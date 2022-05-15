Страны НАТО будут вводить санкции против РФ столько, сколько нужно, - Блинкен

Союзники по НАТО намерены продолжать санкционное давление на Россию так долго, как это потребуется.

Об этом заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы намерены продолжать оказывать Украине помощь в сфере безопасности, продолжать вводить санкции, принимать меры по экспортному контролю, а также оказывать дипломатическое давление на Россию столько, сколько это нужно", - сказал он по итогам саммита глав МИД НАТО.

По словам госсекретаря, США с союзниками сконцентрированы на предоставлении Киеву помощи как в военной сфере, так и за столом переговоров.

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