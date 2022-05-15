Хакери атакували Львівську міськраду і викрали частину файлів, - мерія

У результаті кібератаки на ресурси Львівської міської ради хакери викрали й опублікували на ворожих телеграм-каналах частину робочих файлів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це перший заступник міського голови Андрій Москаленко повідомив у Фейсбуці.

"Щойно стало відомо про перші наслідки кібератаки 13 травня на Львів. росія, окрім ракет, використовує й ІТ-фронт. Окрім руйнування системи управління містом, ворог ставив за мету отримання даних. Частина робочих файлів міста, попри всі системи захисту, була викрадена й опублікована на ворожих телеграм-каналах", - зазначив він.

За словами Москаленка, міська адміністрація разом зі Службою безпеки України та кіберполіцією працюють над подоланням наслідків кібератаки.

Заступник мера наголосив на необхідності проявляти граничну обережність "як в офлайн, так і онлайн".

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