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Хакери атакували Львівську міськраду і викрали частину файлів, - мерія

хакер,дані

У результаті кібератаки на ресурси Львівської міської ради хакери викрали й опублікували на ворожих телеграм-каналах частину робочих файлів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це перший заступник міського голови Андрій Москаленко повідомив у Фейсбуці.

"Щойно стало відомо про перші наслідки кібератаки 13 травня на Львів. росія, окрім ракет, використовує й ІТ-фронт. Окрім руйнування системи управління містом, ворог ставив за мету отримання даних. Частина робочих файлів міста, попри всі системи захисту, була викрадена й опублікована на ворожих телеграм-каналах", - зазначив він.

За словами Москаленка, міська адміністрація разом зі Службою безпеки України та кіберполіцією працюють над подоланням наслідків кібератаки.

Заступник мера наголосив на необхідності проявляти граничну обережність "як в офлайн, так і онлайн".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські хакери здійснюють кібератаку на Україну, використовуючи тему окупованого Херсона, - Держспецзв'язок

Автор: 

Львів (3098) хакер (1364)


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Топ коментарі
+6
Дебіли не відкривайте з невідомих джерел підозрілі файли.
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15.05.2022 21:52 Відповісти
+5
Там накази Бандери?
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15.05.2022 21:51 Відповісти
+5
Садовий мабуть букви в клавішах переплутав
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15.05.2022 22:14 Відповісти
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Там накази Бандери?
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15.05.2022 21:51 Відповісти
Це не жарти. Це інформація.
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15.05.2022 21:54 Відповісти
ні, там лише докази в наразі невідкритих справах про корупцію
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15.05.2022 21:55 Відповісти
Хреново.

.
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15.05.2022 21:51 Відповісти
Дебіли не відкривайте з невідомих джерел підозрілі файли.
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15.05.2022 21:52 Відповісти
Я теж хочу почитати ті файли! Чому ворогам можна, а нам ні?! Цікаво ж.
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15.05.2022 22:00 Відповісти
Садовий мабуть букви в клавішах переплутав
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15.05.2022 22:14 Відповісти
Напевно сам недомер і замовив це, фрідмана'и, АльфаДжази, ітд
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15.05.2022 22:41 Відповісти
Який мер така і безпека міськради. Тільки харею перед журналістами світити й імітувати бурхливу діяльність на місцеву рагулювату публіку - потенційний лохоелекторат із єдиним лозунгом в голові "З 2006 року накрав - більше красти не буде".
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15.05.2022 22:53 Відповісти
Скоріш за все там поцупили все про тендери від Садового. Якщо так, що сутулий замітає сліди " минулих заслуг".
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15.05.2022 23:13 Відповісти
 
 