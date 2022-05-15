Зеленский получил Герб Таллинна - награду в знак особого уважения, - ОП

Решение о награждении Владимира Зеленского городской совет Таллинна принял 5 мая.

Об этом сообщает пресс-служба ОП, информирует Цензор.НЕТ.

Награду для Зеленского мэр Таллинна Евгений Осиновский передал находящемуся с визитом в Эстонии первому заместителю председателя Верховной Рады Украины Александру Корниенко.

По словам Осиновского, это отличие демонстрирует солидарность Таллина и его жителей с народом Украины и поддержку его в героической борьбе с российской агрессией.

"В Европе в 21-м веке нет места насильственному изменению границ, убийству людей и бомбардировке городов. Я уверен, что мы выиграем эту войну. Желаю вашему Президенту и вашему народу успехов в этой войне, что важно для всего мира. Уверен, что Эстония, наш народ и Таллинн мощно стоят с вами в этой войне. Слава Украине!" – подчеркнул он.

Осиновский отметил, что Украина и ее народ должны победить, чтобы мирно и самостоятельно выбирать свой путь.

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