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Россия угрожает усилить группировку на границе, если Финляндия вступит в НАТО

фінляндія

Глава комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что Москва усилит группировку войск на общей границе, если Финляндия вступит в НАТО. До этого Россия угрожала "военными шагами".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские ресурсы.

"В случае если в Финляндии, в непосредственной близости от нас, будут размещены наступательные, ударные вооружения НАТО, мы укрепим рубежи, усилим российскую группировку войск на границе. Безопасности России ничего не угрожает", - заявил сенатор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО достигнет консенсуса по вступлению Швеции и Финляндии, - Блинкен

Автор: 

НАТО (10177) Финляндия (991)


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Топ комментарии
+33
Оце і є їхня «воєнна відповідь». Ріденько обісрались.
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16.05.2022 00:13 Ответить
+29
Ага, алкоголіками з берданками
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16.05.2022 00:10 Ответить
+28
Чим?
Лаптями, табуретками, та гвинтівками Мосіна?
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16.05.2022 00:11 Ответить
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Ага, алкоголіками з берданками
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16.05.2022 00:10 Ответить
Парашія, як старенька немічна прибиральниця, котра боїться, що її згвалтує Шварцнеггер. © Невзоров.
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16.05.2022 07:51 Ответить
Чим?
Лаптями, табуретками, та гвинтівками Мосіна?
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16.05.2022 00:11 Ответить
Тим, що в нас намародерили...
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16.05.2022 00:26 Ответить
ну тогда финляндии нечего бояться. Стиральные машинки и собачьи будки им не помеха
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16.05.2022 00:59 Ответить
Унитазами и собачьими будками?
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16.05.2022 01:58 Ответить
дык вроде все буряты и кадыровцы тут? неужели московские сынки пойдут?
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16.05.2022 02:34 Ответить
Ага, елітні війська - пітєрскія і масковскія мажори на мустангах.
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16.05.2022 04:49 Ответить
На Мерседесах та Майбахах.
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16.05.2022 10:23 Ответить
у финнов есть F-35 - так что по х..й на ботоксных
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16.05.2022 05:20 Ответить
Там на Курилах еще много резервов).
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16.05.2022 00:58 Ответить
Відтягнуть орків звідти?
Десь далеко на Сході зловісно збудилися японці...
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16.05.2022 02:23 Ответить
У них "крен" встав на парашинську "пробоїну"
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16.05.2022 07:53 Ответить
Фіни молодці, кілька рашистів відволікли якраз
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16.05.2022 00:11 Ответить
А откуда они их возьмут? Им же на "спецоперацию" приходится по сусекам скрести. Отмазка для собственного лохтората
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16.05.2022 00:11 Ответить
Виставлять на фінсько-кацапському кордоні опудала з автоматами або манекенів. Або на худий кінець привезуть здохликів із Гомельського моргу і попідпирають палицями. Дєди на палках вже були, тепер настала черга онуків.
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16.05.2022 00:38 Ответить
А вдоль дороги мёртвые с косами стоят и тишина ...( неуловимые мстители)
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16.05.2022 03:41 Ответить
так легко - снимут с 820 км границы Латвии, Эстонии и Норвегии и перебросят на 1300 км границы с Финляндией.
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16.05.2022 01:24 Ответить
Нехай вже посилюють за рахунок тогого мяса що на Донбасі і з Маріуполя. Для нас це другий фронт
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16.05.2022 00:13 Ответить
Оце і є їхня «воєнна відповідь». Ріденько обісрались.
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16.05.2022 00:13 Ответить
Що таки заберуть від свої смердячі трупи та відправлять на іншу "спецоперацію"?
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16.05.2022 00:13 Ответить
Как бы в этом и цель. Попа липнет держать на границах столько людей и техники.
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16.05.2022 00:14 Ответить
Ога! Если Финляндия вступит в НАТО, то мы напишем в Спортлото и разбомбим Воронеж. Страшно, аж жуть...
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16.05.2022 00:14 Ответить
Налякали їжака голою дупою.
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16.05.2022 00:14 Ответить
Ой, як страшно. Ай-яй-яй.
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16.05.2022 00:16 Ответить
А как же военно -технический ответ? Привентивние действия? Всего лишь пару сотен с металолом 60 голови на границе?
И єто все? Ааааа страшно на НАТО переть?
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16.05.2022 00:17 Ответить
кароче,будут армировать мокшезольдатен насильно..
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16.05.2022 00:18 Ответить
а потом начнут мозговую мышцу качать в лучшем спортзале...
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16.05.2022 00:22 Ответить
а пам'ятаєте ультиматум кацапів в січні, про те що НАТО повинно відійти на кордони 1997 року,ну і де той ултиматум?))) а ультиматум цей гниє на полі Українському разом з 27 000 орками ..Слава ЗСУ!!!!
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16.05.2022 00:20 Ответить
вот именно! что швеция и финляндия влезла в НАТО на горбу ЗСУ и смертях наших людей....
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16.05.2022 01:01 Ответить
Швеция и Финляндия не "влезли" , а сделали очень правильные выводы. Лучше поздно , чем никогда . Ведь дверь в НАТО для них была открыта всегда .
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16.05.2022 01:07 Ответить
Для нас вигідний вступ Швеції та Фінляндії в НАТО. Тому маємо дякувати, що вони так швидко вирішили це зробити.
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16.05.2022 01:28 Ответить
Посилення вже лежить на 2 метри в українській землі.
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16.05.2022 00:22 Ответить
Это ОЧЕНЬ сильно увеличит "подлётное время" от которого ссыцца ВВХ. Ага.
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16.05.2022 00:36 Ответить
Какое подлетное время до Москвы и Самого-Питера с Финляндии ?
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16.05.2022 10:08 Ответить
Да бога ради. Усиливайте. Со всех сторон. Даешь КНДР. И жрать давать всем плошку риса по праздникам, в остальное время пусть траву жрут, членам ЕдРа силос выдавать отдельно конечно.
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16.05.2022 00:36 Ответить
Джохар Дудаев (1995г) *Украина еще схлеснется с россией. Пока существует русизм он не откажется от своих амбиций*. Народный герой Ичкерии Ш. Басаев - Ваша великорусская мечта- сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. Это и есть русизм.
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16.05.2022 00:39 Ответить
Росія здохне, коли зійде українське сонце
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16.05.2022 04:47 Ответить
У перекладі з кацападлівського "язіка" це звучить так: "єсьлі ви вайдьотьє в ната- ми 😱💩абасрьомсу!!"
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16.05.2022 00:41 Ответить
московія посилює угруповання на кордоні з Фінляндією
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16.05.2022 00:43 Ответить
Авжеж, Лєнінабад і Мацква з нетерпінням очікують на мобілізацію.
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16.05.2022 00:45 Ответить
Ну хіба що цього полудурка бондарєва посадять в окоп з кулеметом. Якщо влізе.
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16.05.2022 00:45 Ответить
У себе на кордоні москалі можуть зробити собі навіть харакірі.
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16.05.2022 01:02 Ответить
Тогда Питер под огнём с Юго-запада (Эстония) и Северо -запада (Финляндия) . Калибра 155мм хватит.
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16.05.2022 02:11 Ответить
Фінське салямі накрилось ржавим тазом. Залишилось тільки венгерське салямі. Таки подавилися орки.
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16.05.2022 03:09 Ответить
Ага, значить просто зміцнення кордону...А що, визвольна операція "демілітарізм" вже не канає? Всралися?
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16.05.2022 04:44 Ответить
Вже погрожують? Так фіни ж були здивовані, що ***** спокійно сприйняв повідомлення про їх вступ до НАТО. Наївні вони - кацапам ні в чому не можна довіряти.
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16.05.2022 09:15 Ответить
Питання тільки одне, КИМ посилить? Мабуть мАсквичей призовут...
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16.05.2022 09:17 Ответить
Та не, туда поедет лично весь ихний военный штаб в кулачном бою с финнами разбираться, а
может фиги ещё из-за кустов показать.
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16.05.2022 09:27 Ответить
Россия угрожает Финляндии показать голую жопу, потому что Финляндии придется потратить иголки чтобы её исколоть
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16.05.2022 09:31 Ответить
да сколько угодно 🤣🤣🤣
им недолго осталось усиливать
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16.05.2022 09:37 Ответить
А кто будет теперь кормить Питер и Карелию, ведь с таким отношением
прекратятся поездки выходного дня за " жрачкой" из этих районов в
Финляндию.
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16.05.2022 10:07 Ответить
Разве что надувными танками и самолетами.😉 От бовдури
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16.05.2022 11:31 Ответить
Finskuju granicu zavalit kuchhami navoza, nadejasj, cho finni poboitsja zamazatsja.
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16.05.2022 12:01 Ответить
РабZeя готова увеличить количество груза "200" до мильона бурято-калміков... с удмурто-дагетанами...
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23.06.2022 09:00 Ответить
 
 