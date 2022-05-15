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Хакеры атаковали Львовский горсовет и похитили часть файлов, - мэрия

хакер,дані

Вследствие кибератаки на ресурсы Львовского городского совета хакеры украли и опубликовали на вражеских телеграм-каналах часть рабочих файлов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом первый заместитель городского головы Андрей Москаленко сообщил в фейсбуке.

"Только что стало известно о первых последствиях кибератаки 13 мая на Львов. Россия, кроме ракет, использует и IТ-фронт. Кроме разрушения системы управления городом, враг ставил целью получение данных. Часть рабочих файлов города, несмотря на все системы защиты, была похищена и опубликована на вражеских телеграм-каналах", – отметил он.

По словам Москаленко, городская администрация вместе со Службой безопасности Украины и киберполицией работают над устранением последствий кибератаки.

Заместитель мэра подчеркнул необходимость проявлять предельную осторожность "как в офлайн, так и онлайн".

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Автор: 

Львов (4602) хакер (1192)


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Топ комментарии
+6
Дебіли не відкривайте з невідомих джерел підозрілі файли.
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15.05.2022 21:52 Ответить
+5
Там накази Бандери?
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15.05.2022 21:51 Ответить
+5
Садовий мабуть букви в клавішах переплутав
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15.05.2022 22:14 Ответить
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Там накази Бандери?
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15.05.2022 21:51 Ответить
Це не жарти. Це інформація.
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15.05.2022 21:54 Ответить
ні, там лише докази в наразі невідкритих справах про корупцію
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15.05.2022 21:55 Ответить
Хреново.

.
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15.05.2022 21:51 Ответить
Дебіли не відкривайте з невідомих джерел підозрілі файли.
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15.05.2022 21:52 Ответить
Я теж хочу почитати ті файли! Чому ворогам можна, а нам ні?! Цікаво ж.
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15.05.2022 22:00 Ответить
Садовий мабуть букви в клавішах переплутав
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15.05.2022 22:14 Ответить
Напевно сам недомер і замовив це, фрідмана'и, АльфаДжази, ітд
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15.05.2022 22:41 Ответить
Який мер така і безпека міськради. Тільки харею перед журналістами світити й імітувати бурхливу діяльність на місцеву рагулювату публіку - потенційний лохоелекторат із єдиним лозунгом в голові "З 2006 року накрав - більше красти не буде".
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15.05.2022 22:53 Ответить
Скоріш за все там поцупили все про тендери від Садового. Якщо так, що сутулий замітає сліди " минулих заслуг".
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15.05.2022 23:13 Ответить
 
 