У Празі пройшла акція на підтримку захисників "Азовсталі". ФОТО
У Празі сьогодні відбулася акція на підтримку захисників Маріуполя, що в оточенні тримають оборону на заводі "Азовсталь".
Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс, інформує Цензор.НЕТ.
"Сотні людей зібралися сьогодні у центрі Праги, щоб висловити підтримку захисникам Маріуполя та вимогу до світової спільноти врятувати українських військових, які перебувають у підземеллях Азовсталі", - написав дипломат.
За інформацією посла, участь в акції взяла дружина одного з українських героїв - Аріна Хаванських.
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а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!
раZZія це імперія Зла....країна терорист!