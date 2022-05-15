Платформы для диалога с РФ нет, - Бербок

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что диалог между странами всегда важен, но сейчас платформ для общения с РФ нет.

Об этом она сказала по итогам неформальной встречи глав МИД НАТО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Диалог должен быть всегда", – добавила при этом Бербок.

По ее словам, НАТО как трансатлантический союз выступает за миропорядок, основанный, в частности, на диалоге. Но сейчас, утверждает она, платформ для общения с РФ нет. Последней площадкой был формат ОБСЕ.

Бербок считает, что "даже эта последняя диалоговая платформа была ликвидирована российской стороной".

