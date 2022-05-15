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Новости Война
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Страны НАТО будут вводить санкции против РФ столько, сколько нужно, - Блинкен

блінкен,ентоні

Союзники по НАТО намерены продолжать санкционное давление на Россию так долго, как это потребуется.

Об этом заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы намерены продолжать оказывать Украине помощь в сфере безопасности, продолжать вводить санкции, принимать меры по экспортному контролю, а также оказывать дипломатическое давление на Россию столько, сколько это нужно", - сказал он по итогам саммита глав МИД НАТО.

По словам госсекретаря, США с союзниками сконцентрированы на предоставлении Киеву помощи как в военной сфере, так и за столом переговоров.

Читайте: Россия в войне не достигает своих стратегических целей, - Столтенберг

НАТО (10174) россия (96413) санкции (11560) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+7
Кремль вирішив "побикувать", не розуміючи того що сам підставився - американці і НАТО використали агресію Росії проти України, щоб остаточно "обламать роги" росіянам Тепер у НАТО "розв"язані руки" і вони, опираючись на міжнародну підтримку, остаточно "поставлять раком" Росію Адже навіть щоб відновить втрачений в Україні (а не те що розвивать) свій військовий потенціал, Росії знадобиться не менше десяти років (враховуючи, що санкції не зніматимуть, поки Росія не відшкодує Україні спричинені збитки)! Питання: "І ото воно було треба? Крим забирать, Донбас підпалювать, війну починать? І все ради примарних "понтів"?!"
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15.05.2022 17:59 Ответить
+5
То есть до гроба Расеи
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15.05.2022 17:47 Ответить
+4
Разом знищимо московську орду,нанівець!!!)))
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15.05.2022 17:44 Ответить
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Хороші санкції--хороше обходять
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15.05.2022 17:43 Ответить
problem nie w NATO czy USA ale w tzw EU. Kraje które robia interesy z Putinem jak Niemcy i Francja zgodziły się płacić w rublach za gaz, co więcej Niemcy i Francja są przeciwne przystąpieniu Ukrainy do UE. Dalej wiele krajów tzw EU blokuje sankcje na gaz i ropę oraz Gazprombank. I tak to wygląda. Żebyście wiedzieli z kim macie do czynienia
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15.05.2022 17:44 Ответить
завжди так не буде
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15.05.2022 17:59 Ответить
Мұнда бәрі поляк тілінде сөйлейтініне сенімдісіз бе?

Munda bäri polyak tilinde söyleytinine senimdisiz be?
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15.05.2022 18:02 Ответить
З позволєня пана Шимона витлумачу текст з єнзика польськєго :"Проблеми не в НАТО чи США а в спільноті Євросоюзу. Країни які роблять бізнес з ****** такі як Німеччина і Франція погодились на оплату в рублях за газ, а що більше Німеччина і Франція є противниками вступу України до ЄС.Надалі деякі країни Євросоюзу блокують санкції на газ і нафту через Газпромбанк. І так то виглядає.Щоби знали з ким маєте діяти."
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15.05.2022 19:07 Ответить
Tak oczywiście. Nie znam jezyka ukraińskiego choć potrafię czytać. Litery znam jeszcze z młodości
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15.05.2022 21:50 Ответить
Наша сила в єдності з Польщею. Ще краще Союз Міжмор'є.
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15.05.2022 19:09 Ответить
Tak. Idea jest piękna Rzeczpospolita Trojga Narodów w wydaniu XXI wieku.
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15.05.2022 21:51 Ответить
Разом знищимо московську орду,нанівець!!!)))
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15.05.2022 17:44 Ответить
А що немає універсальної санкцій, одної але щоб взагалі підорашкі сиділи в своїй підорашці, і ніхто навіть не уявляв, що в них там відбувається, чи вони там ще не пережерли одне одного?
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15.05.2022 17:45 Ответить
То есть до гроба Расеи
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15.05.2022 17:47 Ответить
.
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15.05.2022 17:50 Ответить
Є такий собі Потапенко в рашці. Дак він чітко розповів як впливають і як ні санкції. Дак от - фіг що вони зроблять рашці. Війна буде, як вже всі кажуть, йти на виснаження політичних еліт світу. І це слава Богу що Україна зараз "в тренді" дак хоч якось допомагають...
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15.05.2022 17:51 Ответить
Ага, Искандери санкций не баяцца, и делаю нас сильнее, но снимите санкции . Но в целом тренд поддерживаю, надо кричать что они не влияют, чтоб на Западе задумьівались и вводили все новьіе и новьіе, в надежде дожать до таких санкций , что таки подействуют. А так скажи, что тяжело от санкций , то перестанут вводить новьіе и будуть ждать, пока россия "сварится" и на таких
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15.05.2022 18:20 Ответить
Збіг інтересів США та України !!!)))
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15.05.2022 17:53 Ответить
Параша и санкции. Ну вы поняли...
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15.05.2022 17:54 Ответить
Наслаждайтесь процессом. И не стесняйтесь. Вводите столько нужно и куда нужно.
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15.05.2022 17:54 Ответить
Цей фізіологічний процес зветься фрікціі !!!)))
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15.05.2022 18:00 Ответить
Кремль вирішив "побикувать", не розуміючи того що сам підставився - американці і НАТО використали агресію Росії проти України, щоб остаточно "обламать роги" росіянам Тепер у НАТО "розв"язані руки" і вони, опираючись на міжнародну підтримку, остаточно "поставлять раком" Росію Адже навіть щоб відновить втрачений в Україні (а не те що розвивать) свій військовий потенціал, Росії знадобиться не менше десяти років (враховуючи, що санкції не зніматимуть, поки Росія не відшкодує Україні спричинені збитки)! Питання: "І ото воно було треба? Крим забирать, Донбас підпалювать, війну починать? І все ради примарних "понтів"?!"
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15.05.2022 17:59 Ответить
Санкції не тільки поставлять рашку на те місце, на яке вона заслуговує. Це буде прекрасний приклад для Китаю, як не треба себе поводити і що за це може бути. І вішенка на торті - світова економіка стане більш здоровішою. Ця війна примусить світ оновитись.
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15.05.2022 20:56 Ответить
Україна тримає за роги рашенську агресивну скотобазу, поки їй вводять санкції.
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15.05.2022 18:15 Ответить
Хотілося б, трішечки корисних санкцій, для деяких наших Зе-лених можновладців...
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15.05.2022 18:36 Ответить
Санкції для зе-лених можновладців то таке...Кориснішим стало б, принаймі, часткова аннігляція їх з владних структур.
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15.05.2022 19:41 Ответить
Евросоюз фактически готов разрешить платить за российский газ по новой схеме, предложенной Кремлем, которую раньше называл нарушением санкций. Об этом пишет агентство Вloomberg, ссылаясь на источники.

"Европейские компании ищут пути продолжения импорта от Газпрома. ЕС намерен предложить своим импортерам газа решение, чтобы избежать нарушения санкций при покупке топлива у России, но при этом эффективно удовлетворять требования президента РФ Владимира Путина об оплате в рублях", - пишет издание.
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15.05.2022 19:13 Ответить
Поверю, когда под санкции из РФ попадут удобрения
А так - писдешь в пользу бедных !!!
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15.05.2022 22:16 Ответить
 
 