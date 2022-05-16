Країни НАТО допомагатимуть Україні стільки, скільки буде потрібно, - Бербок

Війна в Україні швидко не завершиться, але окремі країни Альянсу будуть продовжувати допомагати Україні захищатися від росії.

Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нам усім зрозуміло, що ця війна так швидко не завершиться. ... Ми обговорили, як ми можемо надалі підтримати Україну, що ми можемо зробити ближчими тижнями та місяцями. Ми згодні, що на національному рівні, особливо в тому, що стосується військової підтримки, ми не можемо і не будемо припиняти допомагати", - наголосила міністр.

За її словами, Україні допомагатимуть стільки, скільки це буде потрібно.

"Ми не мали іншого виходу, як чітко дати зрозуміти, що ми повністю стоїмо на боці України, але також підтримуємо її військово, щоб вона могла захиститися", - пояснила Бербок.

Міністр зазначила, що російське керівництво поклало кінець Акту НАТО-РФ, дало зрозуміти, що цей основоположний документ більше не має для нього цінності. Отже, це змушує НАТО також переглянути свої позиції та посилювати свої східні фланги.

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