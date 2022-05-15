Платформи для діалогу з РФ нема, - Бербок

Глава МЗС ФРН Анналена Бербок заявила, що діалог між країнами завжди важливий, але зараз платформ для спілкування з РФ немає.

Про це вона сказала за підсумками неформальної зустрічі глав МЗС НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Діалог має бути завжди", - додала при цьому Бербок.

За її словами, НАТО як трансатлантичний союз виступає за світопорядок, заснований, зокрема, на діалозі. Але зараз, стверджує вона, платформ для спілкування з РФ немає. Останнім майданчиком був формат ОБСЄ.

Бербок вважає, що "навіть цю останню діалогову платформу було ліквідовано російською стороною".

