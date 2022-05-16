Посольство США в Украине вскоре возобновит работу, - Блинкен

Посольство США снова откроется в Киеве и возобновит работу очень скоро. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен на встрече с представителями НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает NBC News.

"Американские дипломаты вернулись в Украину после нескольких недель работы в Польше", – сказал Блинкен высокопоставленным дипломатам стран НАТО на встрече в Берлине.

"Мы принимаем все необходимые меры, но эта работа продолжается, и мы возобновим работу", - отметил госсекретарь США.

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Он также подтвердил, что США будут продолжать вводить новые санкции, экспортный контроль и дипломатическое давление на Россию до тех пор, пока это необходимо. Тем временем дипломат сказал, что США поддерживают усилия ЕС по достижению независимости от российской энергетики и сказал, что США также предпринимают ряд шагов, чтобы помочь, включая перенаправление значительных поставок газа в Европу.