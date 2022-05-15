У Празі пройшла акція на підтримку захисників "Азовсталі". ФОТО

У Празі сьогодні відбулася акція на підтримку захисників Маріуполя, що в оточенні тримають оборону на заводі "Азовсталь".

Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс, інформує Цензор.НЕТ.

"Сотні людей зібралися сьогодні у центрі Праги, щоб висловити підтримку захисникам Маріуполя та вимогу до світової спільноти врятувати українських військових, які перебувають у підземеллях Азовсталі", - написав дипломат.

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За інформацією посла, участь в акції взяла дружина одного з українських героїв - Аріна Хаванських.