Платформи для діалогу з РФ нема, - Бербок
Глава МЗС ФРН Анналена Бербок заявила, що діалог між країнами завжди важливий, але зараз платформ для спілкування з РФ немає.
Про це вона сказала за підсумками неформальної зустрічі глав МЗС НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Діалог має бути завжди", - додала при цьому Бербок.
За її словами, НАТО як трансатлантичний союз виступає за світопорядок, заснований, зокрема, на діалозі. Але зараз, стверджує вона, платформ для спілкування з РФ немає. Останнім майданчиком був формат ОБСЄ.
Бербок вважає, що "навіть цю останню діалогову платформу було ліквідовано російською стороною".
Михаил Сомов
arye z.
Voc Vox
Посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире ТВ заявил, что Россия не будет капитулировать: "Мы твердо и ясно говорим и однозначно в этом уверены, по крайней мере работающие здесь российские дипломаты, - такой капитуляции не будет, никогда не будет". По его словам, все цели, которые поставил Путин перед вооруженными силами, "будут выполнены".
Чрезвычайно важное заявление посла Антонова для тех, кто умеет читать между строк
Россия заявляет, что она "не капитулирует".
Да плевать, что она "не капитулирует", главное то, что о победе уже никто не говорит и они признают, что альтернатива для россии лежит в плоскости - "Капитуляция - не капитуляция".
- а мне руцкие напоминают глистов.
- чем именно?
- живут, простите, в жопе и этим гордятся.... а еще считают, что все им завидуют…
Ось така платформа актуальна завжди