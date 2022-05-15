Рашисты грабят заводы в оккупированном Мелитополе, - мэр Федоров

Во временно оккупированном Мелитополе военные РФ грабят предприятия. Они уже добрались до завода "Гидромаш" и Мелитопольского завода автотракторных запчастей.

Об этом сообщил мэр Иван Фёдоров, передает Цензор.НЕТ.

"Позавчера они добрались до единого государственного предприятия, которое находится на территории Мелитополя, - это "Гидромаш". К сожалению, завод уже долгие годы не работал, но удалось сохранить всю материально-техническую базу на заводе - все станки, все прессы, чтобы можно было возобновить работу производства, но оккупанты начали разграблять его и вывозить все", - сообщил он.

По его словам, примерно такая же ситуация и на заводе автотракторных запчастей. Предприятие с первых дней взяли под контроль солдаты РФ.

"Оттуда вывезли мебель, но этот завод был знаковым тем, что работал на оборонную промышленность Украины. Поэтому они пытаются сделать так, чтобы этот завод обслуживал оборонный комплекс РФ", - сказал мэр.

Федоров подчеркнул также, что с начала марта в Мелитополе россияне массово похищают людей. После 16:00 в Мелитополе почти нет людей на улицах.

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