Украина должна быть в группе государств, присоединяющихся к НАТО, - Яценюк

Швеция и Финляндия уже решили присоединиться к Североатлантическому союзу. Украина должна находиться в этой группе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Киевского форума по безопасности, экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Сейчас мы живем в совершенно другом мире. Мир до и после 24 февраля. На мой взгляд, сейчас уже нет какого-то мирового порядка. Автократии и диктатуры борятся против демократий и свободного мира", - пояснил он.

По словам Яценюка, путинская война против Украины "начала процесс дефрагментации мирового порядка, сложившегося после Второй мировой войны".

"Надо создать новый порядок. Это шанс для нас. Это возможность, которая очень зависит от того, выиграет ли Украина в этой войне. Мы должны выиграть эту войну, и мы победим в ней", - отметил эксглава правительства.

В плане военной поддержки жизненно важны два вопроса, сказал Яценюк. Первое из них – скорейшее предоставление оружия украинскому войску.

Второй вопрос, по его словам, – Украина должна получить гарантии безопасности: "После того, как Украина отвоюет свои территории, для нас чрезвычайно важно иметь реальные гарантии безопасности для Украины. Не такие, которые напоминали бы Будапештский меморандум. И единственный выход, который я вижу, это то, чтобы Украина стала членом НАТО".

"Швеция и Финляндия уже решили присоединиться к Альянсу. Украина должна быть в этой группе. Это решение, которое будет отвечать интересам НАТО - сделать Украину членом НАТО как можно скорее. Наши военные уже оперативно совместимы со стандартами НАТО. В результате этой войны наши военные, мужчины и женщины показали свою решимость, героизм и показали, что они такие же, как армии Альянса", - подытожил экс-премьер.

