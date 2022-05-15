Продовжуємо делікатні переговори, щоб врятувати наших людей з "Азовсталі", - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що тривають переговори щодо порятунку українських захисників з "Азовсталі".
Про це Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Продовжуємо дуже складні делікатні переговори, щоб врятувати наших людей з Маріуполя, з "Азовсталі". Цим питанням займаємось щоденно і головне, щоб домовленості виконувались", - сказав глава держави.
Топ коментарі
+21 Vitaliy Holovka
показати весь коментар15.05.2022 23:04 Відповісти Посилання
+19 Виталий Берестнев
показати весь коментар15.05.2022 22:59 Відповісти Посилання
+17 Олександр Карін
показати весь коментар15.05.2022 23:14 Відповісти Посилання
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«Мы слишком дорогую цену заплатили за то, чтобы просто так отпустить нациков в свободное плавание в Стамбул», - пояснил он....
Результатом цього стала війна,яка могла б мати менше жертв,якби було насправді проукраїнська влада.
Азовсталь,Буча, Енергодар - це наслідки. Причина в тому, що Зеленський свідомово хотів здати України путіну.
Але хтось таки за нього голосував! А також галасував та репетував.