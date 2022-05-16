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Новости Помощь Украине Война
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Страны НАТО будут помогать Украине столько, сколько потребуется, - Бербок

нато,учения

Война в Украине скоро не завершится, но отдельные страны Альянса будут продолжать помогать Украине защищаться от России.

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нам всем ясно, что эта война так быстро не завершится. <… > Мы обсудили, как мы можем в дальнейшем поддержать Украину, что мы можем сделать в ближайшие недели и месяцы. Мы согласны, что на национальном уровне, особенно в отношении военной поддержки, мы не можем и не будем прекращать помогать", - подчеркнула министр.

По ее словам, Украине будут помогать столько, сколько это будет нужно.

"У нас нет другого выхода, как четко дать понять, что мы полностью стоим на стороне Украины, но также поддерживаем ее военно, чтобы она могла защититься", - подчеркнула немецкий политик.

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Министр отметила, что российское руководство положило конец Акту НАТО-рф, дало понять, что этот основополагающий документ больше не имеет для него ценности. Таким образом, это заставляет НАТО пересмотреть свои позиции и усиливать свои восточные фланги.

Автор: 

НАТО (10177) помощь (7905) Анналена Бербок (349)


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Топ комментарии
+13
Доброго вечора, ми з України!
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16.05.2022 01:17 Ответить
+8
Щира дяка всім людям доброї волі.
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16.05.2022 01:11 Ответить
+5
Нивки будут под зонтиком "пэтриота".
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16.05.2022 01:10 Ответить
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Нивки будут под зонтиком "пэтриота".
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16.05.2022 01:10 Ответить
Щира дяка всім людям доброї волі.
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16.05.2022 01:11 Ответить
Доброго вечора, ми з України!
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16.05.2022 01:17 Ответить
Какие же все таки это хорошие русские
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16.05.2022 01:19 Ответить
Бурят ? Так я очешуительно рад !
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16.05.2022 01:24 Ответить
С заявлениями все отлично,регулярно. Да,спасибо за семь(7) САУ и сто(100) тягачей MAN.
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16.05.2022 01:20 Ответить
А обещанных 5000 касок уже скоро как три месяца едут...
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16.05.2022 01:26 Ответить
Так они ж плохие,вы ж хорошие из бамбука за деньги в Турции попросили
Кто ж плохое высылать будет
Одеяла когда вернёте,то же плохие?
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16.05.2022 05:34 Ответить
Чтобы переломить цикличность истории, нужны вооружения превосходящие нарратив исторических событий. Превосходство в вооружении- дает превосходство в битве. И модификация событий путем добавления новых свойств и материй, действий, которые возможно вместить в форму - войны и политики и событий в форме земли и вообще формы всего сета мира. И это пишется сценарий для будущих книг истории, будущих фильмов, картин, музыки, пьес, других видов искусства. Чем краше будет история, тем крепче ее будут изучать и находить философские выводы. И пишется история действий стран и влияние на историю. Культуры мира будут наполняться выводами философскими и психологическими и другими, от искусства которое будет производиться от событий, которые будут написаны сейчас для истории. Это новые главы истории и открытий и модернизма и будущих алгоритмов событий по течению времени. Мир - это атомы, которые проводят изменение материй и форм исходящих от событий производимых разумом порождающего события. Пересекаются миллиарды реальностей в которых живут люди влияющие на механизмы событий и все происходит от опыта, постигнутого людьми за жизнь и сформировавших мнение о мире исходя из опыта окружавшего людей и постигнутого и сформировавшегося пазла мира и как действовать в мире реальном для человека и что делать в этом мире исходя из понимания мира и каждый человек меняет мир своим поведением изменением положение механизмов материй в пространстве и времени. И если повернуть нужные механизмы, которые смогут менять философию человечества к идеальному положению материи в форме. Чтобы хаос обрел порядок в одной части большой формы, чтобы перейти на следующий уровень постижения большей формы и опыт знаний постигнутых из большей формы увеличил мир внутри более малой формы, чтобы начать заполнять большую форму расширением освоенной формы и наполняя ее новыми открытиями форма будет увеличиваться. Таким образом материя в форме тоже будет набирать новые свойства.
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16.05.2022 02:57 Ответить
И опять российское руководство остановило действие договора РФ-НАТО , а не нАТО остановило действие этого акта. Опять сначала ждут гадостей от росии .а потом уже соображают как им на эти гадости ответить.
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16.05.2022 03:22 Ответить
Когда дадут самолеты и средства ПВО, тогда можно будет в это поверить.
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16.05.2022 06:53 Ответить
і ми повинні бути вдячні і за це. бо могли б взагалі ніяк не допомагати.
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16.05.2022 08:32 Ответить
головне створити комісію контролю даної допомоги а то кінців не знайдуть - гуманітарку вже продають . то й іншим не поцураються війна війною а корупцію ніхто не відміняв , треба створити петицію на час війни відмінити корупцію указом президента
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16.05.2022 09:34 Ответить
 
 