Хакери атакували Львівську міськраду і викрали частину файлів, - мерія
У результаті кібератаки на ресурси Львівської міської ради хакери викрали й опублікували на ворожих телеграм-каналах частину робочих файлів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це перший заступник міського голови Андрій Москаленко повідомив у Фейсбуці.
"Щойно стало відомо про перші наслідки кібератаки 13 травня на Львів. росія, окрім ракет, використовує й ІТ-фронт. Окрім руйнування системи управління містом, ворог ставив за мету отримання даних. Частина робочих файлів міста, попри всі системи захисту, була викрадена й опублікована на ворожих телеграм-каналах", - зазначив він.
За словами Москаленка, міська адміністрація разом зі Службою безпеки України та кіберполіцією працюють над подоланням наслідків кібератаки.
Заступник мера наголосив на необхідності проявляти граничну обережність "як в офлайн, так і онлайн".
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