РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10347 посетителей онлайн
Новости Война
4 578 57

Украина должна быть в группе государств, присоединяющихся к НАТО, - Яценюк

яценюк

Швеция и Финляндия уже решили присоединиться к Североатлантическому союзу. Украина должна находиться в этой группе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Киевского форума по безопасности, экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Сейчас мы живем в совершенно другом мире. Мир до и после 24 февраля. На мой взгляд, сейчас уже нет какого-то мирового порядка. Автократии и диктатуры борятся против демократий и свободного мира", - пояснил он.

По словам Яценюка, путинская война против Украины "начала процесс дефрагментации мирового порядка, сложившегося после Второй мировой войны".

Смотрите: Снайдер, Эпплбаум, Яценюк, Карпентер и Бильдт на Киевском форуме безопасности обсуждают международное значение победы Украины. ВИДЕО

"Надо создать новый порядок. Это шанс для нас. Это возможность, которая очень зависит от того, выиграет ли Украина в этой войне. Мы должны выиграть эту войну, и мы победим в ней", - отметил эксглава правительства.

В плане военной поддержки жизненно важны два вопроса, сказал Яценюк. Первое из них – скорейшее предоставление оружия украинскому войску.

Второй вопрос, по его словам, – Украина должна получить гарантии безопасности: "После того, как Украина отвоюет свои территории, для нас чрезвычайно важно иметь реальные гарантии безопасности для Украины. Не такие, которые напоминали бы Будапештский меморандум. И единственный выход, который я вижу, это то, чтобы Украина стала членом НАТО".

"Швеция и Финляндия уже решили присоединиться к Альянсу. Украина должна быть в этой группе. Это решение, которое будет отвечать интересам НАТО - сделать Украину членом НАТО как можно скорее. Наши военные уже оперативно совместимы со стандартами НАТО. В результате этой войны наши военные, мужчины и женщины показали свою решимость, героизм и показали, что они такие же, как армии Альянса", - подытожил экс-премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Турция против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, потому что они - "убежище для террористических организаций", - Эрдоган

НАТО (10337) членство в НАТО (1561) Яценюк Арсений (8013)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Я звичайно розумію деякий хейт від місцевих долбойобів, але скажіть чи Яценюк не правий? Скажіть, невже Україна не повинна бути в НАТО?
показать весь комментарий
13.05.2022 22:00 Ответить
+19
Ти краще скажи про велике крадівництво доріг
показать весь комментарий
13.05.2022 22:02 Ответить
+19
Яценюк - грамотний політик , якого поважають в Європі і США ,
але в нашій країні , особливо при сьогоднішній владі знаходяться дилетанти , популісти і піарщики , які заздрять таким людям , як Арсеній
Яценюк !
показать весь комментарий
13.05.2022 22:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Там же где и патронный завод за 2 года
показать весь комментарий
13.05.2022 21:57 Ответить
Що вас зациклило на тих патронах ?
Їх важко привезти ?
От техніку важко і складно. Оце ми мали своє зробити за три роки з 2019.
показать весь комментарий
13.05.2022 21:59 Ответить
За 8 років, Діма, за 8 .
показать весь комментарий
13.05.2022 22:07 Ответить
А нащо вам патрони?
Ви обрали президента з лозунгом - треба припинити стріляти.
показать весь комментарий
13.05.2022 22:15 Ответить
пёрднула?..

ну так разберись где паркан - а не слушай кацапских гнид вместе с Г+Г каломойского...
показать весь комментарий
13.05.2022 22:00 Ответить
Ти краще скажи про велике крадівництво доріг
показать весь комментарий
13.05.2022 22:02 Ответить
Або розкажи нахрена перешийок перед вторгненням кацапів розмінували?!
показать весь комментарий
13.05.2022 22:09 Ответить
на польсько-білоруському кордоні, і навіть довів свою ефективність.
На українсько-касапському - недобудований. Чого ти за його заморозку ЄрЗе не питаєш?
показать весь комментарий
13.05.2022 23:13 Ответить
такі слова ми маємо чути від Зеленського а не від Яценюка
показать весь комментарий
13.05.2022 21:54 Ответить
Ти диви, куля-в-лоба виліз. Грошики за не збудовану стіну повернув?
показать весь комментарий
13.05.2022 21:54 Ответить
О, ще однин мертвечуковський недобиток виліз
показать весь комментарий
13.05.2022 22:04 Ответить
А то що?
показать весь комментарий
13.05.2022 22:04 Ответить
Я звичайно розумію деякий хейт від місцевих долбойобів, але скажіть чи Яценюк не правий? Скажіть, невже Україна не повинна бути в НАТО?
показать весь комментарий
13.05.2022 22:00 Ответить
ну так почитай коменти - довбойоби серуть...
показать весь комментарий
13.05.2022 22:01 Ответить
Повинна, але як це зробити? Попунктно будь ласка.
показать весь комментарий
13.05.2022 22:06 Ответить
Вибачте, але **********, будь ласка. Якщо треба пояснювати, то не треба пояснювати, бо все і так зрозуміло.
показать весь комментарий
13.05.2022 22:19 Ответить
Яценюк - грамотний політик , якого поважають в Європі і США ,
але в нашій країні , особливо при сьогоднішній владі знаходяться дилетанти , популісти і піарщики , які заздрять таким людям , як Арсеній
Яценюк !
показать весь комментарий
13.05.2022 22:06 Ответить
Рука-обличчя.
показать весь комментарий
13.05.2022 22:20 Ответить
сильніше себе *****,може мізки нарешті запрацюють,щось не бачив тебе в 14му на посту прем єра,а субсидію халявну отримував чи як?
показать весь комментарий
13.05.2022 22:58 Ответить
дарма тобі бидло субсидію давали в 14-15му ...
показать весь комментарий
13.05.2022 22:59 Ответить
Нічого вони не заздрять, бо впевнені, що на чергових виборах тупориле совкове бидло, яким є український народ, знову обере собі того, хто любить дєньпабєди, руцкіх бгатьєв та нє даст в абіду масковскій паханат.
показать весь комментарий
14.05.2022 09:59 Ответить
ну як шо сеня сказав так тепер нато повинно робити
показать весь комментарий
13.05.2022 22:00 Ответить
сеня забудь уже о политике, просто забудь, бери пример с черновецкого становись блогером, на донаты можно прожить
показать весь комментарий
13.05.2022 22:04 Ответить
Не тобі Яценюку вказувати , що робити і чим займатися !

Ватники , закрийте своі пельки , так як вам до Арсенія , в розумовому розвитку , як до зірок !
показать весь комментарий
13.05.2022 22:12 Ответить
а ты его адвокат или здешний цензор - да? напиши перечень того как мне позволено комментировать а как нет, заодно о про умственное развитие можешь сказать поробнее, возможно я прозрею и покаюсь
показать весь комментарий
13.05.2022 22:23 Ответить
просто сиди на бутылке молча! каяться это не твое
показать весь комментарий
14.05.2022 00:55 Ответить
зараз Поворознюк з ФК "Інгулець" йому прочитає лекцію
показать весь комментарий
13.05.2022 22:07 Ответить
Вова, **** их Вова. Наш президент ~ КРУТОЙ.
показать весь комментарий
13.05.2022 22:59 Ответить
Знову це чудо в пір'ях вигулькнуло, як Пилип з конопель. )))
показать весь комментарий
13.05.2022 22:09 Ответить
Згинь , просто згинь 😠
показать весь комментарий
13.05.2022 22:14 Ответить
Тебе в третю зміну залишили?
показать весь комментарий
13.05.2022 22:32 Ответить
Нах, нах кричали з того берега
показать весь комментарий
14.05.2022 00:10 Ответить
НАТО повинно бути в тій групі, яка приєднається до України
показать весь комментарий
13.05.2022 22:26 Ответить
На вас напал крокодил, он вцепился зубами вам в ногу. Франция предлагает Украине не убивать крокодила, а отрезать и отдать ему вашу ногу. Франция, иди на ***
показать весь комментарий
13.05.2022 22:26 Ответить
Допоки при владі будуть казнокради , допоки шкурні та бізнесові інтереси , жага наживи за рахунок держави , кумовство , телефонне право буде процвітати ні яке НАТО та ЄС негорить великим бажанням приймати нас до себе.
До речі , а паркан вистояв навалу орків?
показать весь комментарий
13.05.2022 22:30 Ответить
У мого сусіда вольєр для собаки з кращої сітки
показать весь комментарий
13.05.2022 22:34 Ответить
вистояв паркан. Тільки на польсько-білоруському кордоні. Для отих нелегалів і його будували, що ми, що поляки.
А, якщо ти хочеш, щоб вистояти перед збройними орками, їхньою армією - то для цього потрібно розбудовувати ЗСУ.
показать весь комментарий
13.05.2022 23:22 Ответить
ні, не сказати що він булочка,але ставати на чолі уряду країни-банкрота,щось багато охочих не було,бо всі знали,що буде срака,і бидло буде скавчати, але хтось мусив...
показать весь комментарий
13.05.2022 23:01 Ответить
парканщик недороблений
показать весь комментарий
13.05.2022 23:06 Ответить
а ще крім паркана що згадаєш,чи більше нічого в методичку не записали?
показать весь комментарий
13.05.2022 23:23 Ответить
Це ти, Ромчику, недопиляний
Завдяки Яценюку наша економіка не впала у прірву в 2014-му...
Хоча, можливо, ти таксист, тобі видніше?
показать весь комментарий
13.05.2022 23:48 Ответить
Завдяки кролику курс гривни впав в декілька раз.
показать весь комментарий
14.05.2022 13:38 Ответить
Бороду відростив - новое лицо.
показать весь комментарий
13.05.2022 23:45 Ответить
Наскільки пам'ятаю, вже три роки бороді...
показать весь комментарий
13.05.2022 23:50 Ответить
Нема різниці. Головне, що він "нове лице" порівняно з тим, що він був у парламенті і владі. Бо тоді бороди не було.
показать весь комментарий
14.05.2022 13:35 Ответить
Ти дивись! Кролик з під стіни виліз...
показать весь комментарий
14.05.2022 00:32 Ответить
...і одразу тебе на бутилку насадив!
показать весь комментарий
14.05.2022 00:57 Ответить
А как вы, мои маленькие придурки, представляете себе ПРАВИЛЬНУЮ стену вдоль всей российско-украинской границы?
Как Великую китайскую?
Высотой 30 метров, и чтоб по ней могла проехать колесница, запряжённая квадригой?
показать весь комментарий
14.05.2022 08:42 Ответить
С самого начала не надо было пиариться, "Стена".Назвали бы проект правильно и тогда вопросов бы не возникало.А то, раз стена,значит надо много денег.
показать весь комментарий
14.05.2022 14:29 Ответить
Яценюк - це взагалі хто? у якому бункері він сховався? де ви його знайшли?

Як там справи з парканом навколо кордона? наскільки він стримав наступ росії? скільки на це коштів пішло?
показать весь комментарий
14.05.2022 14:17 Ответить
 
 