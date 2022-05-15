В Праге прошла акция в поддержку защитников "Азовстали". ФОТО
В Праге сегодня прошла акция в поддержку защитников Мариуполя, которые в окружении держат оборону на заводе "Азовсталь".
Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, передает Цензор.НЕТ.
"Сотни людей собрались сегодня в центре Праги, чтобы выразить поддержку защитникам Мариуполя и требованию к мировому сообществу спасти украинских военных, находящихся в подземельях Азовстали", - написал дипломат.
По информации посла, участие в акции приняла жена одного из украинских героев – Арина Хаванских.
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а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!
раZZія це імперія Зла....країна терорист!