Платформи для діалогу з РФ нема, - Бербок

Глава МЗС ФРН Анналена Бербок заявила, що діалог між країнами завжди важливий, але зараз платформ для спілкування з РФ немає.

Про це вона сказала за підсумками неформальної зустрічі глав МЗС НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Діалог має бути завжди", - додала при цьому Бербок.

За її словами, НАТО як трансатлантичний союз виступає за світопорядок, заснований, зокрема, на діалозі. Але зараз, стверджує вона, платформ для спілкування з РФ немає. Останнім майданчиком був формат ОБСЄ.

Бербок вважає, що "навіть цю останню діалогову платформу було ліквідовано російською стороною".

Топ коментарі
+13
Бербек наша союзница в силу политической борьбы внутри Германии и нам надо ее тоже поддерживать.
15.05.2022 16:58 Відповісти
+11
Опубликовано: 15.05.22, 07:27

Посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире ТВ заявил, что Россия не будет капитулировать: "Мы твердо и ясно говорим и однозначно в этом уверены, по крайней мере работающие здесь российские дипломаты, - такой капитуляции не будет, никогда не будет". По его словам, все цели, которые поставил Путин перед вооруженными силами, "будут выполнены".
_______________________________________________________________________________

Чрезвычайно важное заявление посла Антонова для тех, кто умеет читать между строк
Россия заявляет, что она "не капитулирует".
Да плевать, что она "не капитулирует", главное то, что о победе уже никто не говорит и они признают, что альтернатива для россии лежит в плоскости - "Капитуляция - не капитуляция".
15.05.2022 16:56 Відповісти
+10
туалетная бумага ОБДРЫСТОВИЧ
15.05.2022 16:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Как нету? А в глаз посмотреть и мир там *** увидеть?
15.05.2022 16:49 Відповісти
Только - ПЕРЕМОГА !!!
15.05.2022 17:09 Відповісти
а какой диалог может быть после Бучи? только трибунал!
15.05.2022 16:49 Відповісти
Хоть эта баба там нормальная.
15.05.2022 16:51 Відповісти
Бербек наша союзница в силу политической борьбы внутри Германии и нам надо ее тоже поддерживать.
15.05.2022 16:58 Відповісти
Є там і проти рашки багато, але більшість сидить перелякані і думає, що це їх обійде боком. У німців нема такого масштабного мислення, як у англійців. Такі собі простачки європровінциали.
15.05.2022 17:23 Відповісти
Niemiec nie jest normalny. To kolaboranci Putina
15.05.2022 17:52 Відповісти
А Гаагська платформа чим не підходить?
показати весь коментар
15.05.2022 16:54 Відповісти
15.05.2022 16:54 Відповісти
туалетная бумага ОБДРЫСТОВИЧ
15.05.2022 16:55 Відповісти
"Вагончик тронится-перон останется". Які платформы, вони все забомбили. Дрезину їм в ноги і триколор в сраку.
15.05.2022 16:54 Відповісти
15.05.2022 16:56 Відповісти
але ви з макроном дуже старанно шукаєте цю платформу, всіляко намагаючись уникнути реальної допомоги Україні, та намагаєтесь не дати програти паРаші, щоб зберегти свій вплив на світовій політичній арені і не дати утворитися Польсо-Британсько-Балтийському союзу, який буде без вас і вашої політики примирення с паРашою і ******.
показати весь коментар
15.05.2022 17:00 Відповісти

- а мне руцкие напоминают глистов.
- чем именно?
- живут, простите, в жопе и этим гордятся.... а еще считают, что все им завидуют…
15.05.2022 17:01 Відповісти
Гопота кремлевская летит в пропасть по полному тарифу ... каже Михаил Крутихин... по газу и нефти будет осенью коллапс....а Рома Цимбалюк каже точніше...КапZda рабZZee...
15.05.2022 17:04 Відповісти
Единственный диалог --это пушки --до полного освобождения Украины
15.05.2022 17:13 Відповісти
Yes
15.05.2022 19:53 Відповісти
Ну як нема?
Ось така платформа актуальна завжди

15.05.2022 17:30 Відповісти
Пшольц і Макарон наводять мости з )(уйлом -шоб он нє патєрял ліцо
15.05.2022 17:30 Відповісти
Сегодня с женой проголосовали за её партию в нашей федеральной земле.
15.05.2022 17:49 Відповісти
A co powie ta świńska morda na słowa Szoltza, że Ukraina nie może wejść do UE i to byłoby obniżenie rangi UE? z drugiej strony Niemcy kolaboruja z Putinem.
15.05.2022 17:50 Відповісти
Макрон макарон якось знаходить.І саме після тих розмов патякає,що Україна не долучиться до ЄС у найближчі десять років.Совпадение?Не думаю.
15.05.2022 20:30 Відповісти
Анналена очень хочеть стать след.канцлером. И это хорошо.
15.05.2022 23:03 Відповісти
 
 