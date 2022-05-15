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Новости Война
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Продолжаем деликатные переговоры, чтобы спасти наших людей из "Азовстали", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что продолжаются переговоры по спасению украинских защитников из "Азовстали".

Об этом Зеленский заявил в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаем очень сложные деликатные переговоры, чтобы спасти наших людей из Мариуполя, из "Азовстали". Этим вопросом занимаемся ежедневно и главное, чтобы договоренности выполнялись", - сказал глава государства.

Смотрите: Жестокость и зло оккупанты заберут с собой обратно в Россию, когда будут отступать, - Зеленский. ВИДЕО

Зеленский Владимир (21057) Мариуполь (5734) Азовсталь (380)


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Топ комментарии
+21
Зеленський за три роки провалив себе як президент у внутрішній та зовнішній політиці.

Результатом цього стала війна,яка могла б мати менше жертв,якби було насправді проукраїнська влада.

Азовсталь,Буча, Енергодар - це наслідки. Причина в тому, що Зеленський свідомово хотів здати України путіну.
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15.05.2022 23:04 Ответить
+19
За ситуацiю з Пiвднем Украiни i зокрема з Марiуполем Зеленський разом з путiним повиннi сидiти на однiй лавцi в Гаазi.
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15.05.2022 22:59 Ответить
+17
Всі перемовини зелених гнид - суцільні договорняки і здача інтересів України. Оман, Париж, Стамбул... Думаю, якби український народ дізнався про фактичні домовленості тих "перемовин", у більшості українців очі на лоба полізли б.
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15.05.2022 23:14 Ответить
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накатил клован...
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15.05.2022 22:50 Ответить
Нє, нюхнув.
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15.05.2022 22:52 Ответить
Занюхав?
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16.05.2022 02:32 Ответить
Шо значит "дэликатни" переговоры?
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15.05.2022 22:51 Ответить
тили тили ... трали вали...
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15.05.2022 22:52 Ответить
Це коли Гундосий заглядає ***** в очко, цьомає в сраку, а потім сором'язливо заявляє: "Ви ізвінітє, но... я к Вам зашол нє просто так."
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15.05.2022 23:00 Ответить
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15.05.2022 23:07 Ответить
Во. Тоже хотел спросить. Это как? Уси пуси типа все пидали? Или как???
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15.05.2022 23:44 Ответить
Член Совета Федерации РФ, первый зампред комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимир Джабаров.
«Мы слишком дорогую цену заплатили за то, чтобы просто так отпустить нациков в свободное плавание в Стамбул», - пояснил он....
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15.05.2022 22:56 Ответить
та никакой член там ничего не решает
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15.05.2022 23:08 Ответить
тепер вже "члени-слуги" просто виконують проплачені рашистом,перед війною, домовленості відносно "Азову" в тому числі
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15.05.2022 23:31 Ответить
Коли ввімкнеш телеканали?
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15.05.2022 22:58 Ответить
тобі медведчуковських і коломойських ведучих на марафоні не вистача ?
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15.05.2022 23:10 Ответить
За ситуацiю з Пiвднем Украiни i зокрема з Марiуполем Зеленський разом з путiним повиннi сидiти на однiй лавцi в Гаазi.
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15.05.2022 22:59 Ответить
Зеленський за три роки провалив себе як президент у внутрішній та зовнішній політиці.

Результатом цього стала війна,яка могла б мати менше жертв,якби було насправді проукраїнська влада.

Азовсталь,Буча, Енергодар - це наслідки. Причина в тому, що Зеленський свідомово хотів здати України путіну.
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15.05.2022 23:04 Ответить
Всі перемовини зелених гнид - суцільні договорняки і здача інтересів України. Оман, Париж, Стамбул... Думаю, якби український народ дізнався про фактичні домовленості тих "перемовин", у більшості українців очі на лоба полізли б.
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15.05.2022 23:14 Ответить
Як президент Зеленський провалив себе із самого початку своєї виборчої кампанії, на якій він грав роль запасного статиста.

Але хтось таки за нього голосував! А також галасував та репетував.
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16.05.2022 02:37 Ответить
далі слід чекати на інтимні перемовини
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15.05.2022 23:09 Ответить
Видосики, селфики, шаурма...
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15.05.2022 23:28 Ответить
Ці делікатеси \обіцянки\цяцянки ведуться вже третій місяць. скільки це буде продовжуватися ?!! На Азовсталі кожну хвилину помирають в страшних муках наші ГЕРОЇ . яким ампутують без наркозу. які вмирають без ліків. води та їжі під ураганними обстрілами та ракетно-бомбовими ударами. Але захисники Маріуполя не склали зброю і продовжують вести легендарну оборону міста-фортеці. Що зробив генштаб для полегшення ситуації ? Де зброя. яку отримала Україна і яка так необхідна для деблокади Маріуполя або хоча б надання мінімальної допомоги військовим ліками. б\к. водою та їжею. Далі вже можна і не вести ті " делікатні " переговори. тому що буде запізно. але саме на це і сподівається зелена влада. Щоб не залишилося свідків їхньої зради щодо Півдня України !
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15.05.2022 23:29 Ответить
Делікатно можно тільки *ввести*може даже і в очко.І немає різниці кому.
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16.05.2022 00:38 Ответить
При этой власти азовцы были обречены на смерть заранее!!!! После войны всю эту продажную шоблу под суд и не сомневаюсь что подробности которые народ узнает об этой власти его шокирует в том числе и по напальйону современности!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.05.2022 01:39 Ответить
Ваше возмущение понятно , но кто отдаст всю эу шоблу под суд?: И какой суд будет выносить обвинение этой шобле?
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16.05.2022 05:34 Ответить
Треба деблокувати а не відволікати увагу публіки розмовами про звільнення.
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16.05.2022 07:00 Ответить
Про розмінування Чонгару перемовини не були делікатними. Накзали звідти - виконали тут.
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16.05.2022 08:10 Ответить
 
 