Платформы для диалога с РФ нет, - Бербок
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что диалог между странами всегда важен, но сейчас платформ для общения с РФ нет.
Об этом она сказала по итогам неформальной встречи глав МИД НАТО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Диалог должен быть всегда", – добавила при этом Бербок.
По ее словам, НАТО как трансатлантический союз выступает за миропорядок, основанный, в частности, на диалоге. Но сейчас, утверждает она, платформ для общения с РФ нет. Последней площадкой был формат ОБСЕ.
Бербок считает, что "даже эта последняя диалоговая платформа была ликвидирована российской стороной".
Посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире ТВ заявил, что Россия не будет капитулировать: "Мы твердо и ясно говорим и однозначно в этом уверены, по крайней мере работающие здесь российские дипломаты, - такой капитуляции не будет, никогда не будет". По его словам, все цели, которые поставил Путин перед вооруженными силами, "будут выполнены".
_______________________________________________________________________________
Чрезвычайно важное заявление посла Антонова для тех, кто умеет читать между строк
Россия заявляет, что она "не капитулирует".
Да плевать, что она "не капитулирует", главное то, что о победе уже никто не говорит и они признают, что альтернатива для россии лежит в плоскости - "Капитуляция - не капитуляция".
- а мне руцкие напоминают глистов.
- чем именно?
- живут, простите, в жопе и этим гордятся.... а еще считают, что все им завидуют…
Ось така платформа актуальна завжди