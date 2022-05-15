Країни НАТО запроваджуватимуть санкції проти РФ стільки, скільки потрібно, - Блінкен
Союзники по НАТО мають намір продовжувати санкційний тиск на Росію так довго, як це буде потрібно.
Про це заявив глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми маємо намір продовжувати надавати Україні допомогу у сфері безпеки, продовжувати вводити санкції, вживати заходів щодо експортного контролю, а також здійснювати дипломатичний тиск на Росію стільки, скільки це потрібно", - сказав він за підсумками саміту глав МЗС НАТО.
За словами держсекретаря, США із союзниками сконцентровані на наданні Києву допомоги як у військовій сфері, так і за столом переговорів.
Топ коментарі
+7 Яр Холодний
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+5 Frol Fedoroff
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+4 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар15.05.2022 17:44 Відповісти Посилання
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Munda bäri polyak tilinde söyleytinine senimdisiz be?
"Европейские компании ищут пути продолжения импорта от Газпрома. ЕС намерен предложить своим импортерам газа решение, чтобы избежать нарушения санкций при покупке топлива у России, но при этом эффективно удовлетворять требования президента РФ Владимира Путина об оплате в рублях", - пишет издание.
А так - писдешь в пользу бедных !!!