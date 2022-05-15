Страны НАТО будут вводить санкции против РФ столько, сколько нужно, - Блинкен
Союзники по НАТО намерены продолжать санкционное давление на Россию так долго, как это потребуется.
Об этом заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы намерены продолжать оказывать Украине помощь в сфере безопасности, продолжать вводить санкции, принимать меры по экспортному контролю, а также оказывать дипломатическое давление на Россию столько, сколько это нужно", - сказал он по итогам саммита глав МИД НАТО.
По словам госсекретаря, США с союзниками сконцентрированы на предоставлении Киеву помощи как в военной сфере, так и за столом переговоров.
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Munda bäri polyak tilinde söyleytinine senimdisiz be?
"Европейские компании ищут пути продолжения импорта от Газпрома. ЕС намерен предложить своим импортерам газа решение, чтобы избежать нарушения санкций при покупке топлива у России, но при этом эффективно удовлетворять требования президента РФ Владимира Путина об оплате в рублях", - пишет издание.
А так - писдешь в пользу бедных !!!