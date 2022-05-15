"Укрзализныця" с 16 мая запускает пригородные поезда из Киева в Тетерев через Ирпень, Бучу, Ворзель и Бородянку

"Укрзализныця" с 16 мая запускает ряд пригородных поездов между Киевом и Тетеревом через Ирпень, Бучу, Ворзель и Бородянку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении телеграм-канала "Укрзализныци".

С 16 мая будут курсировать следующие рейсы:

- поезд "Святошино-Тетерев" будет отправляться со станции "Святошино" в 05:20 и 17:52, прибывать в Тетерев в 07:09 и 19:38;

- поезд "Тетеров - Святошино" будет отправляться из Тетерева в 07:25 и 19:50, прибывать на станцию "Святошино" в 08:57 и 21:22.

"В Киеве, на станции "Святошин", пассажиры могут пересесть на кольцевой маршрут Kyiv City Express и продолжить поездку в другие уголки Киева", - отмечают в "Укрзализныце".

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