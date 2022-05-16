Россия угрожает усилить группировку на границе, если Финляндия вступит в НАТО

Глава комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что Москва усилит группировку войск на общей границе, если Финляндия вступит в НАТО. До этого Россия угрожала "военными шагами".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские ресурсы.

"В случае если в Финляндии, в непосредственной близости от нас, будут размещены наступательные, ударные вооружения НАТО, мы укрепим рубежи, усилим российскую группировку войск на границе. Безопасности России ничего не угрожает", - заявил сенатор.

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