В Праге прошла акция в поддержку защитников "Азовстали". ФОТО

В Праге сегодня прошла акция в поддержку защитников Мариуполя, которые в окружении держат оборону на заводе "Азовсталь".

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, передает Цензор.НЕТ.

"Сотни людей собрались сегодня в центре Праги, чтобы выразить поддержку защитникам Мариуполя и требованию к мировому сообществу спасти украинских военных, находящихся в подземельях Азовстали", - написал дипломат.

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По информации посла, участие в акции приняла жена одного из украинских героев – Арина Хаванских.