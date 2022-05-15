Зеленский назначил Танцуру командующим Силами территориальной обороны ВСУ, - указ
Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Силами территориальной обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Своим указом глава государства уволил с должности командующего Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины Юрия Галушкина.
Другим указом президент назначил генерал-майора Игоря Танцуру командующим Силами территориальной обороны.
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Ольга Жмудовська
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Garry Grant
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Евгений Новиков #476273
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Юрий Кравченко #450764
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Валентина Горшкова
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Urs
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Сергій Павлишин #518996
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Нынешний командир Десны Танцюра, протеже Борискина. На него возбуждено несколько уголовных дел, но высокие покровители его отмазывают. Правда отмазывают его с одним условием - чтоб его куда то убрали/перевели.
А то тяжело отмазывать тупых людей которые нулевым танкам по документам пишут 100 км марш бросок, не выезжая из гаражей.
И его таки Борискин переводит. Сегодня квалифкомиссия, которая будет давать добро на перевод Танцюры на новую должность.
А ще у нас Танцюра НШ сухопутних військ. Погугліть хто це. Цей за копійчину таку реконструкцію проведе, що всі *******. Багато бажаючих знайдеться. Просто перепишуть штатки, створять на папері з батальйонів та полків бригади і будуть звітувати з телевізора. Оце мене дуже лякає.
Короче, это бесполезное воровитое тело, если верить Донику. Так что плюс что его выгнали с Генштаба. На этом плюсы заканчиваются.