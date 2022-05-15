Зеленский получил Герб Таллинна - награду в знак особого уважения, - ОП
Решение о награждении Владимира Зеленского городской совет Таллинна принял 5 мая.
Об этом сообщает пресс-служба ОП, информирует Цензор.НЕТ.
Награду для Зеленского мэр Таллинна Евгений Осиновский передал находящемуся с визитом в Эстонии первому заместителю председателя Верховной Рады Украины Александру Корниенко.
По словам Осиновского, это отличие демонстрирует солидарность Таллина и его жителей с народом Украины и поддержку его в героической борьбе с российской агрессией.
"В Европе в 21-м веке нет места насильственному изменению границ, убийству людей и бомбардировке городов. Я уверен, что мы выиграем эту войну. Желаю вашему Президенту и вашему народу успехов в этой войне, что важно для всего мира. Уверен, что Эстония, наш народ и Таллинн мощно стоят с вами в этой войне. Слава Украине!" – подчеркнул он.
Осиновский отметил, что Украина и ее народ должны победить, чтобы мирно и самостоятельно выбирать свой путь.
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Вони мусять за це відповідати!!!
Сказати офіційну версію преЗа про#бали це навіть не днище.
Це розстріл на місці.
Це зрадище.
- А що з Херсоном, Маріком та іншими?
- Проїбали.
Да походу проїбали в квітні 2019!!!! Виборці сонцеясного Боневтік тут? ******…….
крок_за_кроком
@mykolayovych45
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https://twitter.com/mykolayovych45/status/1525852986936795136 1 ч
якщо ви думали, що це випадковість з Євробаченням, я вас розчарую. подивіться самі, кого поставили
https://twitter.com/APUkraine @APUkraine
оцінювати виступи. це свідома робота на ворога, ціль якої посварити нас з найкращими друзями.
@ukrainesinger
Боти у фейсбуці пробили чергове дно
https://twitter.com/ukrainesinger/status/1525803954550059014
тепер ще треба макрона доламати, але єрмак впорається. А там і до лауреата Нобелівської недалеко, і тоді Канцлерській суд штату Делавер відсмоктує, бо друга каденція вже в кишені.
с выгодных позиций и разминирование Чонгара, мостов и дамб.
Людство намагається знищити диктатора з культом особистості , манією величі і комплексом Наполеона і в цей самий час деякі
.... ростять точнісінько такого - з культом особистості, манією величі, комплексом Наполеона і диктаторськими замашками.
Та скажіть нарешті - не ДЕЯКІ, а УСІ, хто оце обрали.
"Надо просто пєрєстать стрєлять." ©
"Сойдьомся ґдє-то посєрєдінє." ©
"Я вам нічєґо нє должен." ©
"Просто украінскую ґраніцу нємножко отодвіґают впєрьод." ©
"Я - ваш вирок." ©
"Украіна напомінаєт актрісу із нємєцкіх фільмов для взрослих." ©
"Я посмотрєл в ґлаза путєну і увідєл в ніх мір." ©
"Я - нє лох. Мнє сорок два ґода." ©
"Ми можем увєлічіть армію в два-трі раза, но тоґда нє сможем строіть дороґі." ©
Ну, хоть "пасмєялісь"...
Ведь ты ж нечаянно вскрыл всех своих!
им подарить, чтобы у них было тоже так хорошо, как у нас. А мы уж как нибудь победим в войне и
отстроимся без него и без всей его весёлой команды помощников.
Це десь кожен четвертий - третій.