Оккупанты усилили охрану границы и обстреляли села на Сумщине, - Генштаб

Российские оккупанты продолжаю наносить ракетные авиационные удары по гражданской инфраструктуре на Сумщине.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"На Северском направлении противник осуществляет усиленную охрану участка украинско-российской границы в Курской и Белгородской областях. Обстреливал наши территории и наносил ракетные авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Шипиловка и Шевченково Сумской области", - говорится в сообщении.

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