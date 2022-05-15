Хакеры атаковали Львовский горсовет и похитили часть файлов, - мэрия

Вследствие кибератаки на ресурсы Львовского городского совета хакеры украли и опубликовали на вражеских телеграм-каналах часть рабочих файлов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом первый заместитель городского головы Андрей Москаленко сообщил в фейсбуке.

"Только что стало известно о первых последствиях кибератаки 13 мая на Львов. Россия, кроме ракет, использует и IТ-фронт. Кроме разрушения системы управления городом, враг ставил целью получение данных. Часть рабочих файлов города, несмотря на все системы защиты, была похищена и опубликована на вражеских телеграм-каналах", – отметил он.

По словам Москаленко, городская администрация вместе со Службой безопасности Украины и киберполицией работают над устранением последствий кибератаки.

Заместитель мэра подчеркнул необходимость проявлять предельную осторожность "как в офлайн, так и онлайн".

Читайте также: Российские хакеры осуществляют кибератаку на Украину, используя тему оккупированного Херсона, - Госспецсвязь