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В Праге прошла акция в поддержку защитников "Азовстали". ФОТО

В Праге сегодня прошла акция в поддержку защитников Мариуполя, которые в окружении держат оборону на заводе "Азовсталь".

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, передает Цензор.НЕТ.

В Праге прошла акция в поддержку защитников Азовстали 01

"Сотни людей собрались сегодня в центре Праги, чтобы выразить поддержку защитникам Мариуполя и требованию к мировому сообществу спасти украинских военных, находящихся в подземельях Азовстали", - написал дипломат.

В Праге прошла акция в поддержку защитников Азовстали 02

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По информации посла, участие в акции приняла жена одного из украинских героев – Арина Хаванских.

В Праге прошла акция в поддержку защитников Азовстали 03

Мариуполь (5734) Чехия (1745) Перебийнис Евгений (75) Азовсталь (380)


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Дякуємо.
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15.05.2022 22:53 Ответить
Чехія приймає наших без обмежень. Респект.
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15.05.2022 22:54 Ответить
Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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15.05.2022 23:04 Ответить
А як там пРЕЗИДЕНТ зєман, вже прозрів, чи як орбан "нєісправімий"?! 🤔
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15.05.2022 23:22 Ответить
Такое впечатление, что этот Земан уже давно умер от алкоголизма...
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16.05.2022 04:35 Ответить
Гарна справа...
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16.05.2022 13:34 Ответить
 
 