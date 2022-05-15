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В окупованому Росією Донецьку бунтують рідні мобілізованих, - радник мера Маріуполя Андрющенко
В окупованому росіянам Донецьку бунтують рідні мобілізованих.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Настількі потужне незадоволення, що з завтрашнього дня "днр"встановлює окремі дні для зустрічі рідних з мобілізованими та ще з мегабюрократичною процедурою", - зазначив радник.
Він підкреслив, що "якщо росія - тюрма народів, то її бананові сателіти - камера одиночка".
Нагадаємо, нині омбудсман Людмила Денісова повідомила, що Росія проводить на тимчасово окупованих територіях України приховану мобілізацію, а до лав російської армії планують призвати навіть жінок.
Топ коментарі
+51 вставай
показати весь коментар15.05.2022 21:00 Відповісти Посилання
+44 Віктор Степаненко
показати весь коментар15.05.2022 20:58 Відповісти Посилання
+42 Ksenia VB
показати весь коментар15.05.2022 21:08 Відповісти Посилання
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А почему собственно?
https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/554290106056862?__cft__[0]=AZWef0Mwg6N0A7clJI83bPKNb0cXHowiEaNr8YuKfpaMVf-clQPA1EwV2OUkQ4zbrr8HCVb09LEgIB02TyRZZWyP5Rbu_gSt_tjCnTqOexi7FT10Vqf6VqZFuOW3anO_7yvxQaUs_BE3ObYJhP2gq0mBxnzEOA9bb0e__GthfP3PXukQkhehMVa2lxSULhl8ASQ&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год ·
Українська мова має значення. І фото, де російські комунальники знімають табличку Маріуполь, - живий тому доказ. Всього навсього одна буква їм заважала. Але яка важлива ця буква «і».
Життя нам добре довело, що підписання історичного закону про мову рівно три роки тому було правильним рішенням. Багаторічним спробам принизити суспільну роль української мови ми поклали край. І це треба було зробити давно. Відразу ж, як Україна здобула незалежність в 1991 році.
Українська мова має значення. Бо це такий собі кордон країни, який ідентифікує тебе як націю.
Українська мова має значення. За неї вбивали, катували. Її сотні разів забороняли. Вона сотні разів оживала. Бо «Мова - то серце народу: гине мова - гине народ».
І зараз, у буремні часи, коли російська орда прийшла на нашу землю, намагається скалічити та знищити нас, українців, як націю, понівечити Україну, її культуру, релігію та мову, ми заявляємо: НІКОМУ не дамо відібрати у нас мову.
Тож натхненно продовжуєм «своє робить»: Армія. Мова. Віра.
Душа.
«Ти все боявся, що душа змарніє,
Погасне, наче полум»я свічі,
І нікому вже буде розбудити
ЇЇ посеред мороку ночі…».
Вбивали слово… І душа вмирала…
Душа Вкраїни, щира і проста…
Бо на хресті віками розпинали,
Заткнувши рот, заклеївши уста…
Брехня зростала, душу затруївши
Зростали діти,вірячи у лжу,
Імення прадідів своїх забувши
Переступивши совісті межу.
Вінок зривали, кобзу розбивали
Сміялися із «мовы» «хуторян»
Однак, жагу до волі не зламали,
Вона лиш тліла, і не вірила в обман…
Десь там, у попелі, жарина тліла,
Палила серце, ятрила його
Сини і дочки кращі України
На плаху йшли, не хилячи чоло.
Але ці жертви не були даремні -
І крізь оці усі роки буремні
Встає душа! В сльозах, у крові
Встає душа, - і як дитя, сміється знову!
(С. Гайдамака).
Но никто из этих самок и не пискнул,что против войны с Украиной
Воїни знищили ці мости, щоб не допустити перекидання ординської техніки у бік Сєверодонецька
Якщо міст підірвано на виїзді з Сєвєра, то скорше за все, вона вже під орками..
Если на фронте, то можешь не отвечать, разрешаю.
Об этом сообщил сенатор-республиканец Митч Макконнелл, который недавно побывал в Киеве. В Пентагоне ранее заявляли, что 19 мая - крайний срок для такого голосования, иначе поставки оружия могут прерваться.
///
В Ростовской области загорелась фабрика «Глория Джинс».
Об этом сообщают со ссылкой на ГУ МЧС РФ.
В воскресенье, 15 мая, во второй половине дня в Шахтах на Енисейском произошел крупный пожар на фабрике «Глория Джинс». Сообщение о возгорании поступило около 16:00.
На предприятии загорелся склад с полуфабрикатом продукции, сообщил сити-менеджер города Шахты Андрей Ковалев, прибывший на место ЧП.
На месте работает весь гарнизон, 7 пожарных расчетов. От МЧС привлечено 58 спасателей и 17 единиц техники.
Полиция ограничивает передвижение горожан рядом с территорией.
По данным источника, с места пожара было вынесено около 10 емкостей с химическими растворами для производства на швейном предприятии.
Хотели повоевать с Украиной?
Велком в окопы!
Об одном жалею, что этих мразей ***** первыми не послал в окопы.
Бунтуйте і здохніть продажні тварі