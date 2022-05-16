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Новини Допомога Україні Війна
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Країни НАТО допомагатимуть Україні стільки, скільки буде потрібно, - Бербок

нато,учения

Війна в Україні швидко не завершиться, але окремі країни Альянсу будуть продовжувати допомагати Україні захищатися від росії.

Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нам усім зрозуміло, що ця війна так швидко не завершиться. ... Ми обговорили, як ми можемо надалі підтримати Україну, що ми можемо зробити ближчими тижнями та місяцями. Ми згодні, що на національному рівні, особливо в тому, що стосується військової підтримки, ми не можемо і не будемо припиняти допомагати", - наголосила міністр.

За її словами, Україні допомагатимуть стільки, скільки це буде потрібно.

"Ми не мали іншого виходу, як чітко дати зрозуміти, що ми повністю стоїмо на боці України, але також підтримуємо її військово, щоб вона могла захиститися", - пояснила Бербок.

Міністр зазначила, що російське керівництво поклало кінець Акту НАТО-РФ, дало зрозуміти, що цей основоположний документ більше не має для нього цінності. Отже, це змушує НАТО також переглянути свої позиції та посилювати свої східні фланги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Платформи для діалогу з РФ нема, - Бербок

Автор: 

НАТО (6636) допомога (8484) Анналена Бербок (457)


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Топ коментарі
+13
Доброго вечора, ми з України!
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16.05.2022 01:17 Відповісти
+8
Щира дяка всім людям доброї волі.
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16.05.2022 01:11 Відповісти
+5
Нивки будут под зонтиком "пэтриота".
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16.05.2022 01:10 Відповісти
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Нивки будут под зонтиком "пэтриота".
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16.05.2022 01:10 Відповісти
Щира дяка всім людям доброї волі.
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16.05.2022 01:11 Відповісти
Доброго вечора, ми з України!
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16.05.2022 01:17 Відповісти
Какие же все таки это хорошие русские
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16.05.2022 01:19 Відповісти
Бурят ? Так я очешуительно рад !
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16.05.2022 01:24 Відповісти
С заявлениями все отлично,регулярно. Да,спасибо за семь(7) САУ и сто(100) тягачей MAN.
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16.05.2022 01:20 Відповісти
А обещанных 5000 касок уже скоро как три месяца едут...
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16.05.2022 01:26 Відповісти
Так они ж плохие,вы ж хорошие из бамбука за деньги в Турции попросили
Кто ж плохое высылать будет
Одеяла когда вернёте,то же плохие?
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16.05.2022 05:34 Відповісти
Чтобы переломить цикличность истории, нужны вооружения превосходящие нарратив исторических событий. Превосходство в вооружении- дает превосходство в битве. И модификация событий путем добавления новых свойств и материй, действий, которые возможно вместить в форму - войны и политики и событий в форме земли и вообще формы всего сета мира. И это пишется сценарий для будущих книг истории, будущих фильмов, картин, музыки, пьес, других видов искусства. Чем краше будет история, тем крепче ее будут изучать и находить философские выводы. И пишется история действий стран и влияние на историю. Культуры мира будут наполняться выводами философскими и психологическими и другими, от искусства которое будет производиться от событий, которые будут написаны сейчас для истории. Это новые главы истории и открытий и модернизма и будущих алгоритмов событий по течению времени. Мир - это атомы, которые проводят изменение материй и форм исходящих от событий производимых разумом порождающего события. Пересекаются миллиарды реальностей в которых живут люди влияющие на механизмы событий и все происходит от опыта, постигнутого людьми за жизнь и сформировавших мнение о мире исходя из опыта окружавшего людей и постигнутого и сформировавшегося пазла мира и как действовать в мире реальном для человека и что делать в этом мире исходя из понимания мира и каждый человек меняет мир своим поведением изменением положение механизмов материй в пространстве и времени. И если повернуть нужные механизмы, которые смогут менять философию человечества к идеальному положению материи в форме. Чтобы хаос обрел порядок в одной части большой формы, чтобы перейти на следующий уровень постижения большей формы и опыт знаний постигнутых из большей формы увеличил мир внутри более малой формы, чтобы начать заполнять большую форму расширением освоенной формы и наполняя ее новыми открытиями форма будет увеличиваться. Таким образом материя в форме тоже будет набирать новые свойства.
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16.05.2022 02:57 Відповісти
И опять российское руководство остановило действие договора РФ-НАТО , а не нАТО остановило действие этого акта. Опять сначала ждут гадостей от росии .а потом уже соображают как им на эти гадости ответить.
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16.05.2022 03:22 Відповісти
Когда дадут самолеты и средства ПВО, тогда можно будет в это поверить.
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16.05.2022 06:53 Відповісти
і ми повинні бути вдячні і за це. бо могли б взагалі ніяк не допомагати.
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16.05.2022 08:32 Відповісти
головне створити комісію контролю даної допомоги а то кінців не знайдуть - гуманітарку вже продають . то й іншим не поцураються війна війною а корупцію ніхто не відміняв , треба створити петицію на час війни відмінити корупцію указом президента
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16.05.2022 09:34 Відповісти
 
 