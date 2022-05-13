Україна повинна бути в групі держав, які приєднаються до НАТО, - Яценюк

Швеція та Фінляндія вже вирішили приєднатися до Альянсу. Україна повинна бути в цій групі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив голова Київського безпекового форуму, експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"Зараз ми живемо в абсолютно іншому світі. Світ до і після 24 лютого. На мою думку, зараз уже немає якогось світового порядку. Автократії і диктатури борються проти демократій і вільного світу", - пояснив він.

За словами Яценюка, путінська війна проти України "розпочала процес дефрагментації світового порядку, який склався після Другої світової війни".

"Треба створити новий порядок. Це шанс для нас. Це можливість, яка дуже залежить від того, чи виграє Україна в цій війні. Ми маємо виграти цю війну, і ми переможемо в ній", - зазначив ексглава уряду.

У плані військової підтримки життєво важливими є два питання, сказав Яценюк. Перше з них - якнайшвидше надання зброї українському війську.

Друге питання, за його словами, – Україна має отримати гарантії безпеки: "Після того, як Україна відвоює свої території, для нас надзвичайно важливо мати реальні гарантії безпеки для України. Не такі, які нагадували би Будапештський меморандум. І єдиний вихід, який я бачу, - це те, щоб Україна стала членом НАТО".

"Швеція та Фінляндія вже вирішили приєднатися до Альянсу. Україна повинна бути в цій групі. Це рішення, яке буде відповідати інтересам НАТО - зробити Україну членом НАТО якомога швидше. Наші військові вже є оперативно сумісними зі стандартами НАТО. Через цю війну наші військові, чоловіки та жінки, показали свою рішучість, героїзм і показали, що вони такі ж, як армії Альянсу", - підсумував експрем'єр.

