В Каннах появилась площадь Тараса Шевченко. ФОТО

На карте известного французского города Канны появились сразу два украинских "центра притяжения" - площадь Тараса Шевченко и Украинский дом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на посольство Украины во Франции.

Торжественная церемония переименования уютной каннской площади в честь украинского поэта Тараса Шевченко состоялась с участием посла Украины во Франции Вадима Омельченко и мэра города Канны, президента Ассоциации мэров городов Франции Давида Лизнара, а также в присутствии активистов франко-украинских ассоциаций, местных политических и украинских семей, которые нашли убежище в Каннах и окрестностях.

Стоит отметить, что мэрия Канн была одной из первых во Франции, которая вывесила желто-голубой флаг в знак солидарности с украинцами на утро после российского нападения на Украину. С тех пор Канны являются одним из мощных хабов сбора и отправки гуманитарной помощи для Украины, а также центром приема временно перемещенных украинцев.

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Также муниципальными властями принято решение о выделении под Украинский дом просторного помещения в центре Канн, которое планировалось для продажи.