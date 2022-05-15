РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7531 посетитель онлайн
Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
19 759 80

Жены луганских "мобиков" устроили акцию протеста и требуют встречи с главарем "ЛНР" Пасечником: "Они брошены! Командование не знает, что они там находятся!". ВИДЕО

Жены луганских "мобиков" устроили акцию протеста и требуют встречи с главарем террористов "ЛНР" Леонидом Пасечником.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент записи c акции протеста опубликован в соцсетях.

Смотрите: "Нам угрожают тюрьмой и расстрелом", - россияне не пускают на свою территорию батальон мобилизованных "эленеровцев", сбежавших к границе с позиций в Украине. ВИДЕО

Луганск (3174) мобилизация (2908) Пасечник Леонид (37)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+89
Вам за 8 лет только дошло что вы там никто? Если они своих за людей не считают - то отношение к вам можно смело делить на 10. Чем меньше вас останется - тем им лучше, меньше денег будет уходить.
показать весь комментарий
15.05.2022 17:00 Ответить
+69
******** ********авіч, біжалі от бєндєровцав, на вас надеялісь, а прібіжалі к другім бандєровцам, спасітє памагітє чєлом бьйом
показать весь комментарий
15.05.2022 16:59 Ответить
+61
Подивишся на тих лндерівців... Тупі як якісь бабуїни. Не люди точно.
показать весь комментарий
15.05.2022 17:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
******** ********авіч, біжалі от бєндєровцав, на вас надеялісь, а прібіжалі к другім бандєровцам, спасітє памагітє чєлом бьйом
показать весь комментарий
15.05.2022 16:59 Ответить
войско то взбунтовалось!!! кричат-царь ненастоящий!!!
показать весь комментарий
15.05.2022 20:13 Ответить
"Лугандонию" потрібно захищати, так вони і не зрозуміли, що вони лохи
показать весь комментарий
15.05.2022 21:11 Ответить
Ватні довбойобки -привели біду на Україну 8 років тому-а тепер жаліються! "Верните наших мужей-обдроченцев"! Ну ну- продажні шлюхи!
показать весь комментарий
16.05.2022 07:57 Ответить
На подвал захотели?
показать весь комментарий
15.05.2022 17:00 Ответить
да их там даже ЗА МУСОР С ПОМОЙКИ НЕ ВСПРИНИМАЮТ ОТ СЛОВА ВООБЩЕ так что то там петушится перед глазенками бегает мелькает... а на деле ВАКУУМ... пустота... они еще не догадались как Луганск Донец будут уничтожены взорваны уходящими рашистами в Россию и обстреляны с территории России и артой и РСЗО и ракетами крылатыми и авиация все будет тип топ и фосфорные и вакуумные все прочее кассетные..и так далее.. на прощание даже их еще Нервнопаралитическими боеприпасами помоют.. чтобы не шибко гавкали что было у них в период оккупации...
показать весь комментарий
15.05.2022 17:37 Ответить
Вам за 8 лет только дошло что вы там никто? Если они своих за людей не считают - то отношение к вам можно смело делить на 10. Чем меньше вас останется - тем им лучше, меньше денег будет уходить.
показать весь комментарий
15.05.2022 17:00 Ответить
Чім меньше їх залишиться,тім і нам краще.Так піднимимо келихи за утілізацію донбасяцького сміття.Це я вам як Маріуполіць кажу.
показать весь комментарий
15.05.2022 18:09 Ответить
Чем кумушек считать трудиться ... . Якщо ти маріуполець , то маєш знати , що там таких теж дуже багато .
показать весь комментарий
15.05.2022 18:31 Ответить
нє, не дійшло. далі думають, шо "старший брат" просто не знає, як з ними обійшлися. все як завжди в раssєйській імперії: "царь хороший - бояре плохие"
показать весь комментарий
15.05.2022 20:10 Ответить
Подивишся на тих лндерівців... Тупі як якісь бабуїни. Не люди точно.
показать весь комментарий
15.05.2022 17:01 Ответить
дамбас паражняк нє гоніт! простиє даунєцкіє дєвчонкі
показать весь комментарий
15.05.2022 17:12 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2022 17:16 Ответить
Угу..Десятидолларовые.
показать весь комментарий
15.05.2022 18:10 Ответить
Не ображайте бабуінів.
показать весь комментарий
15.05.2022 20:14 Ответить
а ви не ображайте 10 доларів! Там 200 ржурублей -красна ціна і пляшка водки "Ополченец у гробу"
показать весь комментарий
16.05.2022 08:00 Ответить
Мнение расходного материала орков не волнует.
показать весь комментарий
15.05.2022 17:01 Ответить
походу путіе здав лднр разом з тією бидлотою- ну тримайтесь зрадники- українці йдуть до вас-
показать весь комментарий
15.05.2022 17:03 Ответить
Та нічьо баби-дури,ви іщьо наражаєтє пушечнава мяса...
показать весь комментарий
15.05.2022 17:03 Ответить
так ражать та ат кавота нада, а нікаво нєту.
показать весь комментарий
15.05.2022 17:05 Ответить
Хмм..Произывают от 18 до 65-ти.Чё там не осталось крепких мужичков старше 66?
Пусть бегом покрывают самок,а то еще призывной возраст поднимут.Да и самок ,судя по всему, скоро забривать начнут.Просили же,курвы-путен введи.Получите,тупые ***** и распишитесь.
показать весь комментарий
15.05.2022 18:21 Ответить
а как на счет бурятов, тувинцев, кадыровцев наконец. Вон сколько претендентов. А они о своих придурках кричат.
показать весь комментарий
15.05.2022 22:49 Ответить
Чому до бурятів не звертаються?
показать весь комментарий
15.05.2022 21:12 Ответить
патєрь нєт,
що за вигадки, дискримінують орду орків
показать весь комментарий
15.05.2022 17:03 Ответить
сучкі, ви хотіли руського миру, так жеріть, потвори, чим ви не задоволені?
показать весь комментарий
15.05.2022 17:03 Ответить
Мобички буянят. На подвал просятся.
показать весь комментарий
15.05.2022 17:03 Ответить
Та о 5й ранки їх й заберуть на підвал як "дяди" *******....
показать весь комментарий
15.05.2022 17:08 Ответить
Та там головна "суть" що росіяни втекли а "мобіков-бобіков" кинули. Та ще мабуть в рашку не пустили. От такий він "руський мир"
показать весь комментарий
15.05.2022 17:07 Ответить
Разьяснительную Бригаду
показать весь комментарий
15.05.2022 17:09 Ответить
так то за орків. а за м'ясо з дирляндії не дають і копійки.
показать весь комментарий
15.05.2022 17:16 Ответить
Было по 10, кто вовремя исдох. С недавних пор по 5. Заявок слишком много.
показать весь комментарий
15.05.2022 17:29 Ответить
В лугандоні ніби по 5 т ржублєй.
показать весь комментарий
15.05.2022 17:37 Ответить
Це донбасядло не обурюється тим фактом,що їх відправили воювати проти своєї країни і вбивати співгромадян,а вазмущєно,що погано підготували,щоб вбивати... Нахера це біосміття взагалі в полон брати? Кацапів обміняти хоч можна,а це лайно кому потрібне?
показать весь комментарий
15.05.2022 17:11 Ответить
А вони вважають Україну своєю країною?,ви бачили там такі масові акції які були проти окупантів на Херсонщині чи Запоріжчині?
показать весь комментарий
15.05.2022 17:51 Ответить
Були ще більщі у Донецьку , але що можна зробити , якщо місцеві мєнти та сбу продажні .
показать весь комментарий
15.05.2022 18:40 Ответить
Це точно.
показать весь комментарий
15.05.2022 18:11 Ответить
Як ще росіяни мають відноситись до біомаси без роду та племені - на забій.
показать весь комментарий
15.05.2022 17:11 Ответить
Делом займитесь! Вам надо ещё нарожать! Как? Да кого *бёт чужое горе?! Непорочным зачатием от альфасамца *****, так и визжите - путин ВВЕДИ!
показать весь комментарий
15.05.2022 17:12 Ответить
В любом случае, за дискредитацию ВС РФ, 18 лет зоны-поселения. Ватники, барак, палёнка, все как вы любите.
показать весь комментарий
15.05.2022 17:14 Ответить
Мова йде про полк мобілізованих рашистамі луГАНДОНов...ОЙ! Нашіх людєй в окупаціі,які відступили на територію рф,де були затримані прикордонниками орди.Зверніть увагу!Це не взвод,ні рота - цілий полк зрадників,яких грошима зі свого ПФ та фонду соціальних виплат за всі ці роки ВИГОДУВАЛА Україна.Мало того,вона і СЬОГОДНІ продовжує ім платити пенсіі,інвалідські та допомогу на дітей.Може вже досить?
показать весь комментарий
15.05.2022 17:15 Ответить
одичалые,блин....
показать весь комментарий
15.05.2022 17:15 Ответить
Театр абсурда!!! Смотрел бы смотрел!!!
показать весь комментарий
15.05.2022 17:15 Ответить
Заёрзали сучки. 8 лет орали "Путин, введи!". Ну вот, ввёл. Наслаждаетесь? Или шо, опять не так? Та на вас не угодишь, ****.
показать весь комментарий
15.05.2022 17:15 Ответить
Курки дурні вас не існує в природі ви позбавили себе українських документів туму ніде не числитесь все ви мертві души всіх вас може вбити пасечнік і все вас немає ви просто оболонки крові і лайна безпоавні
показать весь комментарий
15.05.2022 17:18 Ответить
Почему "освобождённые" так кричат?
показать весь комментарий
15.05.2022 17:19 Ответить
Рассея ж сваих не бросаить.
показать весь комментарий
15.05.2022 17:21 Ответить
Що це за перекосойоблєні *****?
Це - жінки донбаської швейцарії?

"Донбасс никогда не станет на колени"?

Привыкайте, "на коленях" теперь будет ваша постоянная стойка... Вы ***** никому не нужны...
показать весь комментарий
15.05.2022 17:22 Ответить
мобики сыграли в гробики 💀😆
показать весь комментарий
15.05.2022 17:25 Ответить
Зараз кадирівці порєшають, і баби будуть задоволені
показать весь комментарий
15.05.2022 17:25 Ответить
ваги пихатели всё, ехай на росию. может кетайца подцепите
показать весь комментарий
15.05.2022 17:27 Ответить
А як, щодо тих ватосамок у Києві з луганди, які жили за української влади, але "все бачили на власні очі, як то все починалося у 2014 і знають правду". Треба і їх мобілізувати для балансу, так мовити. Ми не допрацьовуємо
показать весь комментарий
15.05.2022 17:28 Ответить
Почему мне их не жалко?
показать весь комментарий
15.05.2022 17:36 Ответить
Потому что они нас предали , предали Родину , это самое мерзкое преступление
показать весь комментарий
15.05.2022 21:15 Ответить
нема на мапі світу такої країни як ЛНР
показать весь комментарий
15.05.2022 17:37 Ответить
Да и ху с ними.
показать весь комментарий
15.05.2022 17:40 Ответить
Ахахах, командование как раз знает)))
показать весь комментарий
15.05.2022 17:41 Ответить
Выдайте каждой этой самке по 1 рулону.
показать весь комментарий
15.05.2022 17:41 Ответить
Їхні чоловіки це сміття і вони також.
показать весь комментарий
15.05.2022 17:53 Ответить
Что хотели лугандоньІ, то ешьте ложкой.
показать весь комментарий
15.05.2022 17:53 Ответить
Зараз кацапи "покладуть" всіх самців. Потім візьмуться за самок. Їм примусово "запропонують" помститися за своїх самців. Ну а "лічинок" вивезуть в ********* в інтернати де будуть ліпити з них яничарів "руzкаго міра". Деяких віддадуть дєдушкам і бабушкам "на виховання" памятаючи яких дебілів-дітей вони вже виростили на убій...
показать весь комментарий
15.05.2022 17:57 Ответить
крепкого здоровья покойным Слава Україні
показать весь комментарий
15.05.2022 18:03 Ответить
Прорвало на сміх...
показать весь комментарий
15.05.2022 18:24 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2022 18:35 Ответить
Як йшли, як йшли, Боже, як йшли, "с песней и флагом по жизни"?
Правда не знали куди
показать весь комментарий
15.05.2022 21:16 Ответить
До чего ********** курицы) Уже нужно вещи собирать на кацапию а они *** бунтуют.
показать весь комментарий
15.05.2022 18:49 Ответить
Ги ..Ги....а чого бажають ці свині...нехай ідуть та здохнуть разом...
показать весь комментарий
15.05.2022 18:52 Ответить
чего они так истерят? Должны гордиться, епта...))
показать весь комментарий
15.05.2022 18:55 Ответить
Te rezervniki v zhope
показать весь комментарий
15.05.2022 19:56 Ответить
Та єщьо наражаєтє...
показать весь комментарий
15.05.2022 20:08 Ответить
Третій місяць війни іде,а вони думали,що для чистки унітазів їх забрали чи як?
показать весь комментарий
15.05.2022 20:37 Ответить
Предатели падлючьи... это из за их тупых мозгов эта война ! Чтоб вы провалились курвы затяганные
показать весь комментарий
15.05.2022 21:13 Ответить
Яке чисте буде повітря в Донецьку ,після звільнення все мгб обдроченци ,поліцаї,керівник зрадники,вчителі та їх лічинки на вихід в кацапію і всі з паспортом двуглавой куріци ,ех красівоє
показать весь комментарий
15.05.2022 21:17 Ответить
Девчата все норм,скоро по 20 тис на рукі за ваньку дохлого ех заживете
показать весь комментарий
15.05.2022 21:21 Ответить
Ага, п.здуйте в ваєнкомат, нехай і вас мобілізують, а то щось м'ясо скінчилось .
показать весь комментарий
15.05.2022 21:22 Ответить
Да ладно, дуры. Получите по 10 тыщ самой надёжой бумаги. Не Обуховская, но тоже ниччё.
показать весь комментарий
15.05.2022 21:40 Ответить
Страшные совковые бабы, не удивительно, что мужья предпочитают идти на смерть, а не на них.
показать весь комментарий
15.05.2022 23:05 Ответить
Не переживайте бабенки, вам новых мужиков выдадут, с Кавказа и Средей Азии. Ничем не хуже старых
показать весь комментарий
15.05.2022 23:32 Ответить
2014 г :"Путин введи войска..." и вот результат
показать весь комментарий
16.05.2022 00:00 Ответить
 
 