РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10391 посетитель онлайн
Новости
3 479 18

В Каннах появилась площадь Тараса Шевченко. ФОТО

На карте известного французского города Канны появились сразу два украинских "центра притяжения" - площадь Тараса Шевченко и Украинский дом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на посольство Украины во Франции.

В Каннах появилась площадь Тараса Шевченко 01

Торжественная церемония переименования уютной каннской площади в честь украинского поэта Тараса Шевченко состоялась с участием посла Украины во Франции Вадима Омельченко и мэра города Канны, президента Ассоциации мэров городов Франции Давида Лизнара, а также в присутствии активистов франко-украинских ассоциаций, местных политических и украинских семей, которые нашли убежище в Каннах и окрестностях.

В Каннах появилась площадь Тараса Шевченко 02

Стоит отметить, что мэрия Канн была одной из первых во Франции, которая вывесила желто-голубой флаг в знак солидарности с украинцами на утро после российского нападения на Украину. С тех пор Канны являются одним из мощных хабов сбора и отправки гуманитарной помощи для Украины, а также центром приема временно перемещенных украинцев.

Читайте также: Каннский кинофестиваль запретил доступ российским журналистам из-за войны в Украине, – НСЖУ

В Каннах появилась площадь Тараса Шевченко 03

Также муниципальными властями принято решение о выделении под Украинский дом просторного помещения в центре Канн, которое планировалось для продажи.

Автор: 

Канны (49) Франция (3555) Шевченко Тарас (272)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+10
Формула-1 дискваліфувала команду раши
показать весь комментарий
15.05.2022 21:20 Ответить
+5
Варто відзначити, що мерія м.Канн була однією з перших у Франції, яка вивісила жовто-блакатний прапор Джерело: .. Не "жовто-блакатний" а синьо-жовтий прапор!
показать весь комментарий
15.05.2022 21:25 Ответить
+3
судят не по внешности а по делам.
показать весь комментарий
15.05.2022 21:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Формула-1 дискваліфувала команду раши
показать весь комментарий
15.05.2022 21:20 Ответить
Варто відзначити, що мерія м.Канн була однією з перших у Франції, яка вивісила жовто-блакатний прапор Джерело: .. Не "жовто-блакатний" а синьо-жовтий прапор!
показать весь комментарий
15.05.2022 21:25 Ответить
Невже в Каннах, всі жінки такі страшні?
показать весь комментарий
15.05.2022 21:26 Ответить
невже в вашій родині всі такі дурні?
показать весь комментарий
15.05.2022 21:43 Ответить
"Дякувати інквизиції", яка знищувала всіх вродливих жінок.
показать весь комментарий
15.05.2022 21:45 Ответить
До речі, так. Інквізиція знищувала вродливих жінок пачками. Інквізитори лукаво вважали, що врода дається жінкам Нечистим саме для того, аби спокушати чоловіків. Більшість жінок, яких звинуватили у відьомстві і згодом стратили, швидше за все були молодими і вродливими. Деякі виродки на цьому поприщі вдавались до помсти. Наприклад, якщо якийсь мудак підкочував до якоїсь красуні і отримував облизня, він звинувачував її у відьомстві і дівчину страчували. Мовляв, не діставайся ж ти нікому. Інквізиторам не потрібні були конкретні докази, для них було достатньо простих звинувачень. Всі "докази", якщо такі мались, були брехнею та фікцією.
показать весь комментарий
15.05.2022 22:32 Ответить
страшні це як?
показать весь комментарий
15.05.2022 21:28 Ответить
судят не по внешности а по делам.
показать весь комментарий
15.05.2022 21:30 Ответить
Taras Hryhorovych Shevchenko !!!
показать весь комментарий
15.05.2022 22:08 Ответить
Французькою пишеться саме так, як на фото.
показать весь комментарий
15.05.2022 22:12 Ответить
є там і нормальні французи
показать весь комментарий
15.05.2022 22:56 Ответить
 
 