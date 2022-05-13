Украина должна быть в группе государств, присоединяющихся к НАТО, - Яценюк
Швеция и Финляндия уже решили присоединиться к Североатлантическому союзу. Украина должна находиться в этой группе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Киевского форума по безопасности, экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
"Сейчас мы живем в совершенно другом мире. Мир до и после 24 февраля. На мой взгляд, сейчас уже нет какого-то мирового порядка. Автократии и диктатуры борятся против демократий и свободного мира", - пояснил он.
По словам Яценюка, путинская война против Украины "начала процесс дефрагментации мирового порядка, сложившегося после Второй мировой войны".
"Надо создать новый порядок. Это шанс для нас. Это возможность, которая очень зависит от того, выиграет ли Украина в этой войне. Мы должны выиграть эту войну, и мы победим в ней", - отметил эксглава правительства.
В плане военной поддержки жизненно важны два вопроса, сказал Яценюк. Первое из них – скорейшее предоставление оружия украинскому войску.
Второй вопрос, по его словам, – Украина должна получить гарантии безопасности: "После того, как Украина отвоюет свои территории, для нас чрезвычайно важно иметь реальные гарантии безопасности для Украины. Не такие, которые напоминали бы Будапештский меморандум. И единственный выход, который я вижу, это то, чтобы Украина стала членом НАТО".
"Швеция и Финляндия уже решили присоединиться к Альянсу. Украина должна быть в этой группе. Это решение, которое будет отвечать интересам НАТО - сделать Украину членом НАТО как можно скорее. Наши военные уже оперативно совместимы со стандартами НАТО. В результате этой войны наши военные, мужчины и женщины показали свою решимость, героизм и показали, что они такие же, как армии Альянса", - подытожил экс-премьер.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Їх важко привезти ?
От техніку важко і складно. Оце ми мали своє зробити за три роки з 2019.
Ви обрали президента з лозунгом - треба припинити стріляти.
ну так разберись где паркан - а не слушай кацапских гнид вместе с Г+Г каломойского...
На українсько-касапському - недобудований. Чого ти за його заморозку ЄрЗе не питаєш?
але в нашій країні , особливо при сьогоднішній владі знаходяться дилетанти , популісти і піарщики , які заздрять таким людям , як Арсеній
Яценюк !
Ватники , закрийте своі пельки , так як вам до Арсенія , в розумовому розвитку , як до зірок !
До речі , а паркан вистояв навалу орків?
А, якщо ти хочеш, щоб вистояти перед збройними орками, їхньою армією - то для цього потрібно розбудовувати ЗСУ.
Завдяки Яценюку наша економіка не впала у прірву в 2014-му...
Хоча, можливо, ти таксист, тобі видніше?
Как Великую китайскую?
Высотой 30 метров, и чтоб по ней могла проехать колесница, запряжённая квадригой?
Як там справи з парканом навколо кордона? наскільки він стримав наступ росії? скільки на це коштів пішло?