Продолжаем деликатные переговоры, чтобы спасти наших людей из "Азовстали", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что продолжаются переговоры по спасению украинских защитников из "Азовстали".

Об этом Зеленский заявил в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаем очень сложные деликатные переговоры, чтобы спасти наших людей из Мариуполя, из "Азовстали". Этим вопросом занимаемся ежедневно и главное, чтобы договоренности выполнялись", - сказал глава государства.

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