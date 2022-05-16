Страны НАТО будут помогать Украине столько, сколько потребуется, - Бербок

Война в Украине скоро не завершится, но отдельные страны Альянса будут продолжать помогать Украине защищаться от России.

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нам всем ясно, что эта война так быстро не завершится. <… > Мы обсудили, как мы можем в дальнейшем поддержать Украину, что мы можем сделать в ближайшие недели и месяцы. Мы согласны, что на национальном уровне, особенно в отношении военной поддержки, мы не можем и не будем прекращать помогать", - подчеркнула министр.

По ее словам, Украине будут помогать столько, сколько это будет нужно.

"У нас нет другого выхода, как четко дать понять, что мы полностью стоим на стороне Украины, но также поддерживаем ее военно, чтобы она могла защититься", - подчеркнула немецкий политик.

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Министр отметила, что российское руководство положило конец Акту НАТО-рф, дало понять, что этот основополагающий документ больше не имеет для него ценности. Таким образом, это заставляет НАТО пересмотреть свои позиции и усиливать свои восточные фланги.