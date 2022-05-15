Продолжаем деликатные переговоры, чтобы спасти наших людей из "Азовстали", - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что продолжаются переговоры по спасению украинских защитников из "Азовстали".
Об этом Зеленский заявил в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Продолжаем очень сложные деликатные переговоры, чтобы спасти наших людей из Мариуполя, из "Азовстали". Этим вопросом занимаемся ежедневно и главное, чтобы договоренности выполнялись", - сказал глава государства.
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«Мы слишком дорогую цену заплатили за то, чтобы просто так отпустить нациков в свободное плавание в Стамбул», - пояснил он....
Результатом цього стала війна,яка могла б мати менше жертв,якби було насправді проукраїнська влада.
Азовсталь,Буча, Енергодар - це наслідки. Причина в тому, що Зеленський свідомово хотів здати України путіну.
Але хтось таки за нього голосував! А також галасував та репетував.