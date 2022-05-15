Країни НАТО запроваджуватимуть санкції проти РФ стільки, скільки потрібно, - Блінкен

Союзники по НАТО мають намір продовжувати санкційний тиск на Росію так довго, як це буде потрібно.

Про це заявив глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми маємо намір продовжувати надавати Україні допомогу у сфері безпеки, продовжувати вводити санкції, вживати заходів щодо експортного контролю, а також здійснювати дипломатичний тиск на Росію стільки, скільки це потрібно", - сказав він за підсумками саміту глав МЗС НАТО.

За словами держсекретаря, США із союзниками сконцентровані на наданні Києву допомоги як у військовій сфері, так і за столом переговорів.

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