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Новини Війна
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Рашисти грабують заводи в окупованому Мелітополі, - мер Федоров

рф,орки,окупанти,рашисти

У тимчасово окупованому Мелітополі військові РФ грабують підприємства. Вони вже дісталися до заводу "Гідромаш" та Мелітопольського заводу автотракторних запчастин.

Про це повідомив мер Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Позавчора вони добрались до єдиного державного підприємства, яке знаходиться на території Мелітополя, - це "Гідромаш". На жаль, завод вже упродовж довгих років не працював, але вдалось зберегти всю матеріально-технічну базу на заводі - всі верстати, всі преси, аби можна було відновити роботу виробництва, але окупанти почали розграбовувати його і вивозити все", - повідомив він.

За його словами, приблизно така ж ситуація і на заводі автотракторних запчастин. Підприємство з перших днів взяли під контроль солдати РФ.

"Звідти вивезли меблі, але цей завод був знаковий тим, що працював на оборонну промисловість України. Тож вони намагаються зробити так, щоб цей завод обслуговував оборонний комплекс РФ", - сказав мер.

Федоров наголосив також, що з початку березня в Мелітополі росіяни масово викрадають людей. Після 16:00 у Мелітополі майже немає людей на вулицях.

Також читайте: Рашисти намагаються поновити виготовлення військової продукції на Мелітопольському заводі автотракторних запчастин, - ОВА

Автор: 

завод (1038) Мелітополь (773) пограбування (577) окупація (6762) Федоров Іван (652)


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Топ коментарі
+11
а зебидло боїться відібрати Лавру у московських попів.
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15.05.2022 22:03 Відповісти
+7
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15.05.2022 22:14 Відповісти
+6
Добре, ми поки чекаємо та готуємось

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15.05.2022 22:02 Відповісти
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це ж так по-православному, вкрасти найсвятіша заповідь кацапа
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15.05.2022 22:01 Відповісти
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15.05.2022 22:14 Відповісти
Могли б і не писати - що ще можуть робити кацапи окрім грабувати.
Ну ще бухати, але ж у Генештаба руки не доходять по всім позиціям кацапів
позалишати фури з водярою з метілового спирту, можна через одну пляшку,
одна нормальна, друга метіл. Це ж вже через день зявлються 5 - 10 тис.
сліпих або мертвих Вань.
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15.05.2022 22:02 Відповісти
Добре, ми поки чекаємо та готуємось

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15.05.2022 22:02 Відповісти
а зебидло боїться відібрати Лавру у московських попів.
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15.05.2022 22:03 Відповісти
То ж Петя вже забрав. Хіба ні?
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15.05.2022 22:08 Відповісти
дата вашей регистрации - 29.03.2022
та к шо у вас там какой-то Петя забрав??? )))
методичка залежалая ))))
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15.05.2022 22:11 Відповісти
Пете кричали что он диктатор, а Зеленскому неначаси просто.
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15.05.2022 22:20 Відповісти
отже кацапи розуміють що довго в Мелітополі не затримаються
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15.05.2022 22:03 Відповісти
Для тех кто в танке. Они грабили заводы в Донецке и Луганске таким же образом в 14 году. Оттого эти регионы и превратились в помойки.
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15.05.2022 22:19 Відповісти
банальний набіг "варварів на Рим"
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15.05.2022 22:09 Відповісти
Почему до сих пор не достаточно вооружений и не достаточно людей вооружены??? чем больше вооруженных сил, тем быстрее они освободят землю. в Украине люди гибнут, у Запада они не гибнут, но если русские пройдут Украину, то русские будут дальше в Польше, Германии, и т.д.
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15.05.2022 22:09 Відповісти
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15.05.2022 22:09 Відповісти
Цель превратить людей в послушное стадо. Как в ЛНР и ДНР. Это называется домбасизация. Для этого у них не должно быть никаких независимых доходов. Только подачка Кремля.
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15.05.2022 22:21 Відповісти
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15.05.2022 22:11 Відповісти
Кстати, разграбленные заводы Донбасса должны быть обязательной частью репараций.
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15.05.2022 22:22 Відповісти
Глобалісти в планах намалювали Україну як зерновий придаток, ніякого виробництва, IT робота і населення біля 10 млн.
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15.05.2022 22:47 Відповісти
Это глобалисты видимо пиляют заводы уже тридцать лет. И глобалисты заставляют украинцев иметь по одному-двух детей. А Индия или там Африка видимо по тем же планам глобалистов перенаселена. Ведь это цель глобалистов. Их очень волнует сокращение население Украины на двадцать миллионов в то время как мировое население вырастет на миллиарды.
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15.05.2022 22:51 Відповісти
И шо? В луганде все оборудование вывезли.... В Мелитополе вывозят... Все последовательно...
Думаю и у нас в Херсоне вывезут...
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16.05.2022 08:51 Відповісти
 
 