В окупованому Росією Донецьку бунтують рідні мобілізованих, - радник мера Маріуполя Андрющенко

В окупованому росіянам Донецьку бунтують рідні мобілізованих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Настількі потужне незадоволення, що з завтрашнього дня "днр"встановлює окремі дні для зустрічі рідних з мобілізованими та ще з мегабюрократичною процедурою", - зазначив радник.

Він підкреслив, що "якщо росія - тюрма народів, то її бананові сателіти - камера одиночка".

Нагадаємо, нині омбудсман Людмила Денісова повідомила, що Росія проводить на тимчасово окупованих територіях України приховану мобілізацію, а до лав російської армії планують призвати навіть жінок.

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