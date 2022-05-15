Финляндия официально приняла решение подать заявку в НАТО

Финляндия в воскресенье приняла официальное решение о подаче заявки на членство в НАТО.

Решение было принято на совместном заседании президента и правительственного комитета по внешней политике и политике безопасности. Оно будет обсуждаться в парламенте в понедельник, и голосование, как ожидается, состоится во вторник. Заявка будет подана в НАТО, по данным СМИ, в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

12 мая Ниинистё и премьер-министр Санна Марин (Sanna Marin) выступили с совместным заявлением, в котором высказались за приоритетное вступление страны в НАТО.

Членство в НАТО поддержали также парламентские комитеты по обороне и внешней политике. По подсчетам телерадиовещания Yle, за вступление в НАТО выступают около 130 депутатов парламента из 200.

Согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному по заказу портала телерадиовещания Yle, 76% финнов хотят видеть Финляндию в НАТО.

Заявка сначала будет рассмотрена Советом НАТО, после чего начнутся переговоры с НАТО и соглашение о членстве должно быть ратифицировано на национальном уровне во всех 30 странах альянса, что может занять месяцы.

Такие крупные страны НАТО как США, Франция, Германия и Великобритания пообещали поддержку Финляндии в течение периода рассмотрения заявки. Финляндия должна будет обратиться за помощью и уточнить, какая помощь потребуется. Это может быть военная поддержка, обмен разведданными, киберзащита и проведение совместных военных учений.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что Финляндию и Швецию примут в альянс "с распростертыми объятиями" и обещал провести процедуры приема в кратчайшие сроки.

Расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции увеличит протяженность границ РФ с блоком еще более чем на 1,2 тыс. км.