УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10746 відвідувачів онлайн
Новини Війна
30 613 109

Зеленський призначив Танцюру Командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ, - указ

танцюра

Президент України Володимир Зеленський змінив командувача Силами територіальної оборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Своїм указом глава держави звільнив з посади Командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України Юрія Галушкіна.

Іншим указом президент призначив генерал-майора Ігоря Танцюру Командувачем Сил територіальної оборони.

Читайте: Президент утворив дві військові адміністрації на Луганщині та призначив їх керівників

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) призначення (2306) ЗСУ (7717) тероборона (392)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+83
этот "танцор" по ходу не простой. Командовал всем известной "Десной" вплоть до 2013 года. Все помнят какая разворованная армия (и Десна в том числе) предстала нам в 2014!!! Потом этого хенерала сняли естественно и держали где то в жопе МО что бы не мешал и не вредил. Когда пришли ЗЕлёные, такие люди снова стали востребованные. Значит решили вливать бабки в ТРО, и для того что бы эти деньги "правильно" использовались понадобился "правильный" человек который уже доказал свою "эффективность" в этом вопросе.
показати весь коментар
15.05.2022 23:53 Відповісти
+69
Порылся я в инете. Доник о нем писал. Короче, вы правы. Он паркетный генерал. Пару цитат Доника:

Нынешний командир Десны Танцюра, протеже Борискина. На него возбуждено несколько уголовных дел, но высокие покровители его отмазывают. Правда отмазывают его с одним условием - чтоб его куда то убрали/перевели.
А то тяжело отмазывать тупых людей которые нулевым танкам по документам пишут 100 км марш бросок, не выезжая из гаражей.
И его таки Борискин переводит. Сегодня квалифкомиссия, которая будет давать добро на перевод Танцюры на новую должность.
А ще у нас Танцюра НШ сухопутних військ. Погугліть хто це. Цей за копійчину таку реконструкцію проведе, що всі *******. Багато бажаючих знайдеться. Просто перепишуть штатки, створять на папері з батальйонів та полків бригади і будуть звітувати з телевізора. Оце мене дуже лякає.

Короче, это бесполезное воровитое тело, если верить Донику. Так что плюс что его выгнали с Генштаба. На этом плюсы заканчиваются.
показати весь коментар
15.05.2022 23:57 Відповісти
+66
не к добру это! Этот Танцюра стал генералом в 2013. После начала войны о нём ни чего не слышно (где то прятался). Всплывает только в 2019 при зелёных под крылышком ублюдка и подонка Хомчака. НЕ К ДОБРУ это!!!
показати весь коментар
15.05.2022 23:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
зєлєнському знадобився інструктор з дерибану
показати весь коментар
16.05.2022 13:51 Відповісти
Пропала тероборона🤦
показати весь коментар
16.05.2022 14:29 Відповісти
Зеленський хоть видел морду этого генерала, перед тем, как назначить ? Или все дела на откуп Ермаку/Козырю ?
показати весь коментар
16.05.2022 14:46 Відповісти
знову просувають на посади паркетних хенералов які тільки і вміють що бабло деребанити
показати весь коментар
16.05.2022 15:05 Відповісти
адмін . де мій пост ?
показати весь коментар
16.05.2022 15:25 Відповісти
у бригадного знамени.
показати весь коментар
16.05.2022 15:29 Відповісти
Сук продовжує херньой займатись
показати весь коментар
16.05.2022 16:03 Відповісти
"новые лица"... у нас шо, за 8 лет войны нет достойных людей с реальным боевым опытом (кроме Залужного)? или есть только этот старый паркетный коррумпированных хрыч? нет слов....
показати весь коментар
16.05.2022 16:19 Відповісти
Танцюра одержав генеральське звання за наказом Януковича. То були часи, коли армією керували (точніше сказати - її знищували) громадяни РФ Саломатін і Лєбєдєв. І генеральські погони отримували ті, кого проросійський режим вважав за потрібне просовувати наверх. Одним наказом з Танцюрою підвищення отримали ще цілий ряд воєначальників (Хомчак, Іл'їн, Криштуна і т.д.), яких в якійсь мірі можна навіть назвати одіозними - як не зрадник, то корупціонер або полум'яний янучар. До речі, так званий "бойовий генерал" Павловський також одержав свої генеральські погони від Януковича. Вийняток складає мабуть тільки один (віцеадмірал Тарасов), про якого жодної компроментуючої інформації не знайшлось (якщо не рахувати навчання в російському училищі, в яке він вступав ще правда за Союзу).
показати весь коментар
16.05.2022 17:38 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 