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У Каннах з’явилась площа Тараса Шевченка. ФОТО

На мапі відомого французького міста Канни з’явилось одразу два українські "центри тяжіння" - площа Тараса Шевченка та Український дім.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на посольство України у Франції.

У Каннах з’явилась площа Тараса Шевченка 01

Урочиста церемонія перейменування затишної канської площі на честь українського поета Тараса Шевченка відбулась за участі посла України у Франції Вадима Омельченка та мера міста Канни, президента Асоціації мерів міст Франції Давіда Лізнара, а також у присутності активістів франко-українських асоціацій, місцевих політичних і громадських діячів та українських родин, які знайшли прихисток у Каннах та околицях.

У Каннах з’явилась площа Тараса Шевченка 02

Варто відзначити, що мерія м.Канн була однією з перших у Франції, яка вивісила жовто-блакатний прапор у знак солідарності з українцями на ранок після російського нападу на Україну. Відтоді Канни є одним і потужних хабів збору та відправки гуманітарної допомоги для України, а також центром прийому тимчасово переміщених українців.

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У Каннах з’явилась площа Тараса Шевченка 03

Також муніципальної владою прийнято рішення про виділення під Український дім просторого приміщення в центрі Канн, яке планувалось для продажу.

Автор: 

Канни (19) Франція (3120) Шевченко Тарас (103)


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Топ коментарі
+10
Формула-1 дискваліфувала команду раши
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15.05.2022 21:20 Відповісти
+5
Варто відзначити, що мерія м.Канн була однією з перших у Франції, яка вивісила жовто-блакатний прапор Джерело: .. Не "жовто-блакатний" а синьо-жовтий прапор!
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15.05.2022 21:25 Відповісти
+3
судят не по внешности а по делам.
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15.05.2022 21:30 Відповісти
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Формула-1 дискваліфувала команду раши
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15.05.2022 21:20 Відповісти
Варто відзначити, що мерія м.Канн була однією з перших у Франції, яка вивісила жовто-блакатний прапор Джерело: .. Не "жовто-блакатний" а синьо-жовтий прапор!
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15.05.2022 21:25 Відповісти
Невже в Каннах, всі жінки такі страшні?
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15.05.2022 21:26 Відповісти
невже в вашій родині всі такі дурні?
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15.05.2022 21:43 Відповісти
"Дякувати інквизиції", яка знищувала всіх вродливих жінок.
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15.05.2022 21:45 Відповісти
До речі, так. Інквізиція знищувала вродливих жінок пачками. Інквізитори лукаво вважали, що врода дається жінкам Нечистим саме для того, аби спокушати чоловіків. Більшість жінок, яких звинуватили у відьомстві і згодом стратили, швидше за все були молодими і вродливими. Деякі виродки на цьому поприщі вдавались до помсти. Наприклад, якщо якийсь мудак підкочував до якоїсь красуні і отримував облизня, він звинувачував її у відьомстві і дівчину страчували. Мовляв, не діставайся ж ти нікому. Інквізиторам не потрібні були конкретні докази, для них було достатньо простих звинувачень. Всі "докази", якщо такі мались, були брехнею та фікцією.
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15.05.2022 22:32 Відповісти
страшні це як?
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15.05.2022 21:28 Відповісти
судят не по внешности а по делам.
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15.05.2022 21:30 Відповісти
Taras Hryhorovych Shevchenko !!!
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15.05.2022 22:08 Відповісти
Французькою пишеться саме так, як на фото.
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15.05.2022 22:12 Відповісти
є там і нормальні французи
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15.05.2022 22:56 Відповісти
 
 