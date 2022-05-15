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Новини Агресія Росії проти України Війна
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В окупованому Росією Донецьку бунтують рідні мобілізованих, - радник мера Маріуполя Андрющенко

крим,мобілізація

В окупованому росіянам Донецьку бунтують рідні мобілізованих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Настількі потужне незадоволення, що з завтрашнього дня "днр"встановлює окремі дні для зустрічі рідних з мобілізованими та ще з мегабюрократичною процедурою", - зазначив радник.

Він підкреслив, що "якщо росія - тюрма народів, то її бананові сателіти - камера одиночка".

Нагадаємо, нині омбудсман Людмила Денісова повідомила, що Росія проводить на тимчасово окупованих територіях України приховану мобілізацію, а до лав російської армії планують призвати навіть жінок.

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Автор: 

Донецьк (948) мобілізація (3140) Андрющенко Петро (700)


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Топ коментарі
+51
Будьте ви всі прокляті, покидьки, нареферендумили імбецили. Жріть не обляпайтесь. І дабваболуганду в полон не брати.
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15.05.2022 21:00 Відповісти
+44
На коленах бунтуют !
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15.05.2022 20:58 Відповісти
+42
https://www.facebook.com/petroporoshenko?__cft__[0]=AZWef0Mwg6N0A7clJI83bPKNb0cXHowiEaNr8YuKfpaMVf-clQPA1EwV2OUkQ4zbrr8HCVb09LEgIB02TyRZZWyP5Rbu_gSt_tjCnTqOexi7FT10Vqf6VqZFuOW3anO_7yvxQaUs_BE3ObYJhP2gq0mBxnzEOA9bb0e__GthfP3PXukQkhehMVa2lxSULhl8ASQ&__tn__=-UC%2CP-R Петро Порошенко

https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/554290106056862?__cft__[0]=AZWef0Mwg6N0A7clJI83bPKNb0cXHowiEaNr8YuKfpaMVf-clQPA1EwV2OUkQ4zbrr8HCVb09LEgIB02TyRZZWyP5Rbu_gSt_tjCnTqOexi7FT10Vqf6VqZFuOW3anO_7yvxQaUs_BE3ObYJhP2gq0mBxnzEOA9bb0e__GthfP3PXukQkhehMVa2lxSULhl8ASQ&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год ·

Українська мова має значення. І фото, де російські комунальники знімають табличку Маріуполь, - живий тому доказ. Всього навсього одна буква їм заважала. Але яка важлива ця буква «і».

Життя нам добре довело, що підписання історичного закону про мову рівно три роки тому було правильним рішенням. Багаторічним спробам принизити суспільну роль української мови ми поклали край. І це треба було зробити давно. Відразу ж, як Україна здобула незалежність в 1991 році.

Українська мова має значення. Бо це такий собі кордон країни, який ідентифікує тебе як націю.

Українська мова має значення. За неї вбивали, катували. Її сотні разів забороняли. Вона сотні разів оживала. Бо «Мова - то серце народу: гине мова - гине народ».

І зараз, у буремні часи, коли російська орда прийшла на нашу землю, намагається скалічити та знищити нас, українців, як націю, понівечити Україну, її культуру, релігію та мову, ми заявляємо: НІКОМУ не дамо відібрати у нас мову.

Тож натхненно продовжуєм «своє робить»: Армія. Мова. Віра.
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15.05.2022 21:08 Відповісти
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На коленах бунтуют !
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15.05.2022 20:58 Відповісти
Так-страшний бунт стоя на калєнях...
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15.05.2022 21:02 Відповісти
Пізно.
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15.05.2022 20:59 Відповісти
Бумеранг Карми - девайс дуже швидкий.
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15.05.2022 21:37 Відповісти
Будьте ви всі прокляті, покидьки, нареферендумили імбецили. Жріть не обляпайтесь. І дабваболуганду в полон не брати.
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15.05.2022 21:00 Відповісти
війна почалась не з референдума, а з захоплення гіркіним Славянска.
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15.05.2022 21:58 Відповісти
а ця курва прийшла?
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15.05.2022 22:23 Відповісти
они так и не поняли, что "не было у них никаких родных" ))
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15.05.2022 21:01 Відповісти
То жіночки просто зайняли місця до воєнкомату, ватани вже землю удобрили, ще й ватниць навезуть.
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15.05.2022 21:02 Відповісти
Рэфэрэндум, Рэфэрэндум! утин введи Васька! Раиса, Раиса!
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15.05.2022 21:03 Відповісти
А, еще вот это: "Дамбас не слышат, услыште дамбас!"
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15.05.2022 21:10 Відповісти
А как же освобождать Бамбасс?
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15.05.2022 21:03 Відповісти
исключительно гаубицами....
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15.05.2022 22:13 Відповісти
А шо такое?
Что то не нравиться?
А почему собственно?
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15.05.2022 21:03 Відповісти
вата самозачищається, йдучі на свій останній референдум
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15.05.2022 21:05 Відповісти
Эти все советники, меры и прочая шелупонь чиновничья сдрыснула с Мариуполя в первый же день.
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15.05.2022 21:05 Відповісти
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15.05.2022 21:06 Відповісти
"Нравится не нравится, 3,14-уй на войну лугандонская красавица"
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15.05.2022 21:07 Відповісти
нічособі, прям бунтують? вони думають що вони там мають якісь права? що вони мають право на якийсь бунт? що вони мають право на своє мнєніє? ахзахахахахахах це в них *залишки України* в крові, залишки свободолюбивості*... нєпорядок
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15.05.2022 21:08 Відповісти
Скоро этих самок орков на подвал кинут
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15.05.2022 21:08 Відповісти
https://www.facebook.com/petroporoshenko?__cft__[0]=AZWef0Mwg6N0A7clJI83bPKNb0cXHowiEaNr8YuKfpaMVf-clQPA1EwV2OUkQ4zbrr8HCVb09LEgIB02TyRZZWyP5Rbu_gSt_tjCnTqOexi7FT10Vqf6VqZFuOW3anO_7yvxQaUs_BE3ObYJhP2gq0mBxnzEOA9bb0e__GthfP3PXukQkhehMVa2lxSULhl8ASQ&__tn__=-UC%2CP-R Петро Порошенко

https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/554290106056862?__cft__[0]=AZWef0Mwg6N0A7clJI83bPKNb0cXHowiEaNr8YuKfpaMVf-clQPA1EwV2OUkQ4zbrr8HCVb09LEgIB02TyRZZWyP5Rbu_gSt_tjCnTqOexi7FT10Vqf6VqZFuOW3anO_7yvxQaUs_BE3ObYJhP2gq0mBxnzEOA9bb0e__GthfP3PXukQkhehMVa2lxSULhl8ASQ&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год ·

Українська мова має значення. І фото, де російські комунальники знімають табличку Маріуполь, - живий тому доказ. Всього навсього одна буква їм заважала. Але яка важлива ця буква «і».

Життя нам добре довело, що підписання історичного закону про мову рівно три роки тому було правильним рішенням. Багаторічним спробам принизити суспільну роль української мови ми поклали край. І це треба було зробити давно. Відразу ж, як Україна здобула незалежність в 1991 році.

Українська мова має значення. Бо це такий собі кордон країни, який ідентифікує тебе як націю.

Українська мова має значення. За неї вбивали, катували. Її сотні разів забороняли. Вона сотні разів оживала. Бо «Мова - то серце народу: гине мова - гине народ».

І зараз, у буремні часи, коли російська орда прийшла на нашу землю, намагається скалічити та знищити нас, українців, як націю, понівечити Україну, її культуру, релігію та мову, ми заявляємо: НІКОМУ не дамо відібрати у нас мову.

Тож натхненно продовжуєм «своє робить»: Армія. Мова. Віра.
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15.05.2022 21:08 Відповісти
(Пам»яті Василів - Стуса і Симоненка…)

Душа.

«Ти все боявся, що душа змарніє,

Погасне, наче полум»я свічі,

І нікому вже буде розбудити

ЇЇ посеред мороку ночі…».



Вбивали слово… І душа вмирала…

Душа Вкраїни, щира і проста…

Бо на хресті віками розпинали,

Заткнувши рот, заклеївши уста…



Брехня зростала, душу затруївши

Зростали діти,вірячи у лжу,

Імення прадідів своїх забувши

Переступивши совісті межу.



Вінок зривали, кобзу розбивали

Сміялися із «мовы» «хуторян»

Однак, жагу до волі не зламали,

Вона лиш тліла, і не вірила в обман…



Десь там, у попелі, жарина тліла,

Палила серце, ятрила його

Сини і дочки кращі України

На плаху йшли, не хилячи чоло.



Але ці жертви не були даремні -

І крізь оці усі роки буремні

Встає душа! В сльозах, у крові

Встає душа, - і як дитя, сміється знову!



(С. Гайдамака).
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15.05.2022 21:13 Відповісти
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15.05.2022 21:17 Відповісти
"Найпершою і найголовнішою ознакою будь-якого народу - є її мова"
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15.05.2022 22:50 Відповісти
Поменяла риторику, учла замечания, быстро подстриглась, ***** кацапская) Но, как была *****, такой и запомнилась.
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16.05.2022 00:33 Відповісти
Им не нравится,что их мужей отправили неподготовленными и с ними русня плохо обращается...
Но никто из этих самок и не пискнул,что против войны с Украиной
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15.05.2022 21:08 Відповісти
їх самиці це вабщє окремий вид, ВОНИ проти України і проти рабсії, їм лугдонбабве подобається, бо можно контрабасити ізі
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15.05.2022 21:15 Відповісти
Щось пішло не так.
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15.05.2022 21:09 Відповісти
На підвал їх.
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15.05.2022 21:09 Відповісти
Повідомляється, що українські війська зруйнували залізничний міст між Сєвєродонецьком і Рубіжним.
Воїни знищили ці мости, щоб не допустити перекидання ординської техніки у бік Сєверодонецька
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15.05.2022 21:09 Відповісти
а что с воеводовкой?
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15.05.2022 21:13 Відповісти
Хлопці писали що відішли від Воєводівки під Сєвєродонецьк, ще тримали кусок жд (звідки також)
Якщо міст підірвано на виїзді з Сєвєра, то скорше за все, вона вже під орками..
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15.05.2022 21:17 Відповісти
Та нехай вони виздихають,суки ! Ненавиджу тварюк дирляндських !
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15.05.2022 21:10 Відповісти
А че так? Православные, гундяевские снаряды в глотку не лезут...? Жрите скрепы, раSSейские флаги и ложитесь теперь под рашн танки, как когда-то ложились под автомобили и бронетехнику ВС Украины!
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15.05.2022 21:11 Відповісти
Это ж надо, мясо бунтует. Чего только в биологии не бывает…
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15.05.2022 21:12 Відповісти
Бунтувати треба було раніше, а не з квітами "рускій мір" зустрічати...
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15.05.2022 21:13 Відповісти
Це ще раз підкреслює. що вони колись жили в демократичній країні. щє. ******. не забули. що можно вийти чогось добиватися. в *расєї* про це вже й не згадують. Але там немає кого звільняти. тільки гнати поганою палкою всіх.
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15.05.2022 21:38 Відповісти
Коли бачу номери АН руки чешуться. Але тримаюсь.
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15.05.2022 21:14 Відповісти
у мене АН і шо? Підходь вломлю
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15.05.2022 22:00 Відповісти
У мене АН, і шо? Підходь, переіпу
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15.05.2022 22:02 Відповісти
КГМТ, ты где сейчас? Я подойду. Борзометр у тебя зашкаливает, надо откалибровать.
Если на фронте, то можешь не отвечать, разрешаю.
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16.05.2022 00:38 Відповісти
потерпіть кілька місяців і Україна вас звільнить не буде ниякої днр-лнр -Сенат проголосует за выделение 40 миллиардов на оружие для Украины 18 мая, то есть в среду

Об этом сообщил сенатор-республиканец Митч Макконнелл, который недавно побывал в Киеве. В Пентагоне ранее заявляли, что 19 мая - крайний срок для такого голосования, иначе поставки оружия могут прерваться.
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15.05.2022 21:14 Відповісти
Вообще выглядит довольно сомнительно. Что толку от таких деморализованных орков в малом количестве? И без вооружений. Нужна мобилизация и заградотряды. Только в эпоху спутников и дронов расстреливать своих может выйти боком. Не повезло Путину, нужно было нападать в 2003-ем году, тогда дронов не было и телефонов с камерами совсем немного. А теперь только снимать памперс и садится на швабру осталось.
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15.05.2022 21:14 Відповісти
а шо хотят? по 7 миллионов рублей за каждого утилизированного?
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15.05.2022 21:16 Відповісти
Тепер вже чують ДАМБАС?
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15.05.2022 21:17 Відповісти
гори кацапьё і на землі і в пеклі !!!
///
В Ростовской области загорелась фабрика «Глория Джинс».
Об этом сообщают со ссылкой на ГУ МЧС РФ.
В воскресенье, 15 мая, во второй половине дня в Шахтах на Енисейском произошел крупный пожар на фабрике «Глория Джинс». Сообщение о возгорании поступило около 16:00.



На предприятии загорелся склад с полуфабрикатом продукции, сообщил сити-менеджер города Шахты Андрей Ковалев, прибывший на место ЧП.

На месте работает весь гарнизон, 7 пожарных расчетов. От МЧС привлечено 58 спасателей и 17 единиц техники.

Полиция ограничивает передвижение горожан рядом с территорией.

По данным источника, с места пожара было вынесено около 10 емкостей с химическими растворами для производства на швейном предприятии.
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15.05.2022 21:19 Відповісти
Это провидение Господне, ибо нехер носить не скрепные джинсы, а пора наконе-то расейскому нороду возвернуться к посконным портам, а зимой не надевать вражеские "аляски", а импортозаместить их традиционными зипунами.
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15.05.2022 22:37 Відповісти
Ну хоч щось! Нехай розкачують з середини!
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15.05.2022 21:27 Відповісти
100% очередной бунт на коленках
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15.05.2022 21:27 Відповісти
Зараз Казанський на 24 каналі розповідає які вони нещасні, як їх непідготовлених проти ЗСУ кинули, а вони воювати не хочуть, я так зрозумів, що треба їх було підготувати чи як?
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15.05.2022 21:28 Відповісти
Ну те що вони нещасні і гарматне м'ясо це факт. Інша справа нахєра вони самі собі створили такі умови. Нормальні люди давно виїхали. Той же Казанський.
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15.05.2022 22:14 Відповісти
шо прям взяли оружие в руки и начали отстреливаться от...кого то там...укров же ж проще убивать, чем себя защитить...
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15.05.2022 21:31 Відповісти
Рабов в рай не пускают..
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15.05.2022 21:31 Відповісти
Путен ввведи!
Хотели повоевать с Украиной?
Велком в окопы!
Об одном жалею, что этих мразей ***** первыми не послал в окопы.
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15.05.2022 21:35 Відповісти
Ха-ха-ха!
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15.05.2022 21:39 Відповісти
Нічого страшного. Самка кацапа за раз відкладає 10-12 яєць.
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15.05.2022 21:41 Відповісти
Ці ... Іменно ці суки завели в хату війну

Бунтуйте і здохніть продажні тварі
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15.05.2022 21:45 Відповісти
Утилизация коллаборантов... После деоккупации меньше будет проблем.
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15.05.2022 21:54 Відповісти
Ой, шо правда бунтують? А шо кричать? "#путєнввєді"?! Чи коли ввів по самі гланди вже не хочуть на "росісю-матушку"
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15.05.2022 22:09 Відповісти
У зрадників і запроданців один шлях - в пекло.
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15.05.2022 22:14 Відповісти
Бунт - це коли є трупи. Без москальських трупів - це просто рохкання кацапських свиней в свинарнику.
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15.05.2022 22:25 Відповісти
А класне визначення-протест на колінах. Все як у середньовіччя Мокшандії. зараз Вольдемар візьме в руки секиру і буде як царь петрушка воспитівають протестувальників.
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15.05.2022 23:19 Відповісти
Кто что б не говорил, а ПТН таки омериканских агент! Классно он поддерживает Америку зачищая нам Донбасс!
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16.05.2022 00:30 Відповісти
Шо, опять: путенспасссиии?
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16.05.2022 04:18 Відповісти
Бунти не допоможуть. Тільки збройний супротив.
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16.05.2022 11:31 Відповісти
 
 