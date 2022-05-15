Финляндия официально приняла решение подать заявку в НАТО
Финляндия в воскресенье приняла официальное решение о подаче заявки на членство в НАТО.
Решение было принято на совместном заседании президента и правительственного комитета по внешней политике и политике безопасности. Оно будет обсуждаться в парламенте в понедельник, и голосование, как ожидается, состоится во вторник. Заявка будет подана в НАТО, по данным СМИ, в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
12 мая Ниинистё и премьер-министр Санна Марин (Sanna Marin) выступили с совместным заявлением, в котором высказались за приоритетное вступление страны в НАТО.
Членство в НАТО поддержали также парламентские комитеты по обороне и внешней политике. По подсчетам телерадиовещания Yle, за вступление в НАТО выступают около 130 депутатов парламента из 200.
Согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному по заказу портала телерадиовещания Yle, 76% финнов хотят видеть Финляндию в НАТО.
Заявка сначала будет рассмотрена Советом НАТО, после чего начнутся переговоры с НАТО и соглашение о членстве должно быть ратифицировано на национальном уровне во всех 30 странах альянса, что может занять месяцы.
Такие крупные страны НАТО как США, Франция, Германия и Великобритания пообещали поддержку Финляндии в течение периода рассмотрения заявки. Финляндия должна будет обратиться за помощью и уточнить, какая помощь потребуется. Это может быть военная поддержка, обмен разведданными, киберзащита и проведение совместных военных учений.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что Финляндию и Швецию примут в альянс "с распростертыми объятиями" и обещал провести процедуры приема в кратчайшие сроки.
Расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции увеличит протяженность границ РФ с блоком еще более чем на 1,2 тыс. км.
Нічого не скажеш, "всєх пєрєіграл" дядя.
Фіни цей вступ заслужили не сьогодні, а зіткненнями з могутнім СРСР ще в 1944, 1941 та 1939-40 роках, з яких ми переважно пам'ятаємо тільки "зимову війну".
.................
І Україні тепер треба відстояти своє право на державність та позбутися будь-яких сумнівів щодо євроатлантичної інтеграції - там наше безпечне майбутнє.
А хто передшкоджав цьому, прямо виступаючи проти за рублі, або лукавими "не на часі", "нас там нікто нє ждєт" чи "закріплення в Конституції провокує росію" - мають отримати оцінку від нації та назавжди зникнути з її політичного життя;
як бачите, занадто дорого обходяться ілюзії про "многовєкторність" та "какую разніцу".
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011052402738&__cft__[0]=AZVfMONKNBY2cM8VoOBohaH1M4S6GT7dS7gPhXTKkSSFGskZsFfvOqXiakdqcFFGLLZ2P-5orc3ezR-2SJalCDfl8qL47I6qRCcrhIb0WtNw2OFfVe-HMMRR3UjM6OMx4ojlOcdhyEq2xZgQFG_LiVxsQTaFcCvcTOZgpMbpZDDGBw&__tn__=-]K-R Valeriy Prozapas
Девиз рашки на ближайшие несколько месяцев - Капитуляции нет!
Потом проще - нет рашки - нет и капитуляции...
Вовочка...
Что за талант у тебя такой, что ты для людей страшнее Сталина?
Цель - утроить протяженность, до 6680 км.