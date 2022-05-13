УКР
Україна повинна бути в групі держав, які приєднаються до НАТО, - Яценюк

яценюк

Швеція та Фінляндія вже вирішили приєднатися до Альянсу. Україна повинна бути в цій групі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив голова Київського безпекового форуму, експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"Зараз ми живемо в абсолютно іншому світі. Світ до і після 24 лютого. На мою думку, зараз уже немає якогось світового порядку. Автократії і диктатури борються проти демократій і вільного світу", - пояснив він.

За словами Яценюка, путінська війна проти України "розпочала процес дефрагментації світового порядку, який склався після Другої світової війни".

"Треба створити новий порядок. Це шанс для нас. Це можливість, яка дуже залежить від того, чи виграє Україна в цій війні. Ми маємо виграти цю війну, і ми переможемо в ній", - зазначив ексглава уряду.

У плані військової підтримки життєво важливими є два питання, сказав Яценюк. Перше з них - якнайшвидше надання зброї українському війську.

Друге питання, за його словами, – Україна має отримати гарантії безпеки: "Після того, як Україна відвоює свої території, для нас надзвичайно важливо мати реальні гарантії безпеки для України. Не такі, які нагадували би Будапештський меморандум. І єдиний вихід, який я бачу, - це те, щоб Україна стала членом НАТО".

"Швеція та Фінляндія вже вирішили приєднатися до Альянсу. Україна повинна бути в цій групі. Це рішення, яке буде відповідати інтересам НАТО - зробити Україну членом НАТО якомога швидше. Наші військові вже є оперативно сумісними зі стандартами НАТО. Через цю війну наші військові, чоловіки та жінки, показали свою рішучість, героїзм і показали, що вони такі ж, як армії Альянсу", - підсумував експрем'єр.

Топ коментарі
+22
Я звичайно розумію деякий хейт від місцевих долбойобів, але скажіть чи Яценюк не правий? Скажіть, невже Україна не повинна бути в НАТО?
13.05.2022 22:00 Відповісти
+19
Ти краще скажи про велике крадівництво доріг
13.05.2022 22:02 Відповісти
+19
Яценюк - грамотний політик , якого поважають в Європі і США ,
але в нашій країні , особливо при сьогоднішній владі знаходяться дилетанти , популісти і піарщики , які заздрять таким людям , як Арсеній
Яценюк !
13.05.2022 22:06 Відповісти
Там же где и патронный завод за 2 года
13.05.2022 21:57 Відповісти
Що вас зациклило на тих патронах ?
Їх важко привезти ?
От техніку важко і складно. Оце ми мали своє зробити за три роки з 2019.
13.05.2022 21:59 Відповісти
За 8 років, Діма, за 8 .
13.05.2022 22:07 Відповісти
А нащо вам патрони?
Ви обрали президента з лозунгом - треба припинити стріляти.
13.05.2022 22:15 Відповісти
пёрднула?..

ну так разберись где паркан - а не слушай кацапских гнид вместе с Г+Г каломойского...
13.05.2022 22:00 Відповісти
Ти краще скажи про велике крадівництво доріг
13.05.2022 22:02 Відповісти
Або розкажи нахрена перешийок перед вторгненням кацапів розмінували?!
13.05.2022 22:09 Відповісти
на польсько-білоруському кордоні, і навіть довів свою ефективність.
На українсько-касапському - недобудований. Чого ти за його заморозку ЄрЗе не питаєш?
13.05.2022 23:13 Відповісти
такі слова ми маємо чути від Зеленського а не від Яценюка
13.05.2022 21:54 Відповісти
Ти диви, куля-в-лоба виліз. Грошики за не збудовану стіну повернув?
13.05.2022 21:54 Відповісти
О, ще однин мертвечуковський недобиток виліз
13.05.2022 22:04 Відповісти
А то що?
13.05.2022 22:04 Відповісти
Я звичайно розумію деякий хейт від місцевих долбойобів, але скажіть чи Яценюк не правий? Скажіть, невже Україна не повинна бути в НАТО?
13.05.2022 22:00 Відповісти
ну так почитай коменти - довбойоби серуть...
13.05.2022 22:01 Відповісти
Повинна, але як це зробити? Попунктно будь ласка.
13.05.2022 22:06 Відповісти
Вибачте, але **********, будь ласка. Якщо треба пояснювати, то не треба пояснювати, бо все і так зрозуміло.
13.05.2022 22:19 Відповісти
Яценюк - грамотний політик , якого поважають в Європі і США ,
але в нашій країні , особливо при сьогоднішній владі знаходяться дилетанти , популісти і піарщики , які заздрять таким людям , як Арсеній
Яценюк !
13.05.2022 22:06 Відповісти
Рука-обличчя.
13.05.2022 22:20 Відповісти
сильніше себе *****,може мізки нарешті запрацюють,щось не бачив тебе в 14му на посту прем єра,а субсидію халявну отримував чи як?
13.05.2022 22:58 Відповісти
дарма тобі бидло субсидію давали в 14-15му ...
13.05.2022 22:59 Відповісти
Нічого вони не заздрять, бо впевнені, що на чергових виборах тупориле совкове бидло, яким є український народ, знову обере собі того, хто любить дєньпабєди, руцкіх бгатьєв та нє даст в абіду масковскій паханат.
14.05.2022 09:59 Відповісти
ну як шо сеня сказав так тепер нато повинно робити
13.05.2022 22:00 Відповісти
сеня забудь уже о политике, просто забудь, бери пример с черновецкого становись блогером, на донаты можно прожить
13.05.2022 22:04 Відповісти
Не тобі Яценюку вказувати , що робити і чим займатися !

Ватники , закрийте своі пельки , так як вам до Арсенія , в розумовому розвитку , як до зірок !
13.05.2022 22:12 Відповісти
а ты его адвокат или здешний цензор - да? напиши перечень того как мне позволено комментировать а как нет, заодно о про умственное развитие можешь сказать поробнее, возможно я прозрею и покаюсь
13.05.2022 22:23 Відповісти
просто сиди на бутылке молча! каяться это не твое
14.05.2022 00:55 Відповісти
зараз Поворознюк з ФК "Інгулець" йому прочитає лекцію
13.05.2022 22:07 Відповісти
Вова, **** их Вова. Наш президент ~ КРУТОЙ.
13.05.2022 22:59 Відповісти
Знову це чудо в пір'ях вигулькнуло, як Пилип з конопель. )))
13.05.2022 22:09 Відповісти
Згинь , просто згинь 😠
13.05.2022 22:14 Відповісти
Тебе в третю зміну залишили?
13.05.2022 22:32 Відповісти
Нах, нах кричали з того берега
14.05.2022 00:10 Відповісти
НАТО повинно бути в тій групі, яка приєднається до України
13.05.2022 22:26 Відповісти
На вас напал крокодил, он вцепился зубами вам в ногу. Франция предлагает Украине не убивать крокодила, а отрезать и отдать ему вашу ногу. Франция, иди на ***
13.05.2022 22:26 Відповісти
Допоки при владі будуть казнокради , допоки шкурні та бізнесові інтереси , жага наживи за рахунок держави , кумовство , телефонне право буде процвітати ні яке НАТО та ЄС негорить великим бажанням приймати нас до себе.
До речі , а паркан вистояв навалу орків?
13.05.2022 22:30 Відповісти
У мого сусіда вольєр для собаки з кращої сітки
13.05.2022 22:34 Відповісти
вистояв паркан. Тільки на польсько-білоруському кордоні. Для отих нелегалів і його будували, що ми, що поляки.
А, якщо ти хочеш, щоб вистояти перед збройними орками, їхньою армією - то для цього потрібно розбудовувати ЗСУ.
13.05.2022 23:22 Відповісти
ні, не сказати що він булочка,але ставати на чолі уряду країни-банкрота,щось багато охочих не було,бо всі знали,що буде срака,і бидло буде скавчати, але хтось мусив...
13.05.2022 23:01 Відповісти
парканщик недороблений
13.05.2022 23:06 Відповісти
а ще крім паркана що згадаєш,чи більше нічого в методичку не записали?
13.05.2022 23:23 Відповісти
Це ти, Ромчику, недопиляний
Завдяки Яценюку наша економіка не впала у прірву в 2014-му...
Хоча, можливо, ти таксист, тобі видніше?
13.05.2022 23:48 Відповісти
Завдяки кролику курс гривни впав в декілька раз.
14.05.2022 13:38 Відповісти
Бороду відростив - новое лицо.
13.05.2022 23:45 Відповісти
Наскільки пам'ятаю, вже три роки бороді...
13.05.2022 23:50 Відповісти
Нема різниці. Головне, що він "нове лице" порівняно з тим, що він був у парламенті і владі. Бо тоді бороди не було.
14.05.2022 13:35 Відповісти
Ти дивись! Кролик з під стіни виліз...
14.05.2022 00:32 Відповісти
...і одразу тебе на бутилку насадив!
14.05.2022 00:57 Відповісти
А как вы, мои маленькие придурки, представляете себе ПРАВИЛЬНУЮ стену вдоль всей российско-украинской границы?
Как Великую китайскую?
Высотой 30 метров, и чтоб по ней могла проехать колесница, запряжённая квадригой?
14.05.2022 08:42 Відповісти
С самого начала не надо было пиариться, "Стена".Назвали бы проект правильно и тогда вопросов бы не возникало.А то, раз стена,значит надо много денег.
14.05.2022 14:29 Відповісти
Яценюк - це взагалі хто? у якому бункері він сховався? де ви його знайшли?

Як там справи з парканом навколо кордона? наскільки він стримав наступ росії? скільки на це коштів пішло?
14.05.2022 14:17 Відповісти
 
 