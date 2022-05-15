Продовжуємо делікатні переговори, щоб врятувати наших людей з "Азовсталі", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що тривають переговори щодо порятунку українських захисників з "Азовсталі".

Про це Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо дуже складні делікатні переговори, щоб врятувати наших людей з Маріуполя, з "Азовсталі". Цим питанням займаємось щоденно і головне, щоб домовленості виконувались", - сказав глава держави.

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