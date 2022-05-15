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Новини Війна
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Зеленський отримав Герб Таллінна - нагороду на знак особливої пошани, - ОП

Рішення про відзначення Володимира Зеленського міськрада Таллінна ухвалила 5 травня.

Про це повідомляє пресслужба ОП, інформує Цензор.НЕТ.

Нагороду для Зеленського мер Таллінна Євген Осіновський передав першому заступнику Голови Верховної Ради України Олександру Корнієнку, який перебуває з візитом в Естонії.

За словами Осіновського, ця відзнака демонструє солідарність Таллінна та його мешканців з народом України й підтримку його в героїчній боротьбі з російською агресією.

"У Європі у 21-му столітті немає місця насильницькій зміні кордонів, вбивству людей та бомбардуванню міст. Я впевнений, що ми виграємо цю війну. Бажаю вашому Президентові та вашому народу успіхів у цій війні, що є важливим для всього світу. Впевнений, що Естонія, наш народ і Таллінн потужно стоять з вами в цій війні. Слава Україні!" - наголосив він.

Осіновський зазначив, що Україна та її народ мають перемогти, щоб мирно й самостійно обирати свій подальший шлях.

Також читайте: Зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей Євробачення приймав український Маріуполь, - Зеленський

Зеленський отримав Герб Таллінна - нагороду на знак особливої пошани, - ОП 01

Автор: 

Зеленський Володимир (24552) нагорода (1283)


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Топ коментарі
+41
Здача Півдня окупантам - це свідомий і спланований злочин зе влади!!!
Вони мусять за це відповідати!!!
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15.05.2022 19:54 Відповісти
+32
Про#бати можно гроші, телефон, що завгодно але на захоплені території з десятками тисяч вбитими і закатованих.
Сказати офіційну версію преЗа про#бали це навіть не днище.
Це розстріл на місці.
Це зрадище.
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15.05.2022 19:57 Відповісти
+31
Його потрібно судити, а йому нагороди дають.
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15.05.2022 19:57 Відповісти
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Здача Півдня окупантам - це свідомий і спланований злочин зе влади!!!
Вони мусять за це відповідати!!!
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15.05.2022 19:54 Відповісти
Про#бати можно гроші, телефон, що завгодно але на захоплені території з десятками тисяч вбитими і закатованих.
Сказати офіційну версію преЗа про#бали це навіть не днище.
Це розстріл на місці.
Це зрадище.
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15.05.2022 19:57 Відповісти
Мені цікаво аби таке сказав Байден чи Трюдо. Ну проїбали.
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15.05.2022 20:04 Відповісти
- Ми б усі вмерли в Криму, але "зелених чоловічків" не пустили
- А що з Херсоном, Маріком та іншими?
- Проїбали.
Да походу проїбали в квітні 2019!!!! Виборці сонцеясного Боневтік тут? ******…….
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15.05.2022 20:07 Відповісти
Я спробував фантазувати, не виходить і близько. Але навіть, якщо якось спробувати таке припустити, то в таких державах президента-зрадника оточеного зрадниками просто ви*бали би, але не в нас(
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15.05.2022 20:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=O3pmfkBe5vE
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15.05.2022 20:45 Відповісти
Молодці естонці - блискуча цяцька на якийсь час відволоче шоумена від реклами анонсу мирних перемовин.
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15.05.2022 19:54 Відповісти
боневтік
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15.05.2022 19:54 Відповісти
Верной дорогой идете,товарищи--Л.І.Брежнев !!!)))
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15.05.2022 20:02 Відповісти
Л.І.Лемінг. Промова для лемінгів перед останнім маршем.
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15.05.2022 22:24 Відповісти
Найточниша відзнака за брехню та популзм того часу
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15.05.2022 20:05 Відповісти
Його потрібно судити, а йому нагороди дають.
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15.05.2022 19:57 Відповісти
Та хай побавиться.Красива бранзулєтка з великим бантом.ЗеЛєнке на стрінги почепить за те,що освітлювала в мережі пересування ЗСУ.
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15.05.2022 20:03 Відповісти
Судом Лінча !!!)))
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15.05.2022 20:04 Відповісти
хто не в курсі - українське журі не дало жодного голосу полякам, нашим головним союзникам та друзям👇

крок_за_кроком

@mykolayovych45

·
https://twitter.com/mykolayovych45/status/1525852986936795136 1 ч

якщо ви думали, що це випадковість з Євробаченням, я вас розчарую. подивіться самі, кого поставили

https://twitter.com/APUkraine @APUkraine
оцінювати виступи. це свідома робота на ворога, ціль якої посварити нас з найкращими друзями.

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15.05.2022 19:57 Відповісти
це не дивно. У нас такого гівна ще повно, як у кацапа за банєю. І вони ще нам розповідають як нам жити далі:

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15.05.2022 20:04 Відповісти
І таких кремлівських гнид в Україні,несчисленна кількість,!!!)))
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15.05.2022 20:12 Відповісти
Sofiya Fedyna

@ukrainesinger

Боти у фейсбуці пробили чергове дно
https://twitter.com/ukrainesinger/status/1525803954550059014
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15.05.2022 20:09 Відповісти
випалене тавро більше б пасувало
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15.05.2022 19:58 Відповісти
пішла вода в хату...
тепер ще треба макрона доламати, але єрмак впорається. А там і до лауреата Нобелівської недалеко, і тоді Канцлерській суд штату Делавер відсмоктує, бо друга каденція вже в кишені.
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15.05.2022 20:00 Відповісти
Із закруткою на спині? Чи на вєласіпєд?
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15.05.2022 20:00 Відповісти
За подрыв обороноспособности Украины, отвод ВСУ
с выгодных позиций и разминирование Чонгара, мостов и дамб.
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15.05.2022 20:01 Відповісти
Мальчиш-Плохиш !!!!
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15.05.2022 20:07 Відповісти
Просто говнюк.
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15.05.2022 21:05 Відповісти
Мальчиш-Беньшиш.
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15.05.2022 21:22 Відповісти
gala_концерт:
Людство намагається знищити диктатора з культом особистості , манією величі і комплексом Наполеона і в цей самий час деякі
.... ростять точнісінько такого - з культом особистості, манією величі, комплексом Наполеона і диктаторськими замашками.
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15.05.2022 20:04 Відповісти
"Если кто-то кое-где у нас порой..."

Та скажіть нарешті - не ДЕЯКІ, а УСІ, хто оце обрали.
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15.05.2022 22:29 Відповісти
Для Найвєлічнішего сонцелікого підєра Всєлєнной то замало. Падайте ниць і кланяйтесь в ноги. Світло, яке випромінює цей титан думки, затьмарює усі зірки Всесвіту.

"Надо просто пєрєстать стрєлять." ©
"Сойдьомся ґдє-то посєрєдінє." ©
"Я вам нічєґо нє должен." ©
"Просто украінскую ґраніцу нємножко отодвіґают впєрьод." ©
"Я - ваш вирок." ©
"Украіна напомінаєт актрісу із нємєцкіх фільмов для взрослих." ©
"Я посмотрєл в ґлаза путєну і увідєл в ніх мір." ©
"Я - нє лох. Мнє сорок два ґода." ©
"Ми можем увєлічіть армію в два-трі раза, но тоґда нє сможем строіть дороґі." ©

Ну, хоть "пасмєялісь"...
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15.05.2022 20:26 Відповісти
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15.05.2022 20:38 Відповісти
Кому не подобаеться наш Призидент е вихід для таких чемодан - ВОКЗАЛ - кацапія і там можно коментувати все але е прислівья. Горбатого могила не виравняе. СЛАВА УКРАЇНІ І РЕСПКЕТ ПРИЗЕДЕНТА.
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15.05.2022 20:31 Відповісти
тупой, грамоте научись... "...РЕСПКЕТ ПРИЗЕДЕНТА..." баран тупозебанутый...
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15.05.2022 20:44 Відповісти
Головне не в грамоті а в суті написаного
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15.05.2022 21:03 Відповісти
как ты не понимаешь что своими высерами ты показываешь - до чего тупое стадо приверженцы шоблы Дерьмака с кварталом95...

Ведь ты ж нечаянно вскрыл всех своих!
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15.05.2022 21:26 Відповісти
Видко, що ти тіко ниньки сі спробував галакати по нашому. Але шляк би тя трафив, як ти хвацько тикаєш на клавіатурі в кацапській абетці, коли курва компутером обзавівся)
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15.05.2022 20:54 Відповісти
Хорошо лизнул. А ещё не забудь отсосать
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15.05.2022 22:12 Відповісти
Я вiдповiм товаришу КубКубу. Наш Президент нравится всем до такой степени, что хочется его
им подарить, чтобы у них было тоже так хорошо, как у нас. А мы уж как нибудь победим в войне и
отстроимся без него и без всей его весёлой команды помощников.
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15.05.2022 20:59 Відповісти
Хто це ми? Коли неподобаеться призидент его отправляють в Ростов або за кораблем. І не чекають коли щось закончиться або начнеться і знов або - шукати 1000 причин. Всеравно нічого вам не допоможе. Вся европа чогось стоя плескае в лодоні а це вже дуже поважно.
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15.05.2022 21:12 Відповісти
То ти, уйобок, із Ростова строчиш? Га, *********!? У нас війна не з 2022-го року, а з 2014-го. І такі підори, як ти, 24/7 поливали гівном проукраїнського Президента Порошенка. Дополивалися до того, що "мудрий" нарід, не знайшовши в своїй голові ані крихти здорового ґлузду, привів до влади п'яту колону кремля. А стосовно Європи... Європа аплодує Україні, а не твоєму обдовбаному утирку, бо саме воно представляє на міжнародному рівні нашу державу. Іди краще повчись граматиці, пунктуації та орфографії, опудало їбане!
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15.05.2022 21:47 Відповісти
За клоуна проголосувало десь 25 - 28 % українців у другому туру виборів президента 2019 року.
Це десь кожен четвертий - третій.
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15.05.2022 21:58 Відповісти
, опудало їбане! І навіщо так себе обзивати як на мене дуже самокритично
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15.05.2022 22:03 Відповісти
Бачу, у тебе великі проблеми ще й зі сприйняттям тексту... Ну, може, хоч так роздивишся: ЙДИ *****, ******!
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15.05.2022 22:12 Відповісти
Скажемо так - нагороду отримав НАРОД України, а не екс комік.
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15.05.2022 21:56 Відповісти
За КАКИЕ заслуги нагорода? Бо не втiк?????
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15.05.2022 21:58 Відповісти
Зеленский, кто здал Херсонщину? Кому надо статью за госизмену предъявить? Зеленского и его ЗЕшлюх - в отставку за сдачу кацапам юго-востока Украины!!! Все смерти на вашей совести!!!!!
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15.05.2022 22:16 Відповісти
...ну бл... без "на город" не можуть... чи не розуміють що в Україні зовсім не так ставляться до тих, хто заглядав в очі путіну...
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15.05.2022 22:22 Відповісти
Пробка від пляшки пива боневтіку краще підійде. Зраднику своєї країни ніякі нагороди не вручають!
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15.05.2022 22:27 Відповісти
Такими темпами отримання нагород можна і Леоніда Брежнева обігнати можливо за особливі заслуги щось і скосять.
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15.05.2022 22:44 Відповісти
 
 