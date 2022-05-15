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Новини Війна
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Країни НАТО запроваджуватимуть санкції проти РФ стільки, скільки потрібно, - Блінкен

блінкен,ентоні

Союзники по НАТО мають намір продовжувати санкційний тиск на Росію так довго, як це буде потрібно.

Про це заявив глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми маємо намір продовжувати надавати Україні допомогу у сфері безпеки, продовжувати вводити санкції, вживати заходів щодо експортного контролю, а також здійснювати дипломатичний тиск на Росію стільки, скільки це потрібно", - сказав він за підсумками саміту глав МЗС НАТО.

За словами держсекретаря, США із союзниками сконцентровані на наданні Києву допомоги як у військовій сфері, так і за столом переговорів.

Також читайте: Німеччина усвідомила, що російський газ - це зброя, яку РФ тримає біля скроні ЄС, - Кулеба

Автор: 

НАТО (6635) росія (66417) санкції (12249) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+7
Кремль вирішив "побикувать", не розуміючи того що сам підставився - американці і НАТО використали агресію Росії проти України, щоб остаточно "обламать роги" росіянам Тепер у НАТО "розв"язані руки" і вони, опираючись на міжнародну підтримку, остаточно "поставлять раком" Росію Адже навіть щоб відновить втрачений в Україні (а не те що розвивать) свій військовий потенціал, Росії знадобиться не менше десяти років (враховуючи, що санкції не зніматимуть, поки Росія не відшкодує Україні спричинені збитки)! Питання: "І ото воно було треба? Крим забирать, Донбас підпалювать, війну починать? І все ради примарних "понтів"?!"
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15.05.2022 17:59 Відповісти
+5
То есть до гроба Расеи
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15.05.2022 17:47 Відповісти
+4
Разом знищимо московську орду,нанівець!!!)))
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15.05.2022 17:44 Відповісти
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Хороші санкції--хороше обходять
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15.05.2022 17:43 Відповісти
problem nie w NATO czy USA ale w tzw EU. Kraje które robia interesy z Putinem jak Niemcy i Francja zgodziły się płacić w rublach za gaz, co więcej Niemcy i Francja są przeciwne przystąpieniu Ukrainy do UE. Dalej wiele krajów tzw EU blokuje sankcje na gaz i ropę oraz Gazprombank. I tak to wygląda. Żebyście wiedzieli z kim macie do czynienia
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15.05.2022 17:44 Відповісти
завжди так не буде
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15.05.2022 17:59 Відповісти
Мұнда бәрі поляк тілінде сөйлейтініне сенімдісіз бе?

Munda bäri polyak tilinde söyleytinine senimdisiz be?
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15.05.2022 18:02 Відповісти
З позволєня пана Шимона витлумачу текст з єнзика польськєго :"Проблеми не в НАТО чи США а в спільноті Євросоюзу. Країни які роблять бізнес з ****** такі як Німеччина і Франція погодились на оплату в рублях за газ, а що більше Німеччина і Франція є противниками вступу України до ЄС.Надалі деякі країни Євросоюзу блокують санкції на газ і нафту через Газпромбанк. І так то виглядає.Щоби знали з ким маєте діяти."
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15.05.2022 19:07 Відповісти
Tak oczywiście. Nie znam jezyka ukraińskiego choć potrafię czytać. Litery znam jeszcze z młodości
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15.05.2022 21:50 Відповісти
Наша сила в єдності з Польщею. Ще краще Союз Міжмор'є.
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15.05.2022 19:09 Відповісти
Tak. Idea jest piękna Rzeczpospolita Trojga Narodów w wydaniu XXI wieku.
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15.05.2022 21:51 Відповісти
Разом знищимо московську орду,нанівець!!!)))
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15.05.2022 17:44 Відповісти
А що немає універсальної санкцій, одної але щоб взагалі підорашкі сиділи в своїй підорашці, і ніхто навіть не уявляв, що в них там відбувається, чи вони там ще не пережерли одне одного?
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15.05.2022 17:45 Відповісти
То есть до гроба Расеи
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15.05.2022 17:47 Відповісти
.
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15.05.2022 17:50 Відповісти
Є такий собі Потапенко в рашці. Дак він чітко розповів як впливають і як ні санкції. Дак от - фіг що вони зроблять рашці. Війна буде, як вже всі кажуть, йти на виснаження політичних еліт світу. І це слава Богу що Україна зараз "в тренді" дак хоч якось допомагають...
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15.05.2022 17:51 Відповісти
Ага, Искандери санкций не баяцца, и делаю нас сильнее, но снимите санкции . Но в целом тренд поддерживаю, надо кричать что они не влияют, чтоб на Западе задумьівались и вводили все новьіе и новьіе, в надежде дожать до таких санкций , что таки подействуют. А так скажи, что тяжело от санкций , то перестанут вводить новьіе и будуть ждать, пока россия "сварится" и на таких
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15.05.2022 18:20 Відповісти
Збіг інтересів США та України !!!)))
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15.05.2022 17:53 Відповісти
Параша и санкции. Ну вы поняли...
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15.05.2022 17:54 Відповісти
Наслаждайтесь процессом. И не стесняйтесь. Вводите столько нужно и куда нужно.
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15.05.2022 17:54 Відповісти
Цей фізіологічний процес зветься фрікціі !!!)))
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15.05.2022 18:00 Відповісти
Кремль вирішив "побикувать", не розуміючи того що сам підставився - американці і НАТО використали агресію Росії проти України, щоб остаточно "обламать роги" росіянам Тепер у НАТО "розв"язані руки" і вони, опираючись на міжнародну підтримку, остаточно "поставлять раком" Росію Адже навіть щоб відновить втрачений в Україні (а не те що розвивать) свій військовий потенціал, Росії знадобиться не менше десяти років (враховуючи, що санкції не зніматимуть, поки Росія не відшкодує Україні спричинені збитки)! Питання: "І ото воно було треба? Крим забирать, Донбас підпалювать, війну починать? І все ради примарних "понтів"?!"
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15.05.2022 17:59 Відповісти
Санкції не тільки поставлять рашку на те місце, на яке вона заслуговує. Це буде прекрасний приклад для Китаю, як не треба себе поводити і що за це може бути. І вішенка на торті - світова економіка стане більш здоровішою. Ця війна примусить світ оновитись.
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15.05.2022 20:56 Відповісти
Україна тримає за роги рашенську агресивну скотобазу, поки їй вводять санкції.
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15.05.2022 18:15 Відповісти
Хотілося б, трішечки корисних санкцій, для деяких наших Зе-лених можновладців...
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15.05.2022 18:36 Відповісти
Санкції для зе-лених можновладців то таке...Кориснішим стало б, принаймі, часткова аннігляція їх з владних структур.
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15.05.2022 19:41 Відповісти
Евросоюз фактически готов разрешить платить за российский газ по новой схеме, предложенной Кремлем, которую раньше называл нарушением санкций. Об этом пишет агентство Вloomberg, ссылаясь на источники.

"Европейские компании ищут пути продолжения импорта от Газпрома. ЕС намерен предложить своим импортерам газа решение, чтобы избежать нарушения санкций при покупке топлива у России, но при этом эффективно удовлетворять требования президента РФ Владимира Путина об оплате в рублях", - пишет издание.
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15.05.2022 19:13 Відповісти
Поверю, когда под санкции из РФ попадут удобрения
А так - писдешь в пользу бедных !!!
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15.05.2022 22:16 Відповісти
 
 