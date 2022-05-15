У Каннах з’явилась площа Тараса Шевченка. ФОТО

На мапі відомого французького міста Канни з’явилось одразу два українські "центри тяжіння" - площа Тараса Шевченка та Український дім.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на посольство України у Франції.

Урочиста церемонія перейменування затишної канської площі на честь українського поета Тараса Шевченка відбулась за участі посла України у Франції Вадима Омельченка та мера міста Канни, президента Асоціації мерів міст Франції Давіда Лізнара, а також у присутності активістів франко-українських асоціацій, місцевих політичних і громадських діячів та українських родин, які знайшли прихисток у Каннах та околицях.

Варто відзначити, що мерія м.Канн була однією з перших у Франції, яка вивісила жовто-блакатний прапор у знак солідарності з українцями на ранок після російського нападу на Україну. Відтоді Канни є одним і потужних хабів збору та відправки гуманітарної допомоги для України, а також центром прийому тимчасово переміщених українців.

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Також муніципальної владою прийнято рішення про виділення під Український дім просторого приміщення в центрі Канн, яке планувалось для продажу.