Україна повинна бути в групі держав, які приєднаються до НАТО, - Яценюк
Швеція та Фінляндія вже вирішили приєднатися до Альянсу. Україна повинна бути в цій групі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив голова Київського безпекового форуму, експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.
"Зараз ми живемо в абсолютно іншому світі. Світ до і після 24 лютого. На мою думку, зараз уже немає якогось світового порядку. Автократії і диктатури борються проти демократій і вільного світу", - пояснив він.
За словами Яценюка, путінська війна проти України "розпочала процес дефрагментації світового порядку, який склався після Другої світової війни".
"Треба створити новий порядок. Це шанс для нас. Це можливість, яка дуже залежить від того, чи виграє Україна в цій війні. Ми маємо виграти цю війну, і ми переможемо в ній", - зазначив ексглава уряду.
У плані військової підтримки життєво важливими є два питання, сказав Яценюк. Перше з них - якнайшвидше надання зброї українському війську.
Друге питання, за його словами, – Україна має отримати гарантії безпеки: "Після того, як Україна відвоює свої території, для нас надзвичайно важливо мати реальні гарантії безпеки для України. Не такі, які нагадували би Будапештський меморандум. І єдиний вихід, який я бачу, - це те, щоб Україна стала членом НАТО".
"Швеція та Фінляндія вже вирішили приєднатися до Альянсу. Україна повинна бути в цій групі. Це рішення, яке буде відповідати інтересам НАТО - зробити Україну членом НАТО якомога швидше. Наші військові вже є оперативно сумісними зі стандартами НАТО. Через цю війну наші військові, чоловіки та жінки, показали свою рішучість, героїзм і показали, що вони такі ж, як армії Альянсу", - підсумував експрем'єр.
Їх важко привезти ?
От техніку важко і складно. Оце ми мали своє зробити за три роки з 2019.
Ви обрали президента з лозунгом - треба припинити стріляти.
ну так разберись где паркан - а не слушай кацапских гнид вместе с Г+Г каломойского...
На українсько-касапському - недобудований. Чого ти за його заморозку ЄрЗе не питаєш?
але в нашій країні , особливо при сьогоднішній владі знаходяться дилетанти , популісти і піарщики , які заздрять таким людям , як Арсеній
Яценюк !
Ватники , закрийте своі пельки , так як вам до Арсенія , в розумовому розвитку , як до зірок !
До речі , а паркан вистояв навалу орків?
А, якщо ти хочеш, щоб вистояти перед збройними орками, їхньою армією - то для цього потрібно розбудовувати ЗСУ.
Завдяки Яценюку наша економіка не впала у прірву в 2014-му...
Хоча, можливо, ти таксист, тобі видніше?
Как Великую китайскую?
Высотой 30 метров, и чтоб по ней могла проехать колесница, запряжённая квадригой?
Як там справи з парканом навколо кордона? наскільки він стримав наступ росії? скільки на це коштів пішло?