Россия в войне не достигает своих стратегических целей, - Столтенберг
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия не смогла достичь никакой стратегической цели по захвату украинских территорий или подрыву единства НАТО.
Об этом Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Сегодня во время встречи мы обсудили нашу мощную поддержку... Российская война в Украине не идет так, как планировала Москва. Они не смогли взять Киев, их отбросили от Харькова, их главное наступление на Донбассе было остановлено. Россия не достигает своих стратегических целей. Президент Путин хотел нанести поражение Украине, разрушить НАТО и разделить Северную Америку и Европу. Но Украина стоит, НАТО сильнее, чем когда-либо, Европа и Северная Америка крепко соединены. Украина может выиграть эту войну", – заявил Столтенберг.
Он отметил, что украинцы храбро защищают свою землю, и союзники по Альянсу помогают им в этой борьбе, оказывают поддержку в сфере безопасности, которая стоит миллиарды долларов. В предыдущие годы союзники по Альянсу предоставили тренировки десяткам тысяч украинских военнослужащих.
"Все это ежедневно приносит большие изменения в ситуацию на поле боя. Мы должны продолжать и наращивать нашу военную помощь для Украины и работать дальше под эгидой Группы поддержки Украины, которая только что провела встречи в Рамштайне", - сказал Генеральный секретарь НАТО.
Он отметил, что война России против Украины будет иметь долгосрочные последствия для всей системы европейской безопасности.
Ця ситуація вже вимагає абсолютної участі НАТО в долі(якщо дозволите так сказати) України,і однозначні дії на військову перемогу над росією.Інакше одночасно багато з країн НАТО опиняться під загрозою,або ще гірше,у стані війни.
Столтенберг лише фігура,а весь апарат НАТО не буде помилятись,розповзатись військовим діям не дадуть.В мене є оптимістична надія,що нам дадуть ВСЕ для перемоги,вигідно чи невигідно це кошторисам країн.Бо світова війна здатна вичерпати в сотні більше ресурсів.
Банкіру потрібно працювати в банку, чи в обміннику якомусь, але точно не в НАТО
Тебе, дядя, не НАТО возглавлять, а ОБЩЕСТВО СТАРЫХ ПЕРДУНОВ.