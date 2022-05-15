Жены луганских "мобиков" устроили акцию протеста и требуют встречи с главарем "ЛНР" Пасечником: "Они брошены! Командование не знает, что они там находятся!". ВИДЕО
Жены луганских "мобиков" устроили акцию протеста и требуют встречи с главарем террористов "ЛНР" Леонидом Пасечником.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент записи c акции протеста опубликован в соцсетях.
Пусть бегом покрывают самок,а то еще призывной возраст поднимут.Да и самок ,судя по всему, скоро забривать начнут.Просили же,курвы-путен введи.Получите,тупые ***** и распишитесь.
що за вигадки, дискримінують орду орків
Це - жінки донбаської швейцарії?
"Донбасс никогда не станет на колени"?
Привыкайте, "на коленях" теперь будет ваша постоянная стойка... Вы ***** никому не нужны...
Правда не знали куди