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Посольство США в Україні незабаром відновить роботу, - Блінкен

блінкен

Посольство США знову відкриється в Києві і відновить роботу дуже скоро. Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен на зустрічі з представниками НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє NBC News.

"Американські дипломати повернулися в Україну після декількох тижнів роботи в Польщі", - сказав Блінкен високопоставленим дипломатам країн НАТО на зустрічі в Берліні.

"Ми приймаємо всі необхідні запобіжні заходи, але ця робота триває, і ми відновимо роботу", — зазначив держсекретар США.

Він також підтвердив, що США будуть продовжувати впроваджувати нові санкції, експортний контроль і дипломатичний тиск на Росію до тих пір, поки це необхідно. Тим часом дипломат сказав, що США підтримують зусилля ЄС по досягненню незалежності від російської енергетики, і сказав, що США також роблять ряд кроків, щоб допомогти, включаючи перенаправлення значних поставок газу в Європу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО досягне консенсусу щодо вступу Швеції та Фінляндії, - Блінкен

Автор: 

посольство (950) Блінкен Ентоні (1157)


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Так, вже пора повертатися в столицю! 🤔
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16.05.2022 01:05 Відповісти
Посольство США в Україні незабаром відновить роботу, - Незабаром!
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16.05.2022 07:43 Відповісти
 
 