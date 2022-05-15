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Новости Агрессия России против Украины Война
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В оккупированном Россией Донецке бунтуют родные мобилизованных, - советник мэра Мариуполя Андрющенко

крим,мобілізація

В оккупированном россиянами Донецке бунтуют родные мобилизованных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Настолько сильное недовольство, что с завтрашнего дня "ДНР" устанавливает отдельные дни для встречи родных с мобилизованными и еще с мегабюрократической процедурой", - отметил советник.

Он подчеркнул, что "если Россия – тюрьма народов, то ее банановые сателлиты – камера одиночка".

Напомним, ныне омбудсман Людмила Денисова сообщила, что Россия проводит на временно оккупированных территориях Украины скрытую мобилизацию, а в ряды российской армии планируют призвать даже женщин.

Смотрите: Жены луганских "мобиков" устроили акцию протеста и требуют встречи с главарем "ЛНР" Пасечником: "Они брошены! Командование не знает, что они там находятся!". ВИДЕО

Донецьк (6323) мобилизация (2829) Андрющенко Петр (587)


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Топ комментарии
+51
Будьте ви всі прокляті, покидьки, нареферендумили імбецили. Жріть не обляпайтесь. І дабваболуганду в полон не брати.
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15.05.2022 21:00 Ответить
+44
На коленах бунтуют !
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15.05.2022 20:58 Ответить
+42
https://www.facebook.com/petroporoshenko?__cft__[0]=AZWef0Mwg6N0A7clJI83bPKNb0cXHowiEaNr8YuKfpaMVf-clQPA1EwV2OUkQ4zbrr8HCVb09LEgIB02TyRZZWyP5Rbu_gSt_tjCnTqOexi7FT10Vqf6VqZFuOW3anO_7yvxQaUs_BE3ObYJhP2gq0mBxnzEOA9bb0e__GthfP3PXukQkhehMVa2lxSULhl8ASQ&__tn__=-UC%2CP-R Петро Порошенко

https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/554290106056862?__cft__[0]=AZWef0Mwg6N0A7clJI83bPKNb0cXHowiEaNr8YuKfpaMVf-clQPA1EwV2OUkQ4zbrr8HCVb09LEgIB02TyRZZWyP5Rbu_gSt_tjCnTqOexi7FT10Vqf6VqZFuOW3anO_7yvxQaUs_BE3ObYJhP2gq0mBxnzEOA9bb0e__GthfP3PXukQkhehMVa2lxSULhl8ASQ&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год ·

Українська мова має значення. І фото, де російські комунальники знімають табличку Маріуполь, - живий тому доказ. Всього навсього одна буква їм заважала. Але яка важлива ця буква «і».

Життя нам добре довело, що підписання історичного закону про мову рівно три роки тому було правильним рішенням. Багаторічним спробам принизити суспільну роль української мови ми поклали край. І це треба було зробити давно. Відразу ж, як Україна здобула незалежність в 1991 році.

Українська мова має значення. Бо це такий собі кордон країни, який ідентифікує тебе як націю.

Українська мова має значення. За неї вбивали, катували. Її сотні разів забороняли. Вона сотні разів оживала. Бо «Мова - то серце народу: гине мова - гине народ».

І зараз, у буремні часи, коли російська орда прийшла на нашу землю, намагається скалічити та знищити нас, українців, як націю, понівечити Україну, її культуру, релігію та мову, ми заявляємо: НІКОМУ не дамо відібрати у нас мову.

Тож натхненно продовжуєм «своє робить»: Армія. Мова. Віра.
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15.05.2022 21:08 Ответить
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На коленах бунтуют !
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15.05.2022 20:58 Ответить
Так-страшний бунт стоя на калєнях...
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15.05.2022 21:02 Ответить
Пізно.
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15.05.2022 20:59 Ответить
Бумеранг Карми - девайс дуже швидкий.
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15.05.2022 21:37 Ответить
Будьте ви всі прокляті, покидьки, нареферендумили імбецили. Жріть не обляпайтесь. І дабваболуганду в полон не брати.
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15.05.2022 21:00 Ответить
війна почалась не з референдума, а з захоплення гіркіним Славянска.
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15.05.2022 21:58 Ответить
а ця курва прийшла?
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15.05.2022 22:23 Ответить
они так и не поняли, что "не было у них никаких родных" ))
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15.05.2022 21:01 Ответить
То жіночки просто зайняли місця до воєнкомату, ватани вже землю удобрили, ще й ватниць навезуть.
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15.05.2022 21:02 Ответить
Рэфэрэндум, Рэфэрэндум! утин введи Васька! Раиса, Раиса!
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15.05.2022 21:03 Ответить
А, еще вот это: "Дамбас не слышат, услыште дамбас!"
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15.05.2022 21:10 Ответить
А как же освобождать Бамбасс?
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15.05.2022 21:03 Ответить
исключительно гаубицами....
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15.05.2022 22:13 Ответить
А шо такое?
Что то не нравиться?
А почему собственно?
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15.05.2022 21:03 Ответить
вата самозачищається, йдучі на свій останній референдум
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15.05.2022 21:05 Ответить
Эти все советники, меры и прочая шелупонь чиновничья сдрыснула с Мариуполя в первый же день.
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15.05.2022 21:05 Ответить
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15.05.2022 21:06 Ответить
"Нравится не нравится, 3,14-уй на войну лугандонская красавица"
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15.05.2022 21:07 Ответить
нічособі, прям бунтують? вони думають що вони там мають якісь права? що вони мають право на якийсь бунт? що вони мають право на своє мнєніє? ахзахахахахахах це в них *залишки України* в крові, залишки свободолюбивості*... нєпорядок
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15.05.2022 21:08 Ответить
Скоро этих самок орков на подвал кинут
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15.05.2022 21:08 Ответить
https://www.facebook.com/petroporoshenko?__cft__[0]=AZWef0Mwg6N0A7clJI83bPKNb0cXHowiEaNr8YuKfpaMVf-clQPA1EwV2OUkQ4zbrr8HCVb09LEgIB02TyRZZWyP5Rbu_gSt_tjCnTqOexi7FT10Vqf6VqZFuOW3anO_7yvxQaUs_BE3ObYJhP2gq0mBxnzEOA9bb0e__GthfP3PXukQkhehMVa2lxSULhl8ASQ&__tn__=-UC%2CP-R Петро Порошенко

https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/554290106056862?__cft__[0]=AZWef0Mwg6N0A7clJI83bPKNb0cXHowiEaNr8YuKfpaMVf-clQPA1EwV2OUkQ4zbrr8HCVb09LEgIB02TyRZZWyP5Rbu_gSt_tjCnTqOexi7FT10Vqf6VqZFuOW3anO_7yvxQaUs_BE3ObYJhP2gq0mBxnzEOA9bb0e__GthfP3PXukQkhehMVa2lxSULhl8ASQ&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год ·

Українська мова має значення. І фото, де російські комунальники знімають табличку Маріуполь, - живий тому доказ. Всього навсього одна буква їм заважала. Але яка важлива ця буква «і».

Життя нам добре довело, що підписання історичного закону про мову рівно три роки тому було правильним рішенням. Багаторічним спробам принизити суспільну роль української мови ми поклали край. І це треба було зробити давно. Відразу ж, як Україна здобула незалежність в 1991 році.

Українська мова має значення. Бо це такий собі кордон країни, який ідентифікує тебе як націю.

Українська мова має значення. За неї вбивали, катували. Її сотні разів забороняли. Вона сотні разів оживала. Бо «Мова - то серце народу: гине мова - гине народ».

І зараз, у буремні часи, коли російська орда прийшла на нашу землю, намагається скалічити та знищити нас, українців, як націю, понівечити Україну, її культуру, релігію та мову, ми заявляємо: НІКОМУ не дамо відібрати у нас мову.

Тож натхненно продовжуєм «своє робить»: Армія. Мова. Віра.
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15.05.2022 21:08 Ответить
(Пам»яті Василів - Стуса і Симоненка…)

Душа.

«Ти все боявся, що душа змарніє,

Погасне, наче полум»я свічі,

І нікому вже буде розбудити

ЇЇ посеред мороку ночі…».



Вбивали слово… І душа вмирала…

Душа Вкраїни, щира і проста…

Бо на хресті віками розпинали,

Заткнувши рот, заклеївши уста…



Брехня зростала, душу затруївши

Зростали діти,вірячи у лжу,

Імення прадідів своїх забувши

Переступивши совісті межу.



Вінок зривали, кобзу розбивали

Сміялися із «мовы» «хуторян»

Однак, жагу до волі не зламали,

Вона лиш тліла, і не вірила в обман…



Десь там, у попелі, жарина тліла,

Палила серце, ятрила його

Сини і дочки кращі України

На плаху йшли, не хилячи чоло.



Але ці жертви не були даремні -

І крізь оці усі роки буремні

Встає душа! В сльозах, у крові

Встає душа, - і як дитя, сміється знову!



(С. Гайдамака).
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15.05.2022 21:13 Ответить
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15.05.2022 21:17 Ответить
"Найпершою і найголовнішою ознакою будь-якого народу - є її мова"
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15.05.2022 22:50 Ответить
Поменяла риторику, учла замечания, быстро подстриглась, ***** кацапская) Но, как была *****, такой и запомнилась.
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16.05.2022 00:33 Ответить
Им не нравится,что их мужей отправили неподготовленными и с ними русня плохо обращается...
Но никто из этих самок и не пискнул,что против войны с Украиной
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15.05.2022 21:08 Ответить
їх самиці це вабщє окремий вид, ВОНИ проти України і проти рабсії, їм лугдонбабве подобається, бо можно контрабасити ізі
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15.05.2022 21:15 Ответить
Щось пішло не так.
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15.05.2022 21:09 Ответить
На підвал їх.
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15.05.2022 21:09 Ответить
Повідомляється, що українські війська зруйнували залізничний міст між Сєвєродонецьком і Рубіжним.
Воїни знищили ці мости, щоб не допустити перекидання ординської техніки у бік Сєверодонецька
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15.05.2022 21:09 Ответить
а что с воеводовкой?
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15.05.2022 21:13 Ответить
Хлопці писали що відішли від Воєводівки під Сєвєродонецьк, ще тримали кусок жд (звідки також)
Якщо міст підірвано на виїзді з Сєвєра, то скорше за все, вона вже під орками..
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15.05.2022 21:17 Ответить
Та нехай вони виздихають,суки ! Ненавиджу тварюк дирляндських !
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15.05.2022 21:10 Ответить
А че так? Православные, гундяевские снаряды в глотку не лезут...? Жрите скрепы, раSSейские флаги и ложитесь теперь под рашн танки, как когда-то ложились под автомобили и бронетехнику ВС Украины!
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15.05.2022 21:11 Ответить
Это ж надо, мясо бунтует. Чего только в биологии не бывает…
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15.05.2022 21:12 Ответить
Бунтувати треба було раніше, а не з квітами "рускій мір" зустрічати...
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15.05.2022 21:13 Ответить
Це ще раз підкреслює. що вони колись жили в демократичній країні. щє. ******. не забули. що можно вийти чогось добиватися. в *расєї* про це вже й не згадують. Але там немає кого звільняти. тільки гнати поганою палкою всіх.
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15.05.2022 21:38 Ответить
Коли бачу номери АН руки чешуться. Але тримаюсь.
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15.05.2022 21:14 Ответить
у мене АН і шо? Підходь вломлю
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15.05.2022 22:00 Ответить
У мене АН, і шо? Підходь, переіпу
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15.05.2022 22:02 Ответить
КГМТ, ты где сейчас? Я подойду. Борзометр у тебя зашкаливает, надо откалибровать.
Если на фронте, то можешь не отвечать, разрешаю.
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16.05.2022 00:38 Ответить
потерпіть кілька місяців і Україна вас звільнить не буде ниякої днр-лнр -Сенат проголосует за выделение 40 миллиардов на оружие для Украины 18 мая, то есть в среду

Об этом сообщил сенатор-республиканец Митч Макконнелл, который недавно побывал в Киеве. В Пентагоне ранее заявляли, что 19 мая - крайний срок для такого голосования, иначе поставки оружия могут прерваться.
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15.05.2022 21:14 Ответить
Вообще выглядит довольно сомнительно. Что толку от таких деморализованных орков в малом количестве? И без вооружений. Нужна мобилизация и заградотряды. Только в эпоху спутников и дронов расстреливать своих может выйти боком. Не повезло Путину, нужно было нападать в 2003-ем году, тогда дронов не было и телефонов с камерами совсем немного. А теперь только снимать памперс и садится на швабру осталось.
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15.05.2022 21:14 Ответить
а шо хотят? по 7 миллионов рублей за каждого утилизированного?
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15.05.2022 21:16 Ответить
Тепер вже чують ДАМБАС?
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15.05.2022 21:17 Ответить
гори кацапьё і на землі і в пеклі !!!
///
В Ростовской области загорелась фабрика «Глория Джинс».
Об этом сообщают со ссылкой на ГУ МЧС РФ.
В воскресенье, 15 мая, во второй половине дня в Шахтах на Енисейском произошел крупный пожар на фабрике «Глория Джинс». Сообщение о возгорании поступило около 16:00.



На предприятии загорелся склад с полуфабрикатом продукции, сообщил сити-менеджер города Шахты Андрей Ковалев, прибывший на место ЧП.

На месте работает весь гарнизон, 7 пожарных расчетов. От МЧС привлечено 58 спасателей и 17 единиц техники.

Полиция ограничивает передвижение горожан рядом с территорией.

По данным источника, с места пожара было вынесено около 10 емкостей с химическими растворами для производства на швейном предприятии.
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15.05.2022 21:19 Ответить
Это провидение Господне, ибо нехер носить не скрепные джинсы, а пора наконе-то расейскому нороду возвернуться к посконным портам, а зимой не надевать вражеские "аляски", а импортозаместить их традиционными зипунами.
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15.05.2022 22:37 Ответить
Ну хоч щось! Нехай розкачують з середини!
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15.05.2022 21:27 Ответить
100% очередной бунт на коленках
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15.05.2022 21:27 Ответить
Зараз Казанський на 24 каналі розповідає які вони нещасні, як їх непідготовлених проти ЗСУ кинули, а вони воювати не хочуть, я так зрозумів, що треба їх було підготувати чи як?
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15.05.2022 21:28 Ответить
Ну те що вони нещасні і гарматне м'ясо це факт. Інша справа нахєра вони самі собі створили такі умови. Нормальні люди давно виїхали. Той же Казанський.
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15.05.2022 22:14 Ответить
шо прям взяли оружие в руки и начали отстреливаться от...кого то там...укров же ж проще убивать, чем себя защитить...
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15.05.2022 21:31 Ответить
Рабов в рай не пускают..
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15.05.2022 21:31 Ответить
Путен ввведи!
Хотели повоевать с Украиной?
Велком в окопы!
Об одном жалею, что этих мразей ***** первыми не послал в окопы.
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15.05.2022 21:35 Ответить
Ха-ха-ха!
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15.05.2022 21:39 Ответить
Нічого страшного. Самка кацапа за раз відкладає 10-12 яєць.
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15.05.2022 21:41 Ответить
Ці ... Іменно ці суки завели в хату війну

Бунтуйте і здохніть продажні тварі
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15.05.2022 21:45 Ответить
Утилизация коллаборантов... После деоккупации меньше будет проблем.
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15.05.2022 21:54 Ответить
Ой, шо правда бунтують? А шо кричать? "#путєнввєді"?! Чи коли ввів по самі гланди вже не хочуть на "росісю-матушку"
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15.05.2022 22:09 Ответить
У зрадників і запроданців один шлях - в пекло.
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15.05.2022 22:14 Ответить
Бунт - це коли є трупи. Без москальських трупів - це просто рохкання кацапських свиней в свинарнику.
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15.05.2022 22:25 Ответить
А класне визначення-протест на колінах. Все як у середньовіччя Мокшандії. зараз Вольдемар візьме в руки секиру і буде як царь петрушка воспитівають протестувальників.
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15.05.2022 23:19 Ответить
Кто что б не говорил, а ПТН таки омериканских агент! Классно он поддерживает Америку зачищая нам Донбасс!
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16.05.2022 00:30 Ответить
Шо, опять: путенспасссиии?
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16.05.2022 04:18 Ответить
Бунти не допоможуть. Тільки збройний супротив.
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16.05.2022 11:31 Ответить
 
 