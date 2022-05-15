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Новости Война
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Рашисты грабят заводы в оккупированном Мелитополе, - мэр Федоров

рф,орки,окупанти,рашисти

Во временно оккупированном Мелитополе военные РФ грабят предприятия. Они уже добрались до завода "Гидромаш" и Мелитопольского завода автотракторных запчастей.

Об этом сообщил мэр Иван Фёдоров, передает Цензор.НЕТ.

"Позавчера они добрались до единого государственного предприятия, которое находится на территории Мелитополя, - это "Гидромаш". К сожалению, завод уже долгие годы не работал, но удалось сохранить всю материально-техническую базу на заводе - все станки, все прессы, чтобы можно было возобновить работу производства, но оккупанты начали разграблять его и вывозить все", - сообщил он.

По его словам, примерно такая же ситуация и на заводе автотракторных запчастей. Предприятие с первых дней взяли под контроль солдаты РФ.

"Оттуда вывезли мебель, но этот завод был знаковым тем, что работал на оборонную промышленность Украины. Поэтому они пытаются сделать так, чтобы этот завод обслуживал оборонный комплекс РФ", - сказал мэр.

Федоров подчеркнул также, что с начала марта в Мелитополе россияне массово похищают людей. После 16:00 в Мелитополе почти нет людей на улицах.

Читайте: Рашисты пытаются возобновить изготовление военной продукции на Мелитопольском заводе автотракторных запчастей, - ОВА

завод (517) Мелитополь (616) ограбление (1370) оккупация (10209) Федоров Иван (470)


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Топ комментарии
+11
а зебидло боїться відібрати Лавру у московських попів.
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15.05.2022 22:03 Ответить
+7
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15.05.2022 22:14 Ответить
+6
Добре, ми поки чекаємо та готуємось

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15.05.2022 22:02 Ответить
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це ж так по-православному, вкрасти найсвятіша заповідь кацапа
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15.05.2022 22:01 Ответить
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15.05.2022 22:14 Ответить
Могли б і не писати - що ще можуть робити кацапи окрім грабувати.
Ну ще бухати, але ж у Генештаба руки не доходять по всім позиціям кацапів
позалишати фури з водярою з метілового спирту, можна через одну пляшку,
одна нормальна, друга метіл. Це ж вже через день зявлються 5 - 10 тис.
сліпих або мертвих Вань.
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15.05.2022 22:02 Ответить
Добре, ми поки чекаємо та готуємось

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15.05.2022 22:02 Ответить
а зебидло боїться відібрати Лавру у московських попів.
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15.05.2022 22:03 Ответить
То ж Петя вже забрав. Хіба ні?
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15.05.2022 22:08 Ответить
дата вашей регистрации - 29.03.2022
та к шо у вас там какой-то Петя забрав??? )))
методичка залежалая ))))
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15.05.2022 22:11 Ответить
Пете кричали что он диктатор, а Зеленскому неначаси просто.
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15.05.2022 22:20 Ответить
отже кацапи розуміють що довго в Мелітополі не затримаються
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15.05.2022 22:03 Ответить
Для тех кто в танке. Они грабили заводы в Донецке и Луганске таким же образом в 14 году. Оттого эти регионы и превратились в помойки.
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15.05.2022 22:19 Ответить
банальний набіг "варварів на Рим"
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15.05.2022 22:09 Ответить
Почему до сих пор не достаточно вооружений и не достаточно людей вооружены??? чем больше вооруженных сил, тем быстрее они освободят землю. в Украине люди гибнут, у Запада они не гибнут, но если русские пройдут Украину, то русские будут дальше в Польше, Германии, и т.д.
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15.05.2022 22:09 Ответить
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15.05.2022 22:09 Ответить
Цель превратить людей в послушное стадо. Как в ЛНР и ДНР. Это называется домбасизация. Для этого у них не должно быть никаких независимых доходов. Только подачка Кремля.
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15.05.2022 22:21 Ответить
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15.05.2022 22:11 Ответить
Кстати, разграбленные заводы Донбасса должны быть обязательной частью репараций.
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15.05.2022 22:22 Ответить
Глобалісти в планах намалювали Україну як зерновий придаток, ніякого виробництва, IT робота і населення біля 10 млн.
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15.05.2022 22:47 Ответить
Это глобалисты видимо пиляют заводы уже тридцать лет. И глобалисты заставляют украинцев иметь по одному-двух детей. А Индия или там Африка видимо по тем же планам глобалистов перенаселена. Ведь это цель глобалистов. Их очень волнует сокращение население Украины на двадцать миллионов в то время как мировое население вырастет на миллиарды.
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15.05.2022 22:51 Ответить
И шо? В луганде все оборудование вывезли.... В Мелитополе вывозят... Все последовательно...
Думаю и у нас в Херсоне вывезут...
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16.05.2022 08:51 Ответить
 
 