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Новости Война
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Зеленский назначил Танцуру командующим Силами территориальной обороны ВСУ, - указ

танцюра

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Силами территориальной обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Своим указом глава государства уволил с должности командующего Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины Юрия Галушкина.

Другим указом президент назначил генерал-майора Игоря Танцуру командующим Силами территориальной обороны.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21064) назначение (2184) ВСУ (6735) тероборона (346)


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Топ комментарии
+83
этот "танцор" по ходу не простой. Командовал всем известной "Десной" вплоть до 2013 года. Все помнят какая разворованная армия (и Десна в том числе) предстала нам в 2014!!! Потом этого хенерала сняли естественно и держали где то в жопе МО что бы не мешал и не вредил. Когда пришли ЗЕлёные, такие люди снова стали востребованные. Значит решили вливать бабки в ТРО, и для того что бы эти деньги "правильно" использовались понадобился "правильный" человек который уже доказал свою "эффективность" в этом вопросе.
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15.05.2022 23:53 Ответить
+69
Порылся я в инете. Доник о нем писал. Короче, вы правы. Он паркетный генерал. Пару цитат Доника:

Нынешний командир Десны Танцюра, протеже Борискина. На него возбуждено несколько уголовных дел, но высокие покровители его отмазывают. Правда отмазывают его с одним условием - чтоб его куда то убрали/перевели.
А то тяжело отмазывать тупых людей которые нулевым танкам по документам пишут 100 км марш бросок, не выезжая из гаражей.
И его таки Борискин переводит. Сегодня квалифкомиссия, которая будет давать добро на перевод Танцюры на новую должность.
А ще у нас Танцюра НШ сухопутних військ. Погугліть хто це. Цей за копійчину таку реконструкцію проведе, що всі *******. Багато бажаючих знайдеться. Просто перепишуть штатки, створять на папері з батальйонів та полків бригади і будуть звітувати з телевізора. Оце мене дуже лякає.

Короче, это бесполезное воровитое тело, если верить Донику. Так что плюс что его выгнали с Генштаба. На этом плюсы заканчиваются.
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15.05.2022 23:57 Ответить
+66
не к добру это! Этот Танцюра стал генералом в 2013. После начала войны о нём ни чего не слышно (где то прятался). Всплывает только в 2019 при зелёных под крылышком ублюдка и подонка Хомчака. НЕ К ДОБРУ это!!!
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15.05.2022 23:43 Ответить
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зєлєнському знадобився інструктор з дерибану
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16.05.2022 13:51 Ответить
Пропала тероборона🤦
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16.05.2022 14:29 Ответить
Зеленський хоть видел морду этого генерала, перед тем, как назначить ? Или все дела на откуп Ермаку/Козырю ?
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16.05.2022 14:46 Ответить
знову просувають на посади паркетних хенералов які тільки і вміють що бабло деребанити
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16.05.2022 15:05 Ответить
адмін . де мій пост ?
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16.05.2022 15:25 Ответить
у бригадного знамени.
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16.05.2022 15:29 Ответить
Сук продовжує херньой займатись
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16.05.2022 16:03 Ответить
"новые лица"... у нас шо, за 8 лет войны нет достойных людей с реальным боевым опытом (кроме Залужного)? или есть только этот старый паркетный коррумпированных хрыч? нет слов....
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16.05.2022 16:19 Ответить
Танцюра одержав генеральське звання за наказом Януковича. То були часи, коли армією керували (точніше сказати - її знищували) громадяни РФ Саломатін і Лєбєдєв. І генеральські погони отримували ті, кого проросійський режим вважав за потрібне просовувати наверх. Одним наказом з Танцюрою підвищення отримали ще цілий ряд воєначальників (Хомчак, Іл'їн, Криштуна і т.д.), яких в якійсь мірі можна навіть назвати одіозними - як не зрадник, то корупціонер або полум'яний янучар. До речі, так званий "бойовий генерал" Павловський також одержав свої генеральські погони від Януковича. Вийняток складає мабуть тільки один (віцеадмірал Тарасов), про якого жодної компроментуючої інформації не знайшлось (якщо не рахувати навчання в російському училищі, в яке він вступав ще правда за Союзу).
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16.05.2022 17:38 Ответить
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