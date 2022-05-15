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Новини
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У Празі пройшла акція на підтримку захисників "Азовсталі". ФОТО

У Празі сьогодні відбулася акція на підтримку захисників Маріуполя, що в оточенні тримають оборону на заводі "Азовсталь".

Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс, інформує Цензор.НЕТ.

У Празі пройшла акція на підтримку захисників Азовсталі 01

"Сотні людей зібралися сьогодні у центрі Праги, щоб висловити підтримку захисникам Маріуполя та вимогу до світової спільноти врятувати українських військових, які перебувають у підземеллях Азовсталі", - написав дипломат.

У Празі пройшла акція на підтримку захисників Азовсталі 02

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За інформацією посла, участь в акції взяла дружина одного з українських героїв - Аріна Хаванських.

У Празі пройшла акція на підтримку захисників Азовсталі 03

Автор: 

Маріуполь (3253) Чехія (1658) Перебийніс Євген (67) Азовсталь (447)


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15.05.2022 22:53 Відповісти
Чехія приймає наших без обмежень. Респект.
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15.05.2022 22:54 Відповісти
Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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15.05.2022 23:04 Відповісти
А як там пРЕЗИДЕНТ зєман, вже прозрів, чи як орбан "нєісправімий"?! 🤔
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15.05.2022 23:22 Відповісти
Такое впечатление, что этот Земан уже давно умер от алкоголизма...
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16.05.2022 04:35 Відповісти
Гарна справа...
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16.05.2022 13:34 Відповісти
 
 