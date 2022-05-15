Зеленський отримав Герб Таллінна - нагороду на знак особливої пошани, - ОП

Рішення про відзначення Володимира Зеленського міськрада Таллінна ухвалила 5 травня.

Про це повідомляє пресслужба ОП, інформує Цензор.НЕТ.

Нагороду для Зеленського мер Таллінна Євген Осіновський передав першому заступнику Голови Верховної Ради України Олександру Корнієнку, який перебуває з візитом в Естонії.

За словами Осіновського, ця відзнака демонструє солідарність Таллінна та його мешканців з народом України й підтримку його в героїчній боротьбі з російською агресією.

"У Європі у 21-му столітті немає місця насильницькій зміні кордонів, вбивству людей та бомбардуванню міст. Я впевнений, що ми виграємо цю війну. Бажаю вашому Президентові та вашому народу успіхів у цій війні, що є важливим для всього світу. Впевнений, що Естонія, наш народ і Таллінн потужно стоять з вами в цій війні. Слава Україні!" - наголосив він.

Осіновський зазначив, що Україна та її народ мають перемогти, щоб мирно й самостійно обирати свій подальший шлях.

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