Финляндия официально приняла решение подать заявку в НАТО

фінляндія

Финляндия в воскресенье приняла официальное решение о подаче заявки на членство в НАТО.

Решение было принято на совместном заседании президента и правительственного комитета по внешней политике и политике безопасности. Оно будет обсуждаться в парламенте в понедельник, и голосование, как ожидается, состоится во вторник. Заявка будет подана в НАТО, по данным СМИ, в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

12 мая Ниинистё и премьер-министр Санна Марин (Sanna Marin) выступили с совместным заявлением, в котором высказались за приоритетное вступление страны в НАТО.

Членство в НАТО поддержали также парламентские комитеты по обороне и внешней политике. По подсчетам телерадиовещания Yle, за вступление в НАТО выступают около 130 депутатов парламента из 200.

Согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному по заказу портала телерадиовещания Yle, 76% финнов хотят видеть Финляндию в НАТО.

Заявка сначала будет рассмотрена Советом НАТО, после чего начнутся переговоры с НАТО и соглашение о членстве должно быть ратифицировано на национальном уровне во всех 30 странах альянса, что может занять месяцы.

Такие крупные страны НАТО как США, Франция, Германия и Великобритания пообещали поддержку Финляндии в течение периода рассмотрения заявки. Финляндия должна будет обратиться за помощью и уточнить, какая помощь потребуется. Это может быть военная поддержка, обмен разведданными, киберзащита и проведение совместных военных учений.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что Финляндию и Швецию примут в альянс "с распростертыми объятиями" и обещал провести процедуры приема в кратчайшие сроки.

Расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции увеличит протяженность границ РФ с блоком еще более чем на 1,2 тыс. км.

+18
Питер - приготовиться! Бавовна!!!
показать весь комментарий
15.05.2022 14:09 Ответить
+17
Чому раша боїться вступу фінів до НАТО. Тому що фіни вміють воювати. Ну якщо хтось пам'ятає фінську війну.
показать весь комментарий
15.05.2022 14:10 Ответить
+15
Молодці. Пам'ятають Зимову війну, коли довелося одним битися проти орди
показать весь комментарий
15.05.2022 14:10 Ответить
)(уйло-агент нато
показать весь комментарий
15.05.2022 14:09 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2022 14:48 Ответить
Бей ***** - спасай расию. По сути так оно и есть, ********** войной ускоренно доведет тоталитарный режим кремлёвского рейха к краху, потом будет большой суд и перемены к лучшему для Мира.
показать весь комментарий
15.05.2022 16:50 Ответить
Вступ Фінляндії до НАТО продемонструє єдність Заходу та остаточно зруйнує міжнародний авторитет путіна.

Нічого не скажеш, "всєх пєрєіграл" дядя.

Фіни цей вступ заслужили не сьогодні, а зіткненнями з могутнім СРСР ще в 1944, 1941 та 1939-40 роках, з яких ми переважно пам'ятаємо тільки "зимову війну".

.................

І Україні тепер треба відстояти своє право на державність та позбутися будь-яких сумнівів щодо євроатлантичної інтеграції - там наше безпечне майбутнє.

А хто передшкоджав цьому, прямо виступаючи проти за рублі, або лукавими "не на часі", "нас там нікто нє ждєт" чи "закріплення в Конституції провокує росію" - мають отримати оцінку від нації та назавжди зникнути з її політичного життя;

як бачите, занадто дорого обходяться ілюзії про "многовєкторність" та "какую разніцу".

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011052402738&__cft__[0]=AZVfMONKNBY2cM8VoOBohaH1M4S6GT7dS7gPhXTKkSSFGskZsFfvOqXiakdqcFFGLLZ2P-5orc3ezR-2SJalCDfl8qL47I6qRCcrhIb0WtNw2OFfVe-HMMRR3UjM6OMx4ojlOcdhyEq2xZgQFG_LiVxsQTaFcCvcTOZgpMbpZDDGBw&__tn__=-]K-R Valeriy Prozapas
показать весь комментарий
15.05.2022 17:12 Ответить
Питер - приготовиться! Бавовна!!!
показать весь комментарий
15.05.2022 14:09 Ответить
Фіни молодці !!
показать весь комментарий
15.05.2022 14:09 Ответить
Умнички
показать весь комментарий
15.05.2022 14:10 Ответить
Чому раша боїться вступу фінів до НАТО. Тому що фіни вміють воювати. Ну якщо хтось пам'ятає фінську війну.
показать весь комментарий
15.05.2022 14:10 Ответить
Фінляндія і Швеція і без НАТО мають такі армії, як по забезпеченню озброєнням, технікою, так і за рівнем підготовки, що розмололи б армію кцп одною лівою. Але побачили неадекватні рішення ***** і вирішили таки приєднатися до НАТО.
показать весь комментарий
15.05.2022 14:31 Ответить
Молодці. Пам'ятають Зимову війну, коли довелося одним битися проти орди
показать весь комментарий
15.05.2022 14:10 Ответить
Тільки є великий нюанс-тоді за ссср багато українців воювало.А зараз орда сама по собі. Повиють трохи і все.
показать весь комментарий
15.05.2022 14:12 Ответить
І не тільки воювали, а й загинули багато за хотєлкі стална-сатани!
показать весь комментарий
15.05.2022 16:24 Ответить
Все по плану!
Девиз рашки на ближайшие несколько месяцев - Капитуляции нет!
Потом проще - нет рашки - нет и капитуляции...
показать весь комментарий
15.05.2022 14:11 Ответить
Вот токо я не понял , Турция , вроде бы, не омывается Атлантическим Океаном, каким боком, она в НАТО, и чего её колышат ,Курды в Финляндии.
показать весь комментарий
15.05.2022 14:14 Ответить
може вони думають про те що Францію окупували турки з сім'ями, а Францію омиває океан Атлантичний, тому вони кажуть ФранціяНаш
показать весь комментарий
15.05.2022 14:15 Ответить
Середземне море географічно відноситься до басейну Атлантичного океану.
показать весь комментарий
15.05.2022 14:19 Ответить
К полной акватории океана входят и моря, соединенные с ним. К акватории Атлантического океана относятся Средиземное море (и иже с ним), Черное море, Азовское море. Вот Красное море относится к полной акватории Индийского океана.
показать весь комментарий
15.05.2022 14:41 Ответить
Середземне й Чорне моря - це частини Атлантичного океану.
показать весь комментарий
15.05.2022 18:03 Ответить
Финны соблюдали нейтралитет при Сталине, Хрущеве, Брежневе, Андропове, Черненко, Горбачеве, Ельцине...
Вовочка...
Что за талант у тебя такой, что ты для людей страшнее Сталина?
показать весь комментарий
15.05.2022 14:14 Ответить
ждем озабоченности унылой лошади, глаз радует его печальная рожа
показать весь комментарий
15.05.2022 14:15 Ответить
а що там Ердоган?
показать весь комментарий
15.05.2022 14:38 Ответить
"зе - слуги " мабуть почнуть новий квартальний хіт на відміну від того.котрий недавно хором співали-"нам НАТО не треба й Америки теж .нейтральними, рашистськими ми станемо, авжеж"
показать весь комментарий
15.05.2022 14:52 Ответить
В добрый путь, Суоми
показать весь комментарий
15.05.2022 15:20 Ответить
И где же питерская 6-я армия? Шо то подохла под Киевом случайно..
показать весь комментарий
15.05.2022 15:33 Ответить
З камєнкі под виборгом були ще в березні полонені чмоні - танкісти.
показать весь комментарий
15.05.2022 16:28 Ответить
Цель пока не достигнута. Было 820 км границы с НАТО, а станет всего лишь 2140 км.
Цель - утроить протяженность, до 6680 км.
показать весь комментарий
15.05.2022 16:00 Ответить
Молодці
показать весь комментарий
15.05.2022 17:15 Ответить
Признаюся, заздрю їм. Хоч і не ясно що буде завтра, але вже те що США заявили про їх захист викликає заздрість
показать весь комментарий
15.05.2022 18:05 Ответить
Мадяри заблокують. Хіба що до того х-ло знебіжчиться.
показать весь комментарий
15.05.2022 18:45 Ответить
 
 