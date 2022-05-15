РУС
Платформы для диалога с РФ нет, - Бербок

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что диалог между странами всегда важен, но сейчас платформ для общения с РФ нет.

Об этом она сказала по итогам неформальной встречи глав МИД НАТО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Диалог должен быть всегда", – добавила при этом Бербок.

По ее словам, НАТО как трансатлантический союз выступает за миропорядок, основанный, в частности, на диалоге. Но сейчас, утверждает она, платформ для общения с РФ нет. Последней площадкой был формат ОБСЕ.

Бербок считает, что "даже эта последняя диалоговая платформа была ликвидирована российской стороной".

Бербек наша союзница в силу политической борьбы внутри Германии и нам надо ее тоже поддерживать.
Опубликовано: 15.05.22, 07:27

Посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире ТВ заявил, что Россия не будет капитулировать: "Мы твердо и ясно говорим и однозначно в этом уверены, по крайней мере работающие здесь российские дипломаты, - такой капитуляции не будет, никогда не будет". По его словам, все цели, которые поставил Путин перед вооруженными силами, "будут выполнены".
_______________________________________________________________________________

Чрезвычайно важное заявление посла Антонова для тех, кто умеет читать между строк
Россия заявляет, что она "не капитулирует".
Да плевать, что она "не капитулирует", главное то, что о победе уже никто не говорит и они признают, что альтернатива для россии лежит в плоскости - "Капитуляция - не капитуляция".
туалетная бумага ОБДРЫСТОВИЧ
Как нету? А в глаз посмотреть и мир там *** увидеть?
Только - ПЕРЕМОГА !!!
а какой диалог может быть после Бучи? только трибунал!
Хоть эта баба там нормальная.
Бербек наша союзница в силу политической борьбы внутри Германии и нам надо ее тоже поддерживать.
Є там і проти рашки багато, але більшість сидить перелякані і думає, що це їх обійде боком. У німців нема такого масштабного мислення, як у англійців. Такі собі простачки європровінциали.
Niemiec nie jest normalny. To kolaboranci Putina
А Гаагська платформа чим не підходить?
туалетная бумага ОБДРЫСТОВИЧ
"Вагончик тронится-перон останется". Які платформы, вони все забомбили. Дрезину їм в ноги і триколор в сраку.
але ви з макроном дуже старанно шукаєте цю платформу, всіляко намагаючись уникнути реальної допомоги Україні, та намагаєтесь не дати програти паРаші, щоб зберегти свій вплив на світовій політичній арені і не дати утворитися Польсо-Британсько-Балтийському союзу, який буде без вас і вашої політики примирення с паРашою і ******.
- а мне руцкие напоминают глистов.
- чем именно?
- живут, простите, в жопе и этим гордятся.... а еще считают, что все им завидуют…
Гопота кремлевская летит в пропасть по полному тарифу ... каже Михаил Крутихин... по газу и нефти будет осенью коллапс....а Рома Цимбалюк каже точніше...КапZda рабZZee...
Единственный диалог --это пушки --до полного освобождения Украины
Yes
Ну як нема?
Ось така платформа актуальна завжди

Пшольц і Макарон наводять мости з )(уйлом -шоб он нє патєрял ліцо
Сегодня с женой проголосовали за её партию в нашей федеральной земле.
A co powie ta świńska morda na słowa Szoltza, że Ukraina nie może wejść do UE i to byłoby obniżenie rangi UE? z drugiej strony Niemcy kolaboruja z Putinem.
Макрон макарон якось знаходить.І саме після тих розмов патякає,що Україна не долучиться до ЄС у найближчі десять років.Совпадение?Не думаю.
Анналена очень хочеть стать след.канцлером. И это хорошо.
