у тебя такой, что ты для людей страшнее Сталина?
Цель - утроить протяженность, до 6680 км.